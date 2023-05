The Intercept: Kissinger di balik 3 Juta Kematian Warga Sipil 

IslamTimes - Henry Kissinger, pakar kebijakan luar negeri yang telah menjadi penasihat setengah lusin presiden AS, telah menyebabkan kematian lebih dari 3 juta orang, menurut laporan Intercept yang diterbitkan Selasa (23/5) untuk menandai ulang tahun ke-100 ahli strategi realpolitik itu.

Tindakan mantan diplomat AS itu menyebabkan, antara lain, 150.000 warga sipil Kamboja tewas, menurut sebuah investigasi outlet.Sementara para kritikus menteri luar negeri dan penasihat keamanan nasional era Nixon sering menggambarkannya sebagai penjahat perang karena perannya yang sangat penting dalam berbagai genosida dan kudeta yang didukung AS, laporan itu berpendapat bahwa jumlah kematian oleh Kissinger telah diremehkan secara luas, terutama mengenai kerahasiaan, ekspansi yang sangat ilegal dari Perang Vietnam ke Kamboja pada tahun 1970-an.Antara genosida yang dia sponsori di Timor Timur dan Bangladesh, terorisme di seluruh benua, kudeta dan regu pembunuh di Amerika Latin (dikenal sebagai Operasi Condor), mengobarkan perang saudara di Afrika Selatan, dan pengeboman karpet di Kamboja dan Laos di bawah dengan kedok mengejar orang Vietnam, Kissinger diyakini bertanggung jawab atas lebih dari 3 juta kematian warga sipil – lebih jika dihitung korban yang dihasilkan dari nasihat yang dia berikan kepada sektor swasta.Kissinger 'hanya' mengakui bahwa tindakannya menyebabkan kematian 50.000 orang Kamboja dan menyalahkan Vietnam, yang seharusnya menjadi sasaran kampanye pengeboman AS (koordinatnya tidak dicatat dengan benar sehingga dicatat sebagai serangan resmi di Vietnam).Reporter Intercept, Nick Truse berpendapat bahwa jumlahnya mendekati 150.000, menunjuk ke banyak contoh yang terdokumentasi tentang penghitungan korban sipil yang mengerikan dan disengaja. Angka tersebut mewakili lebih dari enam kali lebih banyak warga sipil daripada yang telah dibunuh AS dalam serangan udara sejak 9/11.Transkrip dari "arsip eksklusif" Intercept dari dokumen militer AS yang tidak diklasifikasikan dari satuan tugas rahasia kejahatan perang Pentagon mengungkapkan bahwa itu adalah keputusan Kissinger untuk menyampaikan pembicaraan sampah yang sering mabuk dan berperang tentang Kamboja oleh presiden Richard Nixon saat itu menjadi instruksi yang koheren ke Pentagon untuk memulai sebuah "kampanye pengeboman besar-besaran" di negara itu pada tahun 1970.Arahan Kissinger yang sekarang terkenal untuk menembak "apa pun yang terbang pada apa pun yang bergerak" meledakkan perang rahasia, melipatgandakan jumlah pemboman pada akhir tahun. Dia diduga menyetujui semua 3.875 pengeboman individu dalam perang tersebut, dan para pengebom tersebut menjatuhkan lebih dari 257.000 ton bahan peledak di Kamboja pada tahun 1973 saja.Arsip Intercept juga mengungkapkan banyak serangan darat brutal di desa-desa Kamboja yang sejak saat itu hanya tinggal kenangan; Truse mengonfirmasi melalui wawancara dengan para penyintas bahwa penggerebekan itu jauh lebih mematikan daripada yang dilaporkan. Sementara serangan udara sering ditutup-tutupi sebagai "kesalahan pilot" - "kesalahan" yang berulang ribuan kali - Angkatan Darat AS, dalam penyelidikan internal, sebenarnya menyalahkan korps persnya ketika pasukan darat tertangkap basah menjarah sebuah desa yang baru saja mereka serbu. .Pengeboman karpet Kissinger di Kamboja membuka jalan bagi Khmer Merah, kediktatoran genosida yang membunuh 2 juta orang Kamboja – 20% dari populasi negara itu – yang secara pribadi (dan disetujui) dia sebut sebagai “preman pembunuh” sambil membantu mereka mengamankan sekutu regional .Kissinger tidak pernah dituntut – atau bahkan didakwa secara resmi – dengan kejahatan perang, dan militer AS juga tidak melakukan upaya sistemik untuk meminta pertanggungjawaban pasukan yang benar-benar melakukan pembunuhan.[IT/r]