Laporan: Harga Gas Eropa Bisa Jatuh Di Bawah Nol 

IslamTimes - Harga gas alam jangka pendek di beberapa bagian Uni Eropa [UE] dapat turun sebentar di bawah nol musim panas ini jika permintaan yang lemah tidak mengimbangi kelebihan pasokan yang meningkat, menurut pedagang yang dikutip oleh Bloomberg.

Situasi ketika "produsen secara efektif membayar seseorang untuk mengambil gas mereka" terlihat semakin mungkin karena harga anjlok ke tingkat sebelum krisis, klaim para pedagang.“Pasar gas regional individu di Eropa bisa menjadi negatif ketika Anda memiliki jam dan hari dengan produksi terbarukan,” Peder Bjorland, wakil presiden untuk perdagangan gas dan pengoptimalan pada tingkat harga minyak yang kita lihat sekarang dan harga satu digit dan negatif, dan a banyak yang bisa terjadi di Major Equinor ASA, kata outlet di pameran energi tahunan E-World di Essen, Jerman. “Jaraknya cukup jauh dari jalur itu,” imbuhnya.Stok gas Eropa berada di atas tingkat musiman tipikal sekitar 66% penuh, dan beberapa ahli memperkirakan tempat penyimpanan akan terisi jauh sebelum musim panas, menurut laporan tersebut."Jika semuanya terus seperti ini, kita akan penuh cukup awal selama musim panas, pada bulan September atau Oktober, dan kemudian semuanya tergantung pada seberapa awal musim dingin dimulai," kata Gyorgy Vargha, kepala eksekutif perusahaan perdagangan Swiss MET International. . “Dalam waktu yang sangat singkat, selama beberapa hari jika penyimpanan penuh, kami dapat melihat beberapa harga satu digit berpotensi karena kemacetan fisik.”Agustus lalu, biaya gas berjangka UE mencapai rekor tertinggi €345 [$380] per megawatt jam setelah hilangnya sebagian besar pasokan Rusia sehubungan dengan sanksi tersebut. Namun, musim dingin yang sejuk, upaya untuk mengurangi konsumsi, dan lemahnya permintaan China akan LNG membuat harga turun ke level saat ini.Kontrak berjangka bulan depan di hub TTF, tolok ukur untuk perdagangan gas Eropa, telah memperpanjang kerugian di bawah €26 [$28] per megawatt-hour [MWh], ke level terendah sejak 2021. Mereka sudah turun lebih dari 60% tahun ini .“Jika tidak ada faktor bullish yang terwujud dan tanpa penyimpanan Ukraina dan tidak mengambang dalam skala besar, maka untuk beberapa hari, harga mungkin turun di bawah €10 per megawatt-jam,” Vargha dari MET memperingatkan.Harga masih bisa melonjak jika terjadi pemadaman pasokan di kilang LNG, atau jika ada penghentian total aliran pipa Rusia, para ahli percaya, menambahkan bahwa peningkatan permintaan industri juga dapat mendorong harga lebih tinggi. Jika ada gelombang panas musim panas ini dengan kecepatan angin rendah, pembangkit tenaga angin bisa lumpuh, mendorong permintaan gas alam lebih tinggi, menurut analis.[IT/r]