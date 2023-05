Pasukan Korea Selatan dan AS Mengadakan Latihan Tembak-menembak Besar-besaran di dekat Perbatasan dengan Korea Utara

IslamTimes - Pasukan Korea Selatan dan Amerika berencana untuk mengadakan latihan tembak-menembak besar-besaran di dekat perbatasan dengan Korea Utara, meskipun Pyongyang memperingatkan bahwa mereka tidak akan mentolerir "latihan perang" semacam itu di depan pintunya.

Tentara kedua negara akan mengadakan apa yang disebut-sebut sebagai latihan tembak-menembak gabungan terbesar yang pernah ada - yang dikenal sebagai "pelatihan pemusnahan senjata bersama dan gabungan" - dari 25 Mei hingga 15 Juni untuk merayakan tujuh dekade aliansi militer antara Seoul dan Washington. .Latihan bersama dimulai pada tahun 1977 dan sejauh ini telah diadakan 11 kali, dengan yang sekarang menampilkan pesawat nirawak dan teknologi tinggi lainnya dalam latihan tembak langsung dan latihan lapangan.Menurut kementerian pertahanan Korea Selatan, latihan bersama tahun ini akan melibatkan jet tempur siluman canggih, helikopter serang, sistem peluncuran roket ganda, dan senjata lain dari Korea Selatan dan AS.Belum diketahui berapa banyak pasukan yang akan ambil bagian dalam latihan tersebut, tetapi latihan sebelumnya pada tahun 2017 melibatkan sekitar 2.000 tentara dan kehadiran 250 aset senjata dari kedua negara.Dalam pernyataan sebelumnya, kementerian pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa latihan itu dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan kinerja operasional gabungan sekutu, dan bahwa Washington dan Seoul akan berusaha untuk membangun "kemampuan pencegahan dan respons yang luar biasa" untuk mengatasi apa yang disebut Korea Utara. Ancaman nuklir dan rudal Korea.Pyongyang biasanya bereaksi terhadap latihan militer besar Korea Selatan-AS seperti itu dengan uji coba rudal dan senjata lainnya.Jumat lalu, media pemerintah Korea Utara - KCNA - menyebut latihan itu "latihan perang khas Korea Utara," menekankan bahwa Pyongyang tidak bisa tidak memperhatikan fakta bahwa latihan itu akan diadakan di daerah yang berjarak beberapa kilometer dari perbatasannya.Ia juga mengatakan bahwa AS dan Korea Selatan akan menghadapi "tanggapan yang sesuai" yang tidak ditentukan atas apa yang disebut latihan provokatif berskala besar mereka.Korea Utara, yang menyatakan dirinya sebagai kekuatan nuklir yang "tidak dapat diubah" tahun lalu, berusaha untuk mendiversifikasi mekanisme pengiriman senjata nuklirnya. Militernya melakukan latihan menembak akhir bulan lalu, mensimulasikan serangan nuklir menggunakan rudal balistik taktis. Pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, telah meminta militer untuk siap berperang.Korea Utara telah mendapat sanksi keras dari AS dan Dewan Keamanan PBB selama bertahun-tahun karena program rudal nuklir dan balistiknya. Ini telah meluncurkan rudal dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya – lebih dari 100 – sejak awal tahun 2022, termasuk rudal balistik antarbenua tercanggih yang pernah ada.Bulan lalu, Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol melakukan perjalanan ke Washington untuk kunjungan enam hari untuk merayakan 70 tahun hubungan bilateral negaranya dengan AS dengan permintaan perpanjangan perlindungan nuklir.Salah satu isu utama yang dibahas adalah komitmen AS untuk memberikan "pencegahan yang diperluas", atau penggunaan aset militer AS, termasuk senjata nuklir. Kedua belah pihak mengeluarkan "Deklarasi Washington," memetakan langkah-langkah yang akan memperkuat aliansi mereka.Lebih dari 28.500 tentara Amerika berbasis di Korea Selatan sebagai warisan Perang Korea 1950-1953, yang berakhir dengan gencatan senjata daripada perjanjian damai, yang berarti bahwa kedua tetangga secara teknis masih berperang.Terguncang oleh peningkatan peluncuran uji coba oleh Korea Utara, Korea Selatan telah berusaha untuk meningkatkan aliansi militernya dengan AS dan memperdalam kerja sama dengan Jepang.