IslamTimes - Ukraina telah menderita kerugian besar 10.000 drone per bulan dalam perang berdarahnya melawan Rusia, yang telah secara efektif menggunakan peperangan elektronik untuk menjatuhkan UAV, lapor sebuah think tank Inggris.

Penggunaan sistem pertahanan berbasis teknologi Rusia telah berkontribusi pada hilangnya UAV Ukraina secara mengejutkan di tengah penggunaan gangguan navigasi yang terus berlanjut oleh militer Rusia di area pertempuran sebagai bentuk perlindungan elektronik, Royal United Services Institute [RUSI] yang berbasis di Inggris diungkapkan dalam sebuah laporan yang dirilis awal pekan ini.Laporan tersebut tampaknya sepenuhnya mengabaikan kampanye media sebelumnya oleh outlet berita Barat, menyalahkan penggunaan sejumlah besar "drone Iran" oleh Rusia atas kerugian besar yang ditimbulkan di pihak Ukraina. Baik Tehran maupun Moskow sama sekali menolak laporan semacam itu.Selain itu, RUSI lebih lanjut menegaskan, Rusia telah menunjukkan bahwa dia "sangat mampu" mencegat dan mendekripsi komunikasi militer Ukraina.“EW Rusia juga tampaknya mencapai intersepsi dan dekripsi real-time dari Motorola Ukraina [buatan AS] sistem komunikasi taktis terenkripsi 256-bit, yang banyak digunakan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina,” tambah laporan itu.Ini juga menunjukkan bahwa pasukan Rusia telah menyesuaikan pengiriman sistem peperangan elektronik mereka, menempatkan satu di setiap 10 kilometer di sepanjang garis depan, yang melewati distrik timur dan selatan Ukraina.Menurut laporan itu, kerugian besar drone Ukraina termasuk UAV militer dan komersial yang telah banyak digunakan untuk perangnya melawan Rusia.Kemudian dicatat bahwa Gyrocopter, drone komersial, telah digunakan untuk pengintaian sementara jenis lainnya telah digunakan dalam serangan langsung serta alat penargetan untuk mengoordinasikan serangan artileri.Terlepas dari kerugian UAV yang sangat tinggi, laporan tersebut lebih lanjut menggarisbawahi bahwa Kiev mampu membuat, membeli, dan memperoleh jumlah pesawat nirawak yang diperlukan untuk penyebaran lanjutan mereka, tanpa menguraikan pendanaan di tengah ekonomi negara yang rusak dan fakta yang dilaporkan secara luas. bahwa ia memperoleh hampir semua persenjataannya melalui hibah militer dari AS dan Uni Eropa.Perubahan lain telah diidentifikasi dalam operasi militer Rusia selama tahun kedua perang, tambah laporan RUSI. Ditemukan bahwa pasukan Rusia fleksibel dan membuat perubahan untuk memperbaiki kekurangan mereka.Meskipun konflik Ukraina telah menyaksikan “taktik teknologi tinggi terhenti atau dilawan oleh medan yang berat, jammers elektronik dan taktik yang lebih tua seperti perang parit, penggunaan drone telah menjadi bagian utama dari doktrin kedua belah pihak,” laporan tersebut menekankan.“Selain untuk tujuan pengintaian, mereka telah digunakan dalam serangan langsung serta alat penargetan untuk mengoordinasikan serangan artileri, yang terakhir menjadi elemen dominan dalam konflik.”Barat telah memasok berbagai persenjataan ke Kiev dengan nilai puluhan miliar dolar sejak dimulainya "operasi militer khusus" Rusia di Ukraina tahun lalu. Moskow menegaskan pihaknya melancarkan operasi itu sebagai tindakan pengamanan terhadap kemajuan timur yang terus berlanjut dari aliansi militer NATO pimpinan AS dan perlindungan penduduk berbahasa Rusia di Ukraina timur dari perlakuan kasar oleh pasukan Kiev.Negara-negara Barat, yang dipimpin oleh AS, telah menyediakan senjata dan amunisi dalam jumlah besar ke Ukraina dengan tujuan yang dinyatakan untuk memperpanjang perang melawan Rusia dan membuat Moskow terlibat dalam konflik berkepanjangan dengan negara tetangga Ukraina.[IT/r]