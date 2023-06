UEA Menarik Diri dari Koalisi Maritim Pimpinan AS

IslamTimes - Uni Emirat Arab (UEA) menarik diri dari Aliansi Keamanan Maritim Timur Tengah yang dipimpin AS dua bulan lalu setelah penilaian hubungan keamanannya, negara Teluk itu mengumumkan pada hari Rabu (31/5).

“Sebagai hasil dari evaluasi berkelanjutan kami atas kerja sama keamanan yang efektif dengan semua mitra, dua bulan lalu, UEA menarik partisipasinya dalam Pasukan Maritim Gabungan,” kata Kementerian Luar Negeri dalam sebuah pernyataan.Pasukan Maritim Gabungan adalah satuan tugas 34 negara, yang berkantor pusat di Pangkalan Angkatan Laut AS di Bahrain yang mengklaim bekerja di bidang keamanan, kontra-terorisme, dan kontra-pembajakan di Laut Merah dan wilayah Teluk Persia.Wilayah ini mencakup beberapa rute pelayaran terpenting dunia, yang telah mengalami serangkaian serangan terhadap kapal sejak 2019, selama masa ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran.Pernyataan tersebut mengatakan bahwa UEA berkomitmen untuk melakukan dialog dan keterlibatan diplomatik untuk meningkatkan keamanan dan stabilitas di kawasan dan berkomitmen untuk memastikan keselamatan navigasi di lautnya sesuai dengan hukum internasional.Pernyataan UEA mengatakan bahwa laporan Wall Street Journal pada hari Selasa (30/5), yang mengutip sumber AS dan Teluk Persia yang mengatakan bahwa UEA kecewa dengan kurangnya tanggapan AS terhadap penyitaan kapal tanker minyak baru-baru ini, adalah "salah karakterisasi" pembicaraan antara kedua negara.Teluk Persia - yang membentang sekitar 251.000 kilometer persegi - dibatasi oleh Sungai Arvand di utara, yang membentuk perbatasan antara Iran dan Irak, dan Selat Hormuz di selatan, yang menghubungkan Teluk Persia ke Laut Oman dan Laut Oman serta Samudera Hindia.Laut pedalaman adalah jalur perdagangan internasional yang menghubungkan Timur Tengah ke Afrika, India, dan China.Iran telah memperjelas pandangannya bahwa kapal militer AS yang mengintai di perairan Teluk Persia sebagai ancaman terhadap keamanan nasionalnya dan sumber ketegangan dan ketidakstabilan di wilayah tersebut.Republik Islam telah berulang kali berjanji akan memberikan tanggapan yang tegas terhadap setiap tindakan bermusuhan Washington yang akan mengganggu keamanan jalur air strategis itu.[IT/r]