China Berkomentar tentang Penolakan Tawaran Pertemuan Pertahanan Pentagon

Mao Ning, a spokesperson for the Chinese foreign ministry.jpg

IslamTimes - Washington dapat memperbaiki gangguan komunikasi antara AS dan militer China dengan mengindahkan kekhawatiran China, Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri Beijing, mengatakan pada hari Selasa (30/5). Komentarnya muncul tak lama setelah Pentagon mengklaim China telah menolak pertemuan antara kepala pertahanan kedua negara di Singapura.

Washington harus "menunjukkan ketulusan" dan memperbaiki "praktik yang salah," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri BeijingBerbicara pada pengarahan reguler, Mao tidak langsung mengkonfirmasi telah menolak pertemuan tersebut, tetapi menunjukkan bahwa alasan AS dan China menemui jalan buntu dalam hal dialog “jelas” bagi Washington.“Pihak AS harus dengan sungguh-sungguh menghormati kedaulatan, keamanan, dan kepentingan China, segera memperbaiki praktik yang salah,” katanya, mendesak Washington untuk “menunjukkan ketulusan” dan menciptakan kondisi dan suasana yang diperlukan untuk dialog antar militer.Pada hari Selasa, dalam sebuah pernyataan kepada Wall Street Journal, Departemen Pertahanan AS mengatakan bahwa China “menolak undangan awal Mei kami untuk Sekretaris [Lloyd] Austin untuk bertemu dengan Menteri Pertahanan Nasional RRT Li Shangfu di Singapura.”Pembicaraan itu diharapkan berlangsung di sela-sela forum keamanan Dialog Shangri-La tahunan yang dijadwalkan awal Juni.Sementara itu, Liu Pengyu, juru bicara kedutaan China di Washington, menuduh AS “berusaha menekan China melalui segala cara yang mungkin,” termasuk menjatuhkan sanksi pada berbagai entitas dan individu.Komentar juru bicara itu muncul setelah Financial Times melaporkan awal bulan ini bahwa Li tidak mungkin bertemu dengan Austin karena pejabat China itu diberi sanksi oleh AS pada 2018 atas dugaan keterlibatannya dalam transfer senjata Rusia ke militer Beijing. Sumber outlet tersebut juga mencatat pada saat itu bahwa “hampir tidak mungkin” bagi China untuk menyetujui pembicaraan tingkat tinggi seperti itu kecuali pembatasan tersebut dicabut.Namun, pekan lalu, juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller memberi isyarat bahwa Washington tidak memiliki rencana untuk melakukan itu, dengan para pejabat AS berpendapat bahwa sanksi tidak mencegah Li untuk bertemu dengan rekan-rekannya di Amerika.Hubungan China-Amerika telah dirusak dalam beberapa bulan terakhir oleh kebuntuan atas Taiwan, yang telah membeli senjata dari AS meskipun ditentang oleh China. Beijing menganggap pulau itu sebagai bagian dari wilayah kedaulatannya.Keretakan juga diperdalam oleh keputusan Washington untuk menembak jatuh balon mata-mata China yang dicurigai di AS beberapa bulan lalu. Beijing bersikeras bahwa itu adalah "pesawat sipil" yang tersesat ke wilayah udara AS karena keadaan force majeure.[IT/r]