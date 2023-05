Lavrov: Barat 'Bermain Api' dengan Memasok Kiev dengan F-16

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov telah memperingatkan negara-negara Barat bahwa mereka "bermain api" dengan memasok jet tempur F-16 buatan AS ke Ukraina.

Tidak diragukan lagi, negara-negara Barat sedang “bermain api” dengan bersedia memberikan jet tempur F-16 buatan AS kepada Ukraina," kata Lavrov pada hari Minggu (28/5), menggambarkan langkah tersebut sebagai “eskalasi yang tidak dapat diterima” dari konflik yang terus berlanjut.Diplomat top Rusia lebih lanjut mengecam langkah itu sebagai upaya "Washington, London dan satelit mereka di UE" untuk "melemahkan Rusia."Sebelumnya, Rusia telah memperingatkan agar tidak mengirim jet tempur F-16 ke Ukraina, mengatakan langkah itu akan menimbulkan pertanyaan tentang keterlibatan militer langsung pasukan NATO pimpinan AS dalam perang.Awalnya, Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa AS tidak akan memberi Ukraina jet tempur F-16 yang banyak dicari oleh Kiev.Awal bulan ini, bagaimanapun, dia mengatakan kepada para pemimpin negara-negara Kelompok Tujuh (G7) yang berkumpul di Jepang bahwa Washington siap untuk membantu melatih pilot Ukraina dari jet tempur F-16 yang akan disumbangkan ke Kiev.Sejak Rusia meluncurkan operasi militer khusus di Donbas, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah meminta Amerika Serikat untuk menyediakan jet tempur F-16 bersama dengan berbagai senjata lainnya.Sejauh ini, hanya ada tawaran dari Inggris, Belanda, Belgia, Denmark Prancis, Italia, Jerman, Jepang dan Kanada untuk melakukan kursus pelatihan pilot.Mereka semua telah mengumumkan kesiapan mereka untuk melatih pilot Ukraina, tetapi belum jelas siapa yang akan menyediakan F-16 buatan AS.Negara-negara Barat telah memasok senjata ke Ukraina senilai puluhan miliar dolar, termasuk sistem roket, drone, tank dan kendaraan lapis baja serta sistem komunikasi.Rusia telah berulang kali mengatakan bahwa kolektif negara-negara Barat terlibat dalam perang proksi dengan Rusia atas Ukraina, memperingatkan bahwa konflik tersebut dapat meningkat menjadi pertarungan yang jauh lebih besar.Moskow juga menegaskan bahwa negara-negara Barat harus menahan diri dari konfrontasi militer langsung antara pasukan NATO pimpinan AS dan pasukan Rusia.Dalam hal ini, mantan presiden Rusia Dmitry Medvedev mengatakan pekan lalu bahwa keterlibatan militer yang lebih luas dan penyediaan senjata yang lebih destruktif dan canggih oleh negara-negara Barat ke Ukraina meningkatkan kemungkinan "kiamat nuklir".“Semakin banyak senjata yang disediakan, dunia akan semakin berbahaya,” mantan presiden Rusia itu memperingatkan.“Dan semakin destruktif senjata-senjata ini, semakin besar kemungkinan skenario menjadi apa yang biasa disebut kiamat nuklir,” katanya.Medvedev, yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Dewan Keamanan Rusia dan dipandang sebagai sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin, sebelumnya telah memperingatkan bahwa jika Rusia kalah dalam konflik di Ukraina, perang nuklir dapat pecah.“Kekalahan tenaga nuklir dalam perang konvensional dapat memicu perang nuklir,” Medvedev memperingatkan dalam sebuah posting Telegram, menambahkan bahwa “kekuatan nuklir tidak pernah kalah dalam konflik besar yang menjadi sandaran nasib mereka.”[IT/r]