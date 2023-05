Militer AS Mengeluh Dilecehkan oleh China karena Larangan yang Terus Berlanjut

IslamTimes - Militer AS telah menyatakan frustrasi karena berulang kali dilecehkan oleh pejabat China dalam upaya mereka untuk melakukan kontak resmi di tengah janji Beijing untuk menghentikan dialog dengan Washington terkait sanksi baru-baru ini.

Asisten Menteri Pertahanan AS untuk Urusan Keamanan Indo-Pasifik Ely Ratner pada Kamis (25/5) mengeluhkan upaya Pentagon untuk menjangkau militer China dalam beberapa bulan terakhir telah ditolak atau diabaikan.Ratner membuat pernyataan tersebut selama acara yang diselenggarakan oleh wadah pemikir yang berbasis di Washington, Pusat Studi Strategis dan Internasional, mencatat bahwa Beijing tidak menanggapi permintaan Amerika untuk kontak antara pejabat militer negara.Dia kemudian mengklaim bahwa Departemen Pertahanan AS ingin mempertahankan jalur komunikasi terbuka dengan China dalam domain militer “untuk mencegah salah persepsi dan salah perhitungan dan untuk mencegah krisis lepas kendali.”Perkembangan itu terjadi di tengah laporan bahwa Beijing memberi tahu Washington awal bulan ini bahwa "ada sedikit peluang" pertemuan Menteri Pertahanan China Li Shangfu dengan timpalannya dari Amerika Lloyd Austin di Singapura karena sanksi yang dijatuhkan pada kepala pertahanan China atas dugaan keterlibatannya dalam pembelian senjata canggih Rusia.Ratner, bagaimanapun, mengklaim bahwa pembatasan seperti itu seharusnya tidak menghalangi Li untuk mengadakan pembicaraan dengan Austin-nya, dengan mengatakan, "Bola ada di lapangan mereka saat ini."Ini sementara Beijing lebih lanjut menyatakan minggu lalu bahwa mereka tidak melihat alasan untuk terus berbicara dengan Washington selama AS mengejar kebijakan yang sepenuhnya tidak jujur dan terus meningkatkan tekanan pada China melalui sanksi."Di mana ketulusan dan rasa dialog, ketika pihak AS berbicara tentang perlunya mempertahankan kontak hanya untuk menggunakannya sebagai sarana untuk menekan China dan melumpuhkan negara kita," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning dalam konferensi pers. Senin lalu.Pejabat China lebih lanjut menuntut agar Washington "segera mencabut sanksi" terhadap Beijing.“Penting untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan kondisi yang baik untuk dialog dan kontak,” Mao kemudian menjelaskan.Hubungan AS-China telah menjadi sangat tegang sejak Agustus lalu, ketika Ketua DPR AS saat itu Nancy Pelosi mengunjungi China Taipei, yang dilihat China sebagai langkah provokatif, melanggar prinsip "Satu China" yang diterima secara internasional dan menghasut para separatis di bagian yang tidak terpisahkan. wilayahnya.Sementara itu, Li bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin bulan lalu.Kedua pejabat tinggi itu menyetujui dan memuji sifat “strategis” hubungan antara kedua negara dan kerja sama militer mereka yang berkembang.“Kami bekerja secara aktif melalui departemen militer kami, secara teratur bertukar informasi yang berguna, bekerja sama di bidang kerja sama militer-teknis, dan mengadakan latihan bersama,” kata Putin kepada Li, seperti dikutip media Rusia. “Tidak diragukan lagi, ini adalah area penting lainnya yang memperkuat sifat strategis dan kepercayaan eksklusif dari hubungan kita.”“Kami memiliki ikatan yang sangat kuat. Mereka melampaui aliansi militer-politik era Perang Dingin... Mereka sangat stabil,” kata Li, yang diangkat ke jabatannya pada Maret menggantikan Wei Fenghe sebagai menteri pertahanan China."Ini adalah kunjungan luar negeri pertama saya sejak mengambil alih sebagai menteri pertahanan China...Saya secara khusus memilih Rusia untuk ini untuk menekankan sifat khusus dan kepentingan strategis dari hubungan bilateral kami," kata Li.Rusia dan China telah memperluas kerja sama dalam dua tahun terakhir, didorong oleh keinginan bersama untuk mengimbangi dominasi global Amerika.Moskow dan Beijing berencana untuk secara teratur mengatur patroli laut dan udara bersama dalam upaya untuk “memperdalam saling percaya militer” dengan Rusia untuk membantu memastikan keadilan internasional dan memberikan kontribusi baru untuk keamanan internasional dan regional, kata juru bicara Kementerian Pertahanan China Tan Kefei saat konferensi pers di 30 April 2023.[IT/r]