Laporan: AS 'Rentan' terhadap Serangan Sistem Rudal Asing  

IslamTimes - Sebuah badan pemerintah AS telah membunyikan alarm tentang kondisi bobrok sistem rudal nasionalnya, memperingatkan bahwa negara itu rentan terhadap "ancaman dari musuh asing."

Kantor Akuntabilitas Pemerintah (GOA) memperingatkan dalam sebuah laporan yang diterbitkan pada hari Selasa (23/5) bahwa Badan Pertahanan Rudal AS telah berulang kali gagal meningkatkan sistem radar dan pencegat rudalnya, membuat Amerika memiliki kemampuan yang kurang dari yang direncanakan dan rentan terhadap "ancaman rudal dari musuh asing."Badan pemerintah AS mengungkapkan kekhawatiran bahwa China, Iran, dan Korea Utara menimbulkan ancaman rudal ke Amerika Serikat, meskipun faktanya Beijing dan Tehran tidak pernah mengancam akan menyerang negara tersebut.Sementara itu, masalah jalur suplai dan backlog pengembangan dikutip oleh agensi AS sebagai faktor utama yang mencegah sistem pertahanan rudal utama Pentagon menerima pembaruan kritis.Badan AS melaporkan bahwa pada tahun 2022 saja, Badan Pertahanan Rudal (MDA) telah gagal mencapai tujuannya pada "semua pencegat yang direncanakan dan peningkatan radar.""MDA juga tidak menyelesaikan uji terbang, darat, atau siber yang direncanakan untuk sistemnya," tambahnya.Kantor Akuntabilitas Pemerintah melaporkan bahwa MDA telah gagal mencapai tujuannya selama beberapa tahun.Dikatakan, "23 rekomendasi yang dikeluarkan sebelumnya" kepada MDA belum dipenuhi, sementara "pengujian, transparansi, dan pelaporan biaya" semuanya goyah.MDA hanya "sebagian memenuhi tujuan pengiriman sensornya," dan telah "menunda penerimaan operasional dua radar" paling cepat hingga akhir tahun ini, menurut laporan itu.Disebutkan bahwa penundaan operasional yang terlihat oleh GOA di MDA - badan yang bertanggung jawab untuk melindungi orang Amerika dari serangan udara - telah berlangsung selama bertahun-tahun dan menunjukkan bahwa pembatalan dan penundaan berulang kali dari program yang direncanakan di badan tersebut telah dilakukan dengan sengaja.MDA "melakukan kurang dari setengah dari pengujian tahun fiskal 2022 yang direncanakan", termasuk uji terbang dan darat yang menunjukkan apakah sistem pertahanan negara dapat menangkis potensi serangan rudal secara memadai atau tidak, kata GOA.MDA juga dengan sengaja mengurangi ruang lingkup penilaian dunia maya dan menunda tujuan lain yang direncanakan untuk "tahun-tahun mendatang", membuat sistem pertahanan rudal Amerika semakin jauh di belakang saingan militernya di negara lain, tambahnya.Sementara itu, Pentagon telah memperingatkan musuh-musuhnya terus maju dengan program rudal mereka dengan China mencapai peningkatan dua kali lipat dalam jumlah rudal di gudang senjatanya yang mampu menghantam Amerika Serikat.Dalam berita terkait, Rusia mengumumkan bahwa pasukan militernya menyerang sistem pertahanan udara Patriot buatan AS selama rentetan serangan udara yang menargetkan ibu kota Ukraina, Kiev.Rusia mengumumkan minggu lalu bahwa sistem pertahanan rudal buatan AS yang dipublikasikan tidak hanya gagal untuk mencegat rudal Rusia tetapi juga hancur dalam serangan itu.Pasukan militer Rusia menggunakan rudal hipersonik Kinzhal buatan Rusia untuk menghancurkan sistem pertahanan udara Patriot di Kiev.[IT/r]