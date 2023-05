Warga Afghanistan yang Membantu Pasukan Inggris Digusur di Inggris, Terlantar di Pakistan

IslamTimes - Ribuan warga Afghanistan yang bekerja dengan pasukan Inggris selama dua dekade pendudukan militer asing di negara Hindu Kush dan memenuhi syarat di bawah skema pemukiman kembali pemerintah Inggris tetap terlantar di Pakistan dan diusir dari rumah mereka di Inggris.

Di tengah "tekanan" pada fasilitas akomodasi yang ada untuk warga Afghanistan di seluruh Inggris, dengan Kantor Pusat Inggris memerintahkan penggusuran mereka di Yorkshire, situasinya menjadi suram.Awal bulan ini, sebuah laporan oleh The Independent mengungkapkan bahwa lebih dari 1.000 warga Afghanistan yang memenuhi syarat untuk datang ke Inggris untuk pemukiman kembali terlantar di seluruh Pakistan, menunggu pemerintah Inggris untuk mengevakuasi mereka, setelah London menghentikan penerbangan ekstraksi Angkatan Udara Kerajaan (RAF) dari Islamabad di November tahun lalu.Tidak ada penerbangan yang disewa untuk warga Afghanistan yang tinggal selama setahun terakhir di hotel-hotel Pakistan oleh pemerintah Inggris sejak November lalu. Mereka telah ditinggalkan dan dipaksa untuk menjaga diri mereka sendiri.Di antara mereka yang terlantar adalah mantan juru bahasa, petugas medis, dan pegawai kedutaan, serta sedikitnya 500 anak, yang tidak dapat meninggalkan hotel mereka setelah diberikan izin untuk menetap di Inggris oleh Kementerian Pertahanan.Mereka "terjebak di kamar hotel mereka", menurut laporan media dan jika mereka meninggalkan lokasi hotel, mereka berisiko ditangkap dan dideportasi kembali ke Afghanistan, karena visa Pakistan mereka telah kedaluwarsa.Menggambarkan kehidupannya di sebuah hotel di Islamabad, ibu kota Pakistan, seorang mantan penerjemah Afghanistan, yang dulu bekerja untuk pasukan Inggris pada puncak pendudukan militer, mengatakan dia merasa seperti menjadi gila setelah menunggu lebih dari setahun untuk relokasi. ke Inggris."Saya orang. Saya harus kerja. Saya butuh kehidupan. Saya perlu menikmati hidup saya. Ini adalah dosa saya, bahwa saya bekerja dengan pasukan Inggris. Saya seperti seorang tahanan, dan kami tidak aman di Pakistan,” katanya seperti dikutip.“Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya punya kasus mental. Saya memiliki kecemasan. Jika mereka tidak memberi saya jawaban dalam dua bulan, saya akan lari dari tempat ini. Saya akan pergi secara ilegal ke negara-negara Eropa untuk mendapatkan keselamatan.”Dia mengatakan mereka telah menunggu untuk dievakuasi selama lebih dari setahun, menyebut Kantor Dalam Negeri Inggris "kejam" karena membuat mereka merasa seperti "tahanan" di luar negara mereka.“Saya harus menghindari polisi di sini. Beberapa hari yang lalu mereka menangkap saya di malam hari. Saya harus membayar suap untuk dibebaskan. Saya takut mereka akan mengembalikan saya ke Afghanistan lain kali,” kata putra seorang mantan penerjemah yang bekerja dengan pasukan Inggris di Camp Bastion.“Saya sepanjang hari di satu ruangan; bisa dibilang seperti di penjara tapi tanpa kejahatan apapun.”Penerjemah Afghanistan lainnya yang pernah bekerja untuk militer Kanada mengatakan dalam sebuah wawancara tahun lalu bahwa dia dan keluarganya terjebak di sebuah hotel di Islamabad dan anak-anaknya terus mengulangi kata "email" tanpa mengetahui artinya.“Anak-anak ini terus meminta saya untuk membawa kami ke taman. Saya berkata, 'Tidak, saya tidak akan membawa kalian karena saya takut'," katanya.Ada total 8.000 warga Afghanistan yang menunggu untuk datang ke Inggris, menurut kontrak Home Office senilai £1,6 miliar.“HMG memperkirakan bahwa lebih dari c.8000 warga Afghanistan yang memenuhi syarat di bawah skema kami (ARAP) masih akan dimukimkan kembali di Inggris. MOD dan FCDO sangat ingin hal ini terjadi dengan cepat mengingat risiko yang berkelanjutan bagi mereka di Afghanistan,” kata Kementerian Dalam Negeri dalam kontrak.AS dan Inggris melakukan penarikan yang tergesa-gesa dan gagal dari Afghanistan meninggalkan ribuan orang dengan risiko ditangkap atau dibunuh.Proses evakuasi berada di bawah skema Kebijakan Relokasi dan Bantuan Afghanistan (ARAP), yang diperkenalkan pada April 2021 - sebelum Taliban menguasai Afghanistan.Kemudian pada Januari 2022, pemerintah juga membuka Skema Pemukiman Kembali Warga Afghanistan (ACRS), yang katanya akan memungkinkan hingga 20.000 pengungsi menetap di Inggris.Sekitar 4.300 warga Afghanistan yang memenuhi syarat untuk datang ke Inggris di bawah skema ARAP belum tiba. Dari jumlah tersebut, lebih dari 3.000 masih berada di Afghanistan, menurut media Inggris, dan sisanya di negara lain.Menurut angka pemerintah, lebih dari 24.000 orang telah tiba di Inggris Raya dari Afghanistan per Desember 2022, termasuk warga negara Inggris.Dari jumlah tersebut, lebih dari 21.000 orang telah dibawa ke Inggris di bawah skema ARAP dan ACRS Afghanistan. Sekitar 15.000 dari populasi ini tiba selama Operasi Pitting, rencana evakuasi tergesa-gesa yang tampak seperti skandal daripada pencapaian.Berbicara di House of Commons bulan lalu, anggota parlemen dari Partai Buruh Dan Jarvis MP, yang bertugas sebagai tentara di Afghanistan, mengecam pemerintah karena gagal menepati janjinya.“Kegagalan pemerintah untuk menguasai ARAP berarti kita sekarang menemukan diri kita dalam situasi yang lucu, di mana orang-orang yang mempertaruhkan hidup mereka untuk mendukung misi kita dan telah dijanjikan perjalanan yang aman ke Inggris harus melakukan kerja keras dan memulai sebuah -misi berburu jika mereka ingin sampai di sini.Komite Pertahanan House of Commons Inggris menerbitkan sebuah laporan yang menyebut penarikan dari Afghanistan sebagai "bab kelam dalam sejarah militer Inggris."Jenderal John McColl, yang bertugas di Afghanistan sebagai kepala pertama Pasukan Bantuan Keamanan Internasional (ISAF) NATO di Afghanistan mengatakan kepada Radio BBC 4 bahwa menteri pertahanan, Ben Wallace, dan menteri lainnya harus "menundukkan kepala karena malu".Evakuasi asli warga Afghanistan di Inggris adalah "acak" dan kadang-kadang anjing diprioritaskan daripada manusia, katanya, merujuk pada badan amal kesejahteraan hewan Nowzad, yang hewannya dapat pergi dengan penerbangan sewaan, yang menurut anggota parlemen telah menggunakan sumber daya "signifikan".“Sistemnya rusak saat kami menarik diri dari Kabul tahun lalu dan tetap rusak. Itu adalah sumber rasa malu saat itu dan terus menjadi sumber rasa malu,” kata McColl.Dalam sebuah laporan yang memberatkan, mengungkapkan sisi gelap dari kebijakan evakuasi Inggris dari Afghanistan, Raphael Marshall, yang sebelumnya bekerja pada respon krisis Afghanistan Kantor Luar Negeri pada saat evakuasi Afghanistan pada bulan Agustus, mengecam keputusan kontroversial kantor luar negeri untuk merelokasi staf Nowzad dan binatang.“Bantuan melintasi Perbatasan Pakistan diberikan untuk staf Nowzad. Ini menunjukkan bahwa HMG dapat memberikan bantuan kepada para pengungsi melintasi perbatasan Pakistan jika diinginkan tetapi memilih untuk tidak melakukannya.” tulis Marshall.“Staf Nowzad menerima bantuan untuk bepergian ke Pakistan tetapi tidak yang lain dengan visa Inggris, termasuk juru bahasa Angkatan Darat Inggris, tidak. Apa pembenaran kebijakan untuk membantu staf Nowzad menyeberang ke Pakistan tetapi bukan penerjemah Angkatan Darat Inggris?” Dia bertanya.Dalam bukti tertulisnya kepada Komite Urusan Luar Negeri, Marshall memperkirakan antara 75.000 dan 150.000 orang telah mengajukan permohonan evakuasi di bawah skema Cuti di Luar Aturan (LOTR) Inggris pada Agustus 2021.Pelamar termasuk tentara , politisi, jurnalis, pegawai negeri, feminis, pekerja bantuan, dan hakim Afghanistan. Mereka adalah orang-orang yang takut nyawa mereka terancam akibat hubungan mereka dengan Inggris dan Barat dan karena itu memenuhi syarat untuk dievakuasi.Namun, “kurang dari 5 persen dari orang-orang ini telah menerima semua bantuan ,” tulis Marshall dalam suratnya, menekankan bahwa “jelas bahwa beberapa dari mereka yang tertinggal telah dibunuh.”Dia lebih lanjut mencatat bahwa proses oleh Kantor Luar Negeri, Persemakmuran, dan Pembangunan (FCDO) untuk memilih di antara permohonan evakuasi "tidak kredibel", dan menambahkan bahwa keputusan prioritas untuk mengevakuasi warga afghanistan "tidak dibuat secara rasional" dan bahwa keputusan tersebut "dibuat buruk".Marshall selanjutnya mengungkapkan bahwa tujuan evakuasi tersebut adalah untuk menunjukkan bantuan Inggris dalam evakuasi Kabul. Dengan demikian, memilih pelamar yang akan membuktikan ini dan berbicara untuk Inggris merupakan prioritas utama.“Mengidentifikasi secara akurat orang yang tepat untuk diselamatkan sangat penting karena tujuan ini tidak akan tercapai kecuali kita memilih orang yang tepat untuk dievakuasi,” tulis Marshall, menggambarkan pemandangan yang mengejutkan di jantung kantor luar negeri.“Intinya, ini lebih merupakan evakuasi politik daripada kemanusiaan. Tujuan evakuasi jelas bukan karena kemanusiaan, tetapi terutama dimaksudkan untuk menunjukkan kredibilitas Inggris sebagai teman.”Setelah suratnya kepada Permanent Under Secretary untuk melaporkan tentang kelemahan dan kegagalan proses evakuasi Inggris dan pelanggaran Kode Layanan Sipil, penyelidikan diluncurkan atas masalah tersebut dan kemudian menyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran Kode Layanan Sipil yang terjadi.Marshall menulis dalam pernyataannya yang memberatkan bahwa dia tidak yakin dengan hasilnya.“Saya tidak yakin dengan temuan bahwa proses evakuasi Kasus Khusus Afghanistan sesuai dengan Kode Layanan Sipil. Saya percaya bahwa pendekatan kelembagaan FCDO sama dengan kegagalan untuk mematuhi nilai-nilai yang ditetapkan dalam Kode Layanan Sipil.” tulis Marshall dalam suratnya saat itu.Itu juga diungkapkan oleh surat kabar Observer pada saat itu bahwa ribuan pesan mendesak dari anggota parlemen dan badan amal, yang merinci kasus mendesak warga Afghanistan yang mencoba melarikan diri dari Kabul, belum dibaca pada akhir evakuasi Inggris dari Afghanistan. Marshal menulis dalam buktinya bahwa secara teratur ada 5.000 email yang belum dibaca, beberapa dengan subjek yang memilukan seperti: "Tolong selamatkan anak-anak saya."Namun, Menteri Luar Negeri Inggris saat itu, Dominic Raab, yang sedang berlibur di Kreta saat Kabul dikuasai oleh Taliban, mengatakan dia tidak menerima penjelasan Marsekal tentang pemandangan di kantor luar negeri selama evakuasi.Keluarga pengungsi Afghanistan di Yorkshire, sebuah kota di Inggris utara, yang diusir dari London dan dibawa ke Yorkshire awal tahun ini, baru-baru ini dikeluarkan dengan surat pengusiran dari Home Office, memaksa mereka pindah rumah, meninggalkan pekerjaan dan sekolah.Keluarga-keluarga ini diterbangkan dari Kabul ke Inggris pada Agustus 2021 di bawah skema ARAP melalui Operasi Pitting."Untuk menghindari keraguan, jika kepemilikan tidak diserahkan pada tanggal pemberitahuan, Anda akan menjadi pelanggar dan menteri luar negeri untuk departemen dalam negeri bebas untuk mengusir Anda dari properti itu," kata surat yang ditandatangani oleh Home. Sekretaris Suella Braverman.Pejabat Kementerian Dalam Negeri mengatakan akomodasi penghubung sementara atau penghuni hotel mungkin tidak menerima tawaran alternatif untuk akomodasi mereka dan mungkin harus mencari akomodasi sendiri.“Mulai 2 Mei 2023, proses pencocokan yang ada tidak akan ada lagi… Kemungkinan besar kebanyakan orang tidak akan menerima alokasi melalui proses baru, dan kami mendorong Anda untuk mencari akomodasi sendiri jika memungkinkan,” kata surat itu.Bahkan mereka yang menyerah pada perintah Kementerian Dalam Negeri, termasuk seorang tentara, penerjemah, dan penasihat politik, mengatakan bahwa mereka telah mencari rumah sendiri tetapi digagalkan oleh birokrasi yang lamban di dalam Kementerian Dalam Negeri dan dewan lokal, yang menghentikan mereka untuk memiliki rumah yang aman bagi keluarga mereka.“Ada masalah bagi kita semua – baik dengan penjamin, jaminan atau kelayakan otoritas lokal, atau tidak memiliki pekerjaan. Ini semua menjadi lebih buruk karena kami telah dipindahkan dari London ke Yorkshire, meninggalkan pekerjaan dan kontak,” kata salah satu pengungsi seperti dikutip.Enver Solomon, CEO Dewan Pengungsi, mengatakan kepada The Independent bahwa "sama sekali tidak masuk akal untuk mengharapkan pengungsi Afghanistan tiba-tiba pindah dari hotel tanpa menawarkan alternatif yang sesuai ketika kenyataannya menemukan perumahan yang terjangkau di pasar adalah tantangan nyata".“Kami sangat prihatin dengan pendekatan yang diambil oleh Kementerian Dalam Negeri, yang kemungkinan akan menyebabkan warga Afghanistan kehilangan tempat tinggal dan melarat di jalan-jalan,” tambahnya.Sekretaris pertahanan bayangan Partai Buruh John Healey menggambarkan rencana baru pemerintah sebagai "memalukan".“Konservatif mengecewakan warga Afghanistan yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk mendukung angkatan bersenjata kita. Dengan mengusir keluarga Afghanistan yang tidak memiliki rumah untuk ditinggali, para menteri membuat mereka kehilangan tempat tinggal dan melanggar janji yang dibuat Inggris untuk memberikan kehidupan baru di sini, di Inggris Raya,” katanya.Perkembangan itu terjadi setelah pemerintah memutuskan pada Maret untuk mengusir sekitar 8.000 warga Afghanistan yang tinggal di hotel-hotel di Inggris setelah melarikan diri dari Taliban pada Agustus 2021.Ketika situasi di Afghanistan terus memburuk di bawah pemerintahan Taliban, dengan situasi yang diperburuk oleh aset Afghanistan yang dibekukan oleh AS, nyawa orang-orang yang tertinggal tetap dalam bahaya besar.Pemerintah Inggris telah gagal melakukan tindakan yang tepat untuk memastikan keselamatan mereka, dan penanganan situasinya telah dikecam oleh kelompok hak asasi dan bahkan oleh anggota parlemen Inggris.Dalam pengarahan parlemen tahun lalu, sembilan kelompok ahli di Afghanistan mengkritik skema pemukiman kembali pemerintah Inggris sebagai "pembatasan yang tidak dapat dibenarkan".[IT/r]