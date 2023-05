Pengunjuk Rasa di Italia dan Spanyol Tuntut Upah Lebih Tinggi, Dihentikan Bantuan Ukraina 

IslamTimes - Ratusan pengunjuk rasa di ibu kota Italia dan Spanyol telah melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntut kenaikan gaji serta penghentian pengiriman senjata ke Ukraina.

Sambil menyerukan perdamaian dalam konflik Ukraina, pengunjuk rasa Italia pada hari Jumat (26/5) menuntut lebih lanjut dari pemerintah sayap kanan yang berkuasa di Roma kenaikan upah sebesar 300 euro per bulan serta upah minimum minimal 10 euro per jam.Tayangan unjuk rasa di TV dan media sosial menunjukkan pengunjuk rasa berbaris dengan bendera, spanduk, dan tanda-tanda, seperti 'Bekerja untuk hidup, bukan hidup untuk bekerja' dan 'Jangan bertanya, pura-pura.'Demonstrasi serupa juga dilakukan di kota-kota Italia lainnya, mengganggu transportasi lokal serta sekolah, menurut media lokal.Salah satu peserta unjuk rasa menyalahkan apa yang dia gambarkan sebagai "kebijakan perang" pemerintah atas masalah ekonomi negara, inflasi tinggi, dan upah rendah yang terus berlanjut."Kami berada dalam krisis yang tidak ada habisnya sejak penghematan yang dimulai pada 2008. Nilai upah telah turun 30 persen dan Italia adalah negara yang paling sedikit tumbuh," kata Koordinator Nasional USB Union Paolo Leonardi seperti dikutip dari lokal. laporan pers.Pengunjuk rasa Italia melakukan aksi unjuk rasa serupa tahun lalu, menuntut penghentian pengiriman senjata Roma ke Ukraina. Ribuan orang Italia juga mengambil bagian dalam demonstrasi di seluruh negeri pada peringatan pertama konflik Ukraina, mengecam sanksi Barat terhadap Rusia dan bantuan militer Italia yang terus berlanjut ke Kiev.Sementara Perdana Menteri sayap kanan Italia Giorgia Meloni telah menyatakan bahwa Roma akan tetap berpegang pada kebijakan pro-Kiev dari aliansi militer NATO pimpinan AS dan tidak akan mengubah posisi anti-Moskow dalam konflik Ukraina.Seorang anggota NATO, Italia telah menyediakan senjata ke Kiev sejak konflik dimulai pada Februari 2022.Sementara itu, harga konsumen di Italia naik sebesar 8,1 persen pada tahun 2022, mencapai level tertinggi dalam 37 tahun, karena melonjaknya biaya energi dan makanan yang terkait terutama dengan konflik Ukraina.Sementara itu di Spanyol, ratusan guru dan profesional kesehatan juga bergabung pada hari Jumat dengan dua aksi unjuk rasa di depan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Pendidikan di ibu kota Madrid, menuntut 35 jam kerja dalam seminggu dan kondisi kerja yang lebih baik.Para pengunjuk rasa membawa papan bertuliskan, 'Kesehatan dan pendidikan, tidak untuk privatisasi' dan 'Lebih banyak investasi dalam pendidikan' sambil meneriakkan, "Tidak, tidak, tidak, tidak, kami tidak ingin membayar hutang Anda dengan kesehatan dan pendidikan" sebagaimana mereka berbaris melalui jalan-jalan Madrid.Hampir 78.000 profesional Layanan Kesehatan Madrid dan 54.000 guru dipanggil untuk mogok antara lain, untuk mengembalikan 35 jam kerja seminggu, yang telah diubah lebih dari satu dekade lalu.Menurut laporan pers setempat, pemogokan tersebut diselenggarakan dua hari sebelum pemilihan kota dan daerah di seluruh negeri pada tanggal 28 Mei. Pemogokan tersebut diserukan oleh beberapa serikat dan lembaga seperti Konfederasi Serikat Buruh Komisi Pekerja [CC.OO. ], Serikat Pekerja Umum [UGT], Serikat Pekerja Profesional Keperawatan Spanyol [SATSE], dan Serikat Profesional CSIT dalam upaya untuk meningkatkan kondisi kerja bagi guru dan karyawan medis."Itu adalah permintaan mendasar kami (35 jam seminggu), untuk membalikkan pemotongan di area ini, karena para guru di Madrid terlalu jenuh dalam hal hari kerja, jadwal, dan kalender mereka, dan mereka juga mengalami kepadatan terbesar di ruang kelas," kata Isabel Galvin, Juru Bicara Konfederasi Komisi Pekerja.Puluhan ribu petugas kesehatan Spanyol telah berunjuk rasa awal tahun ini di ibu kota negara itu, Madrid, mengecam apa yang mereka sebut kebijakan kesehatan masyarakat yang merusak dari pemerintah daerah.Para pengunjuk rasa memperingatkan bahwa rencana pemerintah akan "menghancurkan" layanan kesehatan setempat.Perang Ukraina telah menyebabkan kenaikan harga energi dan pangan, menyebabkan inflasi dan tingginya biaya hidup di seluruh Eropa, yang mengakibatkan protes dan pemogokan di berbagai kota di Eropa.[IT/r]