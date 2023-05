Pejabat: Plot AS-Israel untuk Memecah Yaman, Kontrol Sumber Daya Alamnya Gagal

IslamTimes - Amerika Serikat, Inggris, dan rezim Zionis Israel telah melakukan upaya putus asa untuk menabur benih perpecahan di Yaman, tetapi rencana jahat mereka telah gagal, kata seorang pejabat senior Yaman.Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan situs web Press TV pada kesempatan peringatan 33 tahun Hari Persatuan Nasional Yaman, kepala urusan media di kepresidenan Yaman Zaid al-Gharsi mengungkap dan mencela peran usil dan hegemonik Barat dan rezim Zionis Israel. di negara Arab itu.Hari Persatuan Nasional, yang jatuh pada tanggal 22 Mei, menandai penyatuan Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1990. Hari itu setiap tahun ditandai dengan demonstrasi besar-besaran di negara Arab tersebut.Gharsi mengatakan negara Arab yang telah bergulat dengan perang dan pengepungan yang didukung Saudi selama bertahun-tahun itu penting secara geopolitik mengingat lokasi Selat Bab el-Mandeb, yang merupakan salah satu selat terpenting di dunia untuk transfer minyak dan dunia. perdagangan dan transit.Dia juga merujuk pada pulau-pulau strategis Yaman di Laut Merah, Teluk Aden, dan Laut Arab. Socotra, Mion dan Fatima adalah yang terpenting di antara mereka.Karena signifikansi geopolitiknya, pejabat Yaman itu mengatakan kekuatan Barat serta rezim Israel telah lama bertekad memecah belah negara.Selama Konferensi Dialog Nasional 2014, tegasnya, duta besar AS adalah yang pertama mengusulkan rencana untuk membagi Yaman menjadi enam wilayah.Setelah Revolusi 21 September dan selama serangan koalisi pimpinan Saudi, ada gerakan yang jelas untuk mendominasi Yaman selatan, Pulau Socotra dan Selat Bab el-Mandeb, kata Gharsi, menambahkan bahwa kekuatan arogan memiliki kehadiran langsung di daerah-daerah itu. masih dalam pendudukan.Kepala urusan media kepresidenan Yaman mengatakan pembentukan Dewan Transisi Selatan adalah plot Inggris dan Emirat untuk mendorong pemisahan dan mendominasi sumber daya minyak dari provinsi Shabwah, Hadramaut dan lain-lain.Dia menuduh kekuatan arogan bersekongkol untuk membagi Yaman menjadi negara-negara kecil, dengan rencana termasuk "negara Arab Selatan di Aden", "negara Hadramaut di timur Yaman" dan "negara bagian Al-Mahra dan Socotra di Timur".Dia menegaskan, pertemuan yang disebut "Arus Selatan" diadakan baru-baru ini dengan tujuan untuk menyatakan separatisme tetapi berakhir dengan kegagalan karena kelompok lain menolak untuk mengambil bagian di dalamnya.Gharsi lebih lanjut mengatakan tujuan AS dan Zionis Israel dalam rencana untuk membagi Yaman termasuk dominasi posisi geopolitik Yaman, kontrol Bab el-Mandeb, dominasi atas sumber daya alam dan kekayaan Yaman yang kaya, mendukung rezim Israel yang menganggap Bab el-Mandeb sebagai pintu gerbang selatannya untuk memasuki berbagai negara di dunia dan juga penghancuran Revolusi 21 September yang meneriakkan slogan kematian Amerika dan Zionis Israel.Dia menambahkan bahwa AS dan Zionis Israel juga bertujuan untuk melemahkan dan memecah Yaman karena menjadi salah satu negara terkuat di front perlawanan setelah revolusi dan mengubah keseimbangan kekuatan di kawasan dan memainkan peran strategis dalam mendukung negara-negara kawasan.Gharsi menunjuk langkah Zionis Israel untuk mendirikan pangkalan militer di bawah kedok kehadiran UEA di pulau Socotra dan Mion dan juga kehadiran delegasi Zionis Israel di Socotra dan daerah lainnya.Pada peringatan 33 tahun Hari Persatuan Yaman, dia mengatakan tawaran dan konspirasi putus asa seperti itu telah gagal karena tentara dan rakyat Yaman telah berdiri untuk melawan penjajah dan mengusir mereka dari Yaman, dan untuk membangun kembali stabilitas di negara itu.Dia menambahkan bahwa pemimpin gerakan perlawanan Ansarullah Yaman telah menekankan perlunya mengusir penjajah dari Yaman untuk melakukan agresi dan juga mengumumkan bahwa akses Yaman ke kekuatan militer dan teknologi telah memungkinkan negara itu untuk hadir di manapun di Laut Merah.Pejabat Yaman lebih lanjut mengatakan bahwa latihan baru-baru ini di zona militer ke-4 di perbatasan provinsi Aden membawa pesan bahwa tentara dapat mengusir agresor dari negara tersebut dan jika negosiasi gagal mencapai kesimpulan, tentara akan mengusir penjajah dari semua negara. daerah di negara tersebut.Penjajah, termasuk rezim Zionis, telah mendengar pesan dari Yaman bahwa mereka tidak akan pernah mundur sampai pembebasan negara dan mengamankan kedaulatan nasional.Gharsi juga berterima kasih kepada Press TV karena telah mendukung rakyat Yaman yang tertindas.[IT/r]