Infrastruktur Kritis AS Diretas, Kelompok yang Didukung Pemerintah China Disalahkan

IslamTimes - Amerika Serikat dan sekutu keamanan sibernya menyalahkan kelompok peretas yang didukung pemerintah China karena memata-matai organisasi infrastruktur AS yang penting, termasuk yang ada di wilayah pulau Guam, yang merupakan rumah bagi pangkalan militer strategis.

Badan intelijen Microsoft dan Barat mengatakan dalam laporan terpisah pada hari Rabu (24/5) bahwa peretas telah berhasil memasukkan kode komputer yang menyatu ke dalam sistem Microsoft Windows, dan menghindari deteksi sambil mempertahankan akses dan mengumpulkan informasi.Dalam pernyataan terpisah, Microsoft mengatakan grup peretasan China yang disponsori negara, dijuluki 'Volt Typhoon', telah melakukan peretasan.Kelompok tersebut, katanya, menargetkan organisasi dari telekomunikasi hingga pusat transportasi, badan intelijen Barat dan Microsoft sendiri, serta pos penting militer AS di Guam di Samudera Pasifik.Guam adalah pusat komunikasi utama yang menghubungkan Asia dan Australia ke Amerika Serikat melalui beberapa kabel bawah laut.“Microsoft menilai dengan keyakinan moderat bahwa kampanye Volt Typhoon ini mengejar pengembangan kemampuan yang dapat mengganggu infrastruktur komunikasi penting antara Amerika Serikat dan kawasan Asia selama krisis di masa depan,” kata perusahaan teknologi tersebut.Ia menambahkan, “Perilaku yang diamati menunjukkan bahwa pelaku ancaman bermaksud untuk melakukan spionase dan mempertahankan akses tanpa terdeteksi selama mungkin.”Analis Microsoft mengatakan mereka memiliki "kepercayaan sedang" kelompok ini sedang mengembangkan kemampuan yang dapat mengganggu infrastruktur komunikasi penting antara Amerika Serikat dan kawasan Asia dalam kemungkinan krisis di masa depan."Artinya mereka bersiap untuk kemungkinan itu," tambah John Hultquist, yang mengepalai analisis ancaman di Mandiant Intelligence Google.Hultquist mengatakan aktivitas China unik dan mengkhawatirkan juga karena analis belum memiliki visibilitas yang cukup tentang kemampuan kelompok ini.“Ketertarikan terhadap aktor ini lebih besar karena situasi geopolitik,” katanya.Analis keamanan memperingatkan bahwa para peretas dapat menargetkan jaringan militer AS dan infrastruktur penting lainnya jika China menyerang China Taipei (Taiwan).Belum jelas berapa banyak organisasi yang terpengaruh, atau informasi apa yang mungkin telah dikumpulkan.Pendekatan serangan siber disebut "living off the land," dan melihat peretas menggunakan "alat jaringan bawaan untuk menghindari pertahanan kita dan tidak meninggalkan jejak," kata Rob Joyce, direktur keamanan siber NSA.Kanada, Inggris, Australia, dan Selandia Baru memperingatkan bahwa mereka juga dapat menjadi sasaran para peretas.Badan keamanan siber Kanada, bagaimanapun, mengatakan secara terpisah bahwa mereka belum memiliki laporan tentang korban peretasan di Kanada.“Namun, ekonomi Barat sangat terkait satu sama lain,” tambahnya.Inggris juga memperingatkan teknik yang digunakan oleh peretas China di jaringan AS dapat diterapkan di seluruh dunia.China belum menanggapi tuduhan tersebut.Sementara itu, China telah mencap AS sebagai "ancaman terbesar bagi keamanan siber global," dengan mengatakan bahwa Washington "secara sadar menyalahgunakan teknologi" untuk memata-matai dan berbagai tujuan lainnya.Amerika Serikat berusaha untuk melestarikan "hegemoni di dunia maya" dengan dalih palsu "keamanan nasional," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning kepada wartawan pada bulan April, mendesak AS untuk "menghentikan operasi peretasan globalnya."Persaingan antara AS dan China telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dengan meningkatnya pengaruh internasional Beijing dan kemajuan ekonomi yang pesat muncul sebagai penyeimbang yang layak bagi AS.[IT/r]