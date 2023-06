Trump Berjanji Menolak Hak Kewarganegaraan Melalui Kelahiran Anak Imigran Ilegal Jika Terpilih Pada 2024

IslamTimes - Mantan presiden AS yang hawkish Donald Trump telah berjanji akan menolak hak konstitusional kewarganegaraan otomatis sejak lahir bagi anak-anak imigran ilegal di AS jika dia memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2024.

Trump – sejauh ini, kandidat terdepan untuk nominasi presiden dari Partai Republik – menyatakan pada hari Selasa (30/5) dalam video kampanye yang diposting di Twitter bahwa dia akan mengeluarkan perintah eksekutif yang mengarahkan agen federal untuk menghentikan apa yang dia gambarkan sebagai kewarganegaraan hak kesulungan.Tindakan seperti itu oleh Trump pasti akan menghadapi tantangan hukum, karena bertentangan dengan bagaimana amandemen Konstitusi AS abad ke-19 telah lama ditafsirkan.Hak kewarganegaraan berasal dari Amandemen ke-14 Konstitusi yang konon mengakhiri perbudakan orang kulit hitam di negara bagian AS bagian selatan dan membatalkan putusan Mahkamah Agung yang melarang budak dan membebaskan orang Afrika untuk mendapatkan kewarganegaraan AS.Amandemen tersebut memberikan kewarganegaraan kepada semua orang yang "lahir atau dinaturalisasi di Amerika Serikat", termasuk mereka yang sebelumnya diperbudak, dan telah ditafsirkan berarti apakah orang tuanya berada di negara tersebut secara sah atau tidak.Perintah eksekutif yang diusulkan, yang dijadwalkan untuk hari pertama masa jabatan kedua Trump, akan mengharuskan setidaknya satu orang tua menjadi warga negara AS atau penduduk tetap yang sah agar anak-anak mereka secara otomatis menjadi warga negara AS, kata tim kampanyenya dalam siaran pers.Ketika Trump menjadi presiden pada 2018, dia mengatakan dia berencana mengeluarkan perintah eksekutif untuk membatasi kewarganegaraan hak kesulungan, tetapi tidak pernah ditindaklanjuti. Banyak sarjana hukum pada saat itu merasa skeptis bahwa Trump dapat menggunakan kekuasaan eksekutif untuk memutar balik hak.Trump pada hari Selasa (30/5) juga mengkritik Joe Biden, petahana Demokrat yang mengalahkannya pada tahun 2020 dan mencalonkan diri kembali pada tahun 2024, atas rekor jumlah imigran yang tertangkap melintasi perbatasan secara ilegal dalam beberapa tahun terakhir, menyebut hak kewarganegaraan untuk anak-anak yang lahir di tanah AS. sebuah magnet". Trump mencatat bahwa banyak negara membatasi hak kewarganegaraan untuk non-warga negara.Trump berusaha untuk menarik pemilih Republik di sayap kanan partainya yang mendukung tindakan keras terhadap imigrasi. Sebagai presiden, Trump menjalankan kebijakan imigrasi garis keras dan mengambil langkah untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan AS-Meksiko, yang dia janjikan sebagai kandidat pada tahun 2016.Partai Republik mengkritik Biden karena membatalkan kebijakan garis keras mantan Presiden Donald Trump dari Partai Republik.Peraturan baru Biden yang membatasi akses suaka di perbatasan mirip dengan tindakan serupa yang diterapkan di bawah Trump yang diblokir oleh pengadilan AS. Langkah tersebut juga membantah pernyataan sebelumnya yang dibuat Biden pada tahun 2020 di jalur kampanye, dengan mengatakan menurutnya "salah" jika orang tidak dapat mencari suaka di tanah Amerika.Beberapa pendukung Demokrat dan imigrasi mengatakan peraturan itu melemahkan kemampuan untuk mencari suaka di perbatasan AS sebagaimana disyaratkan oleh hukum AS dan perjanjian internasional. Serikat Kebebasan Sipil Amerika telah mengisyaratkan akan menuntut kebijakan Biden.Di sisi lain dari spektrum ideologis, koalisi 22 jaksa agung negara bagian Republik secara terpisah menentang tindakan tersebut, dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut "penuh dengan pengecualian".[IT/r]