Ketua Parlemen Rusia: Skema Utang AS yang Digunakan oleh Washington untuk Menipu Negara Lain

IslamTimes - Ketua Duma Negara Rusia Vyacheslav Volodin telah mengecam Amerika Serikat karena menipu negara lain melalui skema utang yang direncanakan.

Menteri Keuangan AS Janet Yellen telah memperingatkan bahwa Amerika Serikat berada di jalur untuk default utang pada awal Juni.Dewan Penasihat Ekonomi Gedung Putih memperingatkan sebelumnya bahwa kemungkinan dampak gagal bayar utang AS dapat berupa penurunan peringkat utang AS oleh lembaga pemeringkat kredit yang diikuti oleh resesi dunia, pasar kredit beku dunia dan anjloknya pasar saham, di samping penurunan harga PHK massal di seluruh dunia.Pada hari Jumat (26/5), anggota parlemen Rusia mengatakan default utang Pemerintah Federal AS - mungkin terjadi minggu depan - adalah skema piramida global menuju keruntuhan tak terelakkan, RT melaporkan."Coba pikirkan, pada tahun 2023 pembayaran bunga atas utang AS bisa mencapai $1,5 triliun – hampir sepertiga dari seluruh pendapatan anggaran AS!" Volodin, yang menjabat sebagai ketua majelis rendah parlemen Rusia, mengatakan dalam sebuah posting Telegram.Jika RUU anggaran yang diusulkan oleh administrasi Demokrat tidak disetujui oleh anggota parlemen di Washington dari Partai Republik lawan, yang telah bergantung pada persetujuan mereka pada peningkatan utang AS dan penurunan pengeluaran publik, Amerika Serikat dapat gagal memenuhi kewajiban keuangannya kepada pihak bangsa lain. ."Hutang publik AS adalah piramida keuangan global, yang dibangun oleh Washington untuk menipu negara lain," tulis anggota Duma Negara. "Sejarah telah menunjukkan bahwa semua skema piramida pada akhirnya gagal," katanya, memperingatkan bahwa dolar AS menjadi racun bagi negara-negara yang bergantung pada greenback.Volodin mengutip percepatan tren de-dolarisasi saat ini di seluruh dunia sebagai solusi untuk masalah tersebut. "Negara-negara yang bergantung pada dolar AS harus mulai mencari alternatif seperti mata uang nasional, untuk mengurangi risiko bagi warganya."Meskipun pembicaraan anggaran berbulan-bulan antara anggota parlemen di Washington, Presiden Joe Biden dan anggota parlemen top Republik Kevin McCarthy hanya mencapai kesepakatan tentang plafon utang tetapi belum mencapai kesepakatan tentang pemotongan belanja publik, laporan media mengatakan pada hari Kamis.Selama beberapa tahun terakhir, kekuatan global utama telah bekerja untuk membuang dolar AS, sehingga mencegah Washington untuk lebih jauh menipu negara mereka dengan mengeksploitasi kekuatannya dan mempersenjatai dominasi global greenback.Tren de-dolarisasi saat ini, yang tidak terlalu baru di beberapa negara seperti Iran, Venezuela, China, dan Rusia, terbukti berhasil. Saat ini, negara-negara kuat seperti China, Rusia, dan Uni Eropa adalah pemain utama dalam proses de-dolarisasi.Negara-negara Asia Barat dan Afrika Utara juga mulai menjauh dari hegemoni greenback dalam beberapa bulan terakhir. Negara-negara seperti Irak, Uni Emirat Arab, Mesir, dan Arab Saudi adalah negara-negara utama.Brasil dan Argentina dilaporkan telah mendiskusikan penciptaan mata uang bersama sejak awal 2023.India mempelajari opsi penggunaan rupee untuk memperdagangkan komoditas non-minyak. Dalam hal ini, Sekretaris Perdagangan India Sunil Barthwal mengatakan Rupee India akan digunakan dalam perdagangan antar negara yang menghadapi kekurangan dolar atau kegagalan mata uang. Dia mengatakan perdagangan antara India dan Malaysia sekarang dapat diselesaikan dalam INR.