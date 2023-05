AS Frustrasi Atas Serangan Ukraina di Rusia

IslamTimes - Washington sekali lagi menolak bukti visual peralatan yang dipasok AS yang digunakan dalam serangan minggu ini oleh militan Ukraina di Wilayah Belgorod Rusia sebagai "laporan" yang belum dikonfirmasi, tetapi mengakui bahwa gambar tersebut memerlukan penyelidikan lebih lanjut. Namun, pemerintahan Presiden Joe Biden tampaknya mengakui kekhawatiran bahwa Kiev mungkin telah melanggar dugaan janjinya untuk tidak menggunakan persenjataan Amerika di luar wilayahnya sendiri.

Juru bicara Dewan "Keamanan Nasional" Gedung Putih John Kirby berbicara tentang "frustrasi" atas serangan itu selama jumpa pers pada hari Rabu (24/5), lapor media AS Politico. Dia mencatat bahwa pemerintah sedang "menyelidiki" rekaman yang menunjukkan bahwa peralatan yang dipasok AS "bisa saja terlibat" dalam serangan mematikan di distrik Belgorod di Grayvoron.“Kami sudah sangat jelas bahwa kami tidak mendukung penggunaan peralatan buatan AS untuk serangan di dalam Rusia,” kata Kirby kepada wartawan. “Kami sudah jelas tentang itu dengan Ukraina. Saya tidak akan membahas diskusi pribadi yang kami lakukan dengan mereka, tetapi saya pikir kami telah konsisten tentang keprihatinan kami dalam hal itu.Komentar Kirby muncul satu hari setelah pejabat Departemen Luar Negeri AS dan Pentagon mencoba meragukan foto dan rekaman video yang jelas menunjukkan bahwa militan menggunakan perlengkapan Amerika, termasuk kendaraan tempur lapis baja Humvee dan MaxxPro MRAP. Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller menyebut bukti itu "gambar kabur" dan mengatakan kepada wartawan bahwa pemerintah AS "skeptis terhadap kebenarannya."Gambar berkualitas tinggi, termasuk cuplikan yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia, menunjukkan beberapa kendaraan AS yang rusak dan terbengkalai. Militer mengatakan puluhan penyabot tewas dalam operasi kontraterorisme, sementara beberapa didorong kembali ke wilayah Ukraina.Kiev telah berusaha untuk menyangkal serangan itu dengan mengklaim bahwa itu dilakukan oleh apa yang disebut 'Legiun Kebebasan Rusia' dan 'Korps Sukarelawan Rusia [RDK]' unit neo-Nazi. Kremlin menjawab bahwa itu adalah perbedaan tanpa perbedaan, karena para militan bertempur di militer Ukraina menggunakan peralatan yang disediakan oleh Barat. Pentagon juga mengatakan AS belum menyetujui transfer peralatan apa pun ke organisasi paramiliter di luar angkatan bersenjata Ukraina.Presiden AS Joe Biden telah mencoba memimpin kampanye sanksi internasional terhadap Rusia dan memberikan bantuan militer senilai miliaran dolar ke Ukraina tanpa memicu perang langsung dengan Rusia. Di depan umum, pejabat AS selalu mengklaim bahwa aturan dasar yang melarang penggunaan peralatan buatan AS di luar wilayah Ukraina adalah bagian dari upaya itu, berusaha menjauhkan Washington dari setiap serangan di tanah Rusia.Selama jumpa pers pada hari Sabtu, Penasihat "Keamanan Nasional" Gedung Putih Jake Sullivan mengatakan Washington "akan melanjutkan dengan cara yang menghindari Perang Dunia III - ajaran itu tetap utuh."Namun, para pejabat Rusia menganggap AS sebagai pihak langsung dalam konflik Ukraina karena menyediakan persenjataan yang semakin canggih ke Kiev. Awal bulan ini, juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menuduh Washington memfasilitasi serangan teroris Kiev di Rusia, termasuk serangan pesawat tak berawak Moskow yang diduga merupakan upaya Ukraina untuk membunuh Presiden Rusia Vladimir Putin.[IT/r]