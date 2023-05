Strategi Biden-Netanyahu untuk Memutus Ikatan Iran-Saudi yang Berkembang

Islam Times - Menyaksikan perkembangan politik regional yang bertentangan dengan kepentingannya, rezim AS dan Israel berjuang untuk mengubahnya demi keuntungan mereka. Tampaknya pilihan mereka tetap pada proyek normalisasi Arab-Israel, Alwaght menganalisa dalam sebuah artikel yang dimuat Jumat.

Untuk itu, Netanyahu berdialog via telepon dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman setidaknya dua kali dalam beberapa pekan terakhir, seperti dilaporkan Jerussalem Post. Adalah Abdullatif bin Rashid Al Zayani, Menlu Bahrain, yang mengoordinasikan dan memfasilitasi kontak tersebut. Menurut laporan itu, Netanyahu berbicara dengan bin Salman sekali sebelum KTT Liga Arab di Jeddah dan sekali setelahnya. Dialog tersebut berfokus untuk menciptakan peluang normalisasi segera antara Kerajaan dan Tel Aviv. Bin Salman menolak permintaan Netanyahu untuk mengadakan pertemuan dan tidak ada kemajuan yang dicapai dalam dialog tersebut.Menlu Israel, Eli Cohen, tak ketinggalan melakukan percakapan telepon dengan Bin Salman demi mengaktifkan kembali proses normalisasi, tetapi tampaknya Saudi tidak berniat mencairkan hubungan dengan Israel saat ini.Sejak berkuasa kembali, Netanyahu sering mengklaim bahwa Arab Saudi akan segera menormalkan hubungannya dengan Tel Aviv dan menyebut tindakan ini sebagai langkah terpenting untuk menyelesaikan konflik historis Israel-Arab. Namun terlepas dari beberapa langkah simbolis seperti mengeluarkan izin penerbangan Israel di wilayah udaranya, Saudi belum mengambil langkah efektif menuju normalisasi. Ini mungkin menjadi sinyal perubahan prinsip dalam pendekatan Saudi di masa lalu.Laporan media Israel menunjukkan bahwa Tel Aviv berada di bawah tekanan Presiden AS Joe Biden untuk menormalisasi hubungan dengan Arab Saudi dengan imbalan hak istimewa yang signifikan bagi Palestina. Keistimewaan itu termasuk mengambil kekuasaan dari tentara Israel di Tepi Barat dan memberikannya kepada pasukan Otoritas Palestina, serta memberikan otoritas keamanan kepada pasukan tersebut di Masjid Al-Aqsa dan Gereja Makam Suci di Kota Tua di Al- Quds, namun proposal tersebut sejauh ini telah ditolak oleh Netanyahu.Meski Netanyahu berhasrat menjalin hubungan dengan Arab Saudi bertahun-tahun yang lalu, dia meningkatkan gerakannya ke arah tujuan ini setelah Iran menandatangani perjanjian détente dengan Arab Saudi dua bulan lalu dan Suriah merebut kembali kursi Liga Arabnya minggu lalu setelah 12 tahun penangguhan. Orang Israel merasa sangat terancam oleh perkembangan yang terjadi di wilayah tersebut. Sekarang pertanyaannya adalah apakah bin Salman dapat berjalan di antara Iran dan rezim Israel dengan cara yang mungkin untuk memajukan hubungan dengan kedua belah pihak? Pilihan apa yang akan diambil oleh Saudi dalam dilema yang sulit ini?Tentu saja, setiap langkah Israel di wilayah tersebut bertujuan melawan kebijakan Republik Islam. Di bawah tekanan AS dan dengan mempercayai sebagian besar janji kosong Israel untuk memberikan Palestina beberapa hak istimewa, Saudi mungkin mengakui normalisasi dan bahkan berpendapat bahwa itu tidak akan merusak hubungan yang berkembang dengan Teheran. Sebagai entitas pembuat krisis dan pemberi makan krisis, masalah penting di sini adalah kepentingan strategis rezim Israel yang memperoleh keuntungan dari pelebaran kesenjangan Iran-Arab.Kebangkitan kembali hubungan antara Iran dan Arab Saudi dan efek positifnya pada peningkatan perdamaian dan stabilitas regional di banyak krisis Asia Barat, termasuk kembalinya Suriah ke Liga Arab, telah sangat mengkhawatirkan para pemimpin Israel dan Amerika, dan oleh karena itu, Garis keras Israel mulai membawa Saudi ke pihak mereka dengan menormalkan hubungan dan membuat janji kosong mengenai konflik Palestina sebelum hubungan Iran-Saudi mendapatkan daya tarik. Tel Aviv khawatir dengan peningkatan hubungan antara Iran dan Arab, kekuatan dan pengaruh Teheran akan meningkat di wilayah tersebut, dan selanjutnya, dengan peningkatan kekuatan kamp Perlawanan di sebelah wilayah pendudukan, bayang-bayang ancaman anti-Israel akan semakin luas.Tel Aviv menetapkan semua kebijakannya di kawasan melawan Teheran, dan jelas bahwa itu akan mengikuti skenario yang sama dalam hubungannya dengan Saudi. Membangun pengaruh Israel di ibu kota Arab itu akan mengubah Teluk Persia menjadi titik awal bagi penjajah untuk menyaksikan gerakan Iran dan memajukan strategi 'mati dengan seribu tikaman'. Oleh karena itu, setiap kerja sama politik dan keamanan antara Arab Saudi dan rezim Israel akan merusak perjanjian antara Teheran dan Riyadh karena niat jahat rezim ini, dan jika Saudi menyetujui pencairan, mereka akan berada pada dilema yang sulit, karena Iran dan kebijakan Israel berlawanan arah dan persahabatan Riyadh dengan satu pihak akan berarti permusuhan bagi pihak lain. Dan karena alasan inilah Netanyahu berusaha keras untuk mengganggu proses konvergensi Iran-Arab.Selama beberapa tahun terakhir, Saudi telah mengikat kesepakatan dengan Tel Aviv untuk mengimplementasikan prakarsa perdamaian Arab tahun 2000 dan pembentukan negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Juga, pada saat bahkan orang Barat marah dengan perilaku ekstremis kabinet Netanyahu, tentu saja, Arab Saudi tidak tertarik untuk melakukan normalisasi dengan kabinet garis keras Israel. Mengingat kondisi ini, Netanyahu memanfaatkan Amerika untuk menggunakan kekuasaan mereka atas Saudi untuk mencairkan kesepakatan.Biden, yang memiliki pemilihan untuk menang tahun depan, berjuang untuk mendapatkan kartu truf kebijakan luar negeri untuk mempertahankan kinerja dan prestasinya melawan saingannya dari Partai Republik, terutama Donald Trump. Mempertahankan kekalahan dalam perang Ukraina dan di bawah serangan Republik, Biden mengincar keuntungan setidaknya dalam kasus Arab-Israel. Normalisasi Arab-Israel terbukti menguntungkan dan, dengan demikian, dia berusaha sekuat tenaga untuk menjalin ikatan yang tidak suci ini.Washington juga menemukan rekonsiliasi Iran-Saudi, yang ditengahi oleh saingannya China, bertentangan dengan kepentingannya di Asia Barat. Meskipun Amerika tidak mempublikasikan penentangan mereka, di belakang layar mereka bekerja untuk kembali memecah belah Teheran dan Riyadh karena mereka tahu bahwa persahabatan Iran-Arab akan mengakhiri kehadiran mereka selama beberapa dekade di Teluk Persia sementara Washington tidak ingin berhenti dari geostrategi penting wilayah ini. Tahun lalu, Biden mendorong untuk memaksa aliansi Arab-Israel anti-Iran, tetapi proyek tersebut terbukti gagal karena para pemimpin Arab menolak untuk melawan Iran demi kepentingan Israel-Amerika.Meskipun tekanan Gedung Putih tidak dapat diabaikan dalam potensi gerakan Riyadh menuju normalisasi, Saudi sendiri telah menetapkan tujuannya. Dalam tujuh tahun terakhir, di bawah bin Salman, Arab Saudi telah merancang rencana ekonomi besar untuk berubah menjadi pusat ekonomi di wilayah tersebut. Megaproyek untuk membangun kota impian Neom dengan biaya $500 miliar membutuhkan teknologi canggih, yang diharapkan bin Salman akan diterima sebagian dari Israel. Bin Salman telah menginvestasikan $2 miliar dalam infrastruktur Israel untuk menarik kontribusi Israel pada proyeknya. Dalam beberapa tahun terakhir, pengusaha dan mogul Yahudi telah melakukan perjalanan ke Riyadh untuk berkonsultasi tentang investasi dalam proyek Neom. Bin Salman membutuhkan bantuan seluruh dunia untuk mengimplementasikan proyeknya, dan itulah sebabnya dia juga mengulurkan tangan persahabatan kepada Israel. Juga, bin Salman belum sepenuhnya terbebas dari masalah suksesi dan mungkin sedang mencari bantuan lobi Yahudi yang kuat di AS untuk memfasilitasi kenaikan takhta.Namun, bin Salman menaruh perhatiannya pada teknologi Israel sementara Tel Aviv tidak hanya berbagi pencapaian teknologinya dengan orang lain, terutama orang Arab. Kebijakan Israel bertumpu pada peningkatan kekuatannya di hadapan dunia Muslim untuk memberi timbangan yang menguntungkannya. Oleh karena itu, Tel Aviv tidak akan memberikan teknologi canggihnya kepada Arab Saudi dan monarki Arab lainnya untuk memungkinkan mereka berada dalam kondisi yang lebih baik.UEA adalah contoh yang bagus. Selama dua tahun terakhir, Abu Dhabi melayani Israel dan memfasilitasi masuknya mereka ke Teluk Persia, tetapi praktis tidak menerima imbalan apa pun dan semuanya berjalan secara sepihak demi Tel Aviv. Pakta dan kesepakatan keamanan untuk menyediakan sistem pertahanan udara dan mengerahkan drone pada negara Arab itu tetap menjadi tinta di atas kertas.Hal yang sama akan berlaku untuk Saudi. Arab Saudi sedang mencoba membangun pembangkit listrik tenaga nuklir dan membutuhkan bantuan aktor asing, tetapi Israel sangat menentang ambisi ini dan telah memperingatkan AS dan Eropa untuk tidak bekerja sama dengan Riyadh, mengingat hal itu menimbulkan ancaman keamanan. Dengan sikap Israel yang pro-kompromi terhadap negara-negara Arab, terlihat jelas bahwa normalisasi yang ditempuh Israel hanya bertujuan untuk mengurangi musuh di dunia Islam dan memastikan stabilitas dan keamanan di wilayah pendudukan. Saudi, yang memiliki tantangan politik dengan AS selama setahun terakhir, membutuhkan lobi Yahudi yang kuat untuk memengaruhi struktur pemerintahan negara ini dan ingin mewujudkan tujuan ini melalui normalisasi.Rezim Israel, tampaknya, diharapkan memberikan konsesi kepada Palestina untuk memajukan proyek normalisasi dengan Saudi. Tetapi patut dicatat bahwa selama tiga dekade terakhir, Israel tidak berkomitmen pada Kesepakatan Oslo dengan Palestina dan praktis melanggarnya dengan membangun pemukiman dan menentang negara Palestina merdeka. Ini mengirimkan peringatan kepada Saudi untuk tidak menjual Palestina untuk janji-janji kosong Israel. Sementara itu, tujuan utama Israel adalah mengisolasi Iran di wilayah tersebut dengan bantuan negara-negara Arab. Kali ini, Israel telah memilih Arab Saudi untuk pekerjaan ini, tetapi kondisi regional dan internasional tidak berjalan sesuai keinginan kubu Israel-Barat dan proyek untuk merusak hubungan Iran-Arab akan gagal seperti sebelum-sebelumnya.[IT/AR]