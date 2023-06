AS Mengumumkan Paket Senjata $300 Juta untuk Ukraina

IslamTimes - Amerika Serikat mengumumkan paket senjata baru senilai $300 juta untuk Ukraina, termasuk sistem udara dan puluhan juta amunisi – tetapi memperingatkan Kiev bahwa persenjataan AS tidak boleh digunakan untuk menyerang di dalam Rusia.

“Kami sudah sangat jelas dengan Ukraina secara pribadi – kami sudah jelas secara publik – bahwa kami tidak mendukung serangan di dalam Rusia. Kami tidak mengizinkan dan kami tidak mendorong serangan di dalam Rusia,” kata juru bicara Dewan Keamanan Nasional John Kirby.Departemen perang AS mengatakan pengiriman terbaru akan membawa nilai total bantuan keamanan AS ke Ukraina menjadi $37,6 miliar sejak peluncuran operasi militer khusus Rusia pada Februari 2022.“Amerika Serikat akan terus bekerja dengan sekutu dan mitranya untuk memberi Ukraina kemampuan untuk memenuhi kebutuhan medan perang langsung dan persyaratan bantuan keamanan jangka panjang,” kata Pentagon dalam sebuah pernyataan.Amerika Serikat telah memimpin upaya yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh NATO dan negara-negara sekutu lainnya untuk memasok Ukraina dengan persenjataan dan bantuan lainnya.Pengiriman senjata terbaru datang setelah serentetan serangan yang dilakukan dalam keadaan gelap terhadap sasaran di dalam Rusia sendiri, termasuk rentetan serangan pesawat tak berawak yang belum pernah terjadi sebelumnya di Moskow.Kirby mengatakan Amerika Serikat telah menetapkan aturan dasarnya ke Ukraina.“Kami tidak memberi tahu mereka di mana harus menyerang. Kami tidak memberi tahu mereka di mana tidak boleh menyerang,” katanya. “Pada akhirnya, Presiden Zelensky dan komandan militernya memutuskan apa yang akan mereka lakukan.”Namun, “kami tentu tidak ingin melihat serangan di dalam Rusia yang disebarkan, dilakukan, menggunakan peralatan yang dipasok AS.”Kirby mengklaim bahwa meskipun ketegangan yang meningkat atas masalah ini, Gedung Putih tetap yakin bahwa Ukraina akan menepati janjinya untuk tidak menggunakan pesawat tempur F-16 buatan AS – yang akan dipasok oleh negara-negara Eropa – terhadap target di luar perbatasan Ukraina.“Kami mendapatkan jaminan itu di berbagai tingkatan,” kata Kirby.Pentagon mengatakan paket $300 juta itu termasuk amunisi untuk sistem udara Patriot, rudal udara Aim-7, sistem udara Avenger, dan rudal anti-pesawat Stinger.Juga bagian dari paket adalah amunisi untuk Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi [HIMARS], peluru artileri 155mm dan 105mm, amunisi tank 105mm dan roket pesawat Zuni.Amerika Serikat juga mengirim lebih dari 30 juta butir amunisi senjata kecil ke Ukraina, kata Pentagon.[IT/r]