Anggota Parlemen AS Mengungkap Daftar Tugas Perang Taiwan

IslamTimes - Anggota parlemen Amerika telah menerbitkan daftar rekomendasi tentang bagaimana Washington harus "mempersenjatai Taiwan sepenuhnya" terhadap setiap potensi serangan dari Beijing, mendesak lebih banyak penjualan senjata AS ke pulau itu, serta penyebaran rudal jarak jauh di wilayah yang lebih luas.

Rencana aksi 10 poin menyerukan kehadiran militer AS yang lebih besar di Pasifik dan bantuan keamanan tambahan ke TaipeiKomite Pemilihan DPR untuk Partai Komunis China merilis dokumen panjang minggu ini yang menguraikan proposal tentang langkah-langkah untuk menghentikan "perilaku agresif" Beijing terhadap Taipei, termasuk "cetak biru untuk tindakan Kongres" yang terdiri dari 10 item.Mencatat kekurangan di pangkalan industri AS, daftar tersebut menyerukan “rudal jarak jauh tambahan dan pesawat nirawak di kawasan Indo-Pasifik”, berharap pabrikan dapat memperlengkapi kembali untuk “dengan cepat menghasilkan jumlah yang dibutuhkan” jika terjadi serangan.Selama latihan meja yang diawasi oleh komite bulan lalu untuk mensimulasikan invasi China ke Taiwan, pasukan AS yang membantu pulau itu “kehabisan amunisi penting dan kehabisan semua rudal yang dipandu dengan presisi dalam waktu seminggu,” kata dokumen itu.Rencana aksi tersebut juga menekankan perlunya meningkatkan “perencanaan bersama” dan kerja sama militer antara Washington dan Taipei, dan mengusulkan lebih banyak operasi pelatihan bersama untuk “meningkatkan pencegahan.”Anggota parlemen melanjutkan dengan berpendapat bahwa Taiwan “sangat membutuhkan sistem senjata utama AS” yang telah disetujui untuk dijual oleh Kongres, karena saat ini ada tumpukan kesepakatan senjata senilai gabungan $19 miliar. Mereka mengatakan Pentagon harus memanfaatkan pengalamannya mentransfer senjata ke Ukraina dan menerapkan pelajaran itu ke pulau itu.Diselenggarakan oleh thinktank Center for a New American Security (CNAS) yang bekerja sama dengan komite House China, permainan perang April menghasilkan “kegagalan … pencegahan yang menakutkan” bagi pasukan AS, menurut ketua badan tersebut, Rep. Republik Mike Gallagher.Gallagher mengklaim bahwa Amerika Serikat harus "mempersenjatai Taiwan sepenuhnya sekarang" jika memiliki harapan untuk "menghentikan Perang Dunia III".Melihat Taiwan sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya, China telah berulang kali mengutuk kerja sama AS dengan pulau itu, termasuk penjualan senjata dan hubungan diplomatik langsung. Menyusul kunjungan ke Taipei oleh Ketua DPR AS saat itu Nancy Pelosi tahun lalu, Beijing meluncurkan latihan militer yang belum pernah terjadi sebelumnya di perairan dan wilayah udara di sekitar Taiwan, termasuk latihan yang mensimulasikan blokade penuh. Pertemuan antara Presiden Taiwan Tsai Ing-wen dan Ketua DPR AS Kevin McCarthy di California bulan lalu memicu tanggapan serupa, setelah kedua pejabat berjanji untuk lebih meningkatkan hubungan.[IT/r]