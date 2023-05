Indonesia-Saudi Terus Perkuat Kerja Sama Ekonomi

Indonesia dan Arab Saudi kembali memperkuat hubungan kerjasama. Melalui Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam kegiatan Indonesia-Saudi Arab Business Forum, Selasa (30/5/2023).

Dalam forum itu, Zulhas mengajak sejumlah pengusaha besar Saudi dan mempertemukannya dengan dunia usaha Indonesia. Pertemuan antara pengusaha besar Indonesia dan Arab Saudi dinilai sebagai langkah awal untuk menguatkan kerja sama.Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai kerja sama terkait investasi antarkedua negara, khususnya terkait energi terbarukan dan pembangunan rumah sakit.Zulkifli mengatakan, potensi perdagangan kedua negara sangat besar, terlebih saat ini Arab Saudi sedang melakukan pembangunan besar-besaran."Arab Saudi negara yang besar, melakukan pembangunan yang pesat sekali, pemimpin di kawasan teluk yang penduduknya hampir 400 juta. Indonesia dan Arab Saudi punya potensi yang sangat besar dan sekarang dua-duanya sangat membangun," kata Zulkifli.Zulhas sangat menyayangkan karena Indonesia kalah dari Eropa, China, Vietnam, dan Thailand dalam proses bisnis dengan Saudi. Ia menyinyalir ada hambatan psikologis yang membuat kedua negara tak melakukan kerja sama bisnis.Berdasarkan data BPS yang diolah Kementerian Perdagangan (Kemendag), pada periode Januari-Maret 2023, total perdagangan nonmigas Indonesia dan Arab Saudi senilai 0,74 miliar dolar AS. Nilai ini naik 12,20 persen dari periode yang sama pada 2022 yang sebesar 0,66 miliar dolar AS.Sementara itu, total perdagangan nonmigas pada 2022 sebesar 2,93 miliar dolar AS. Dari nilai tersebut, ekspor Indonesia ke Arab Saudi senilai 2,02 miliar dolar AS dan impor Arab Saudi ke Indonesia senilai 0,91 miliar dolar AS.Produk-produk ekspor utama Indonesia untuk Arab Saudi yakni kendaraan bermotor, minyak sawit dan turunannya, ikan, produk kertas, arang kayu, dan plywood. Sementara itu, produk utama Indonesia yang diimpor dari Arab Saudi antara lain ethylene glycol, sulfur, polypropylene, polyethylene, dan besi.[IT/Awr]