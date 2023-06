Mendekati Batas Waktu, Kongres AS Mengesahkan RUU Plafon Utang

IslamTimes - Anggota parlemen AS memilih pada Rabu (31/5) malam untuk menangguhkan plafon utang hingga 2024 dan sedikit memangkas pengeluaran pemerintah tahun depan, sebagai bagian dari kesepakatan yang dicapai oleh Presiden Joe Biden dan kepemimpinan Republik di Kongres.

“Mengesahkan Undang-Undang Tanggung Jawab Fiskal adalah langkah pertama yang penting untuk mengembalikan Amerika ke jalurnya,” kata Ketua DPR AS Kevin McCarthy, “itu melakukan apa yang bertanggung jawab atas anak-anak kita, apa yang mungkin terjadi dalam pemerintahan yang terbagi, dan apa yang dibutuhkan oleh prinsip dan janji kami."Biden memuji pemungutan suara 314-117 sebagai "langkah kritis" dalam pemulihan ekonomi pasca-pandemi negara itu, yang dicapai dengan "kompromi bipartisan", dan mencegah default bencana. Undang-undang tersebut sekarang disahkan ke Senat, yang diharapkan untuk memberikan suara pada akhir minggu ini.“Konsekuensi melewati tenggat waktu akan bergema di seluruh dunia dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih,” Chuck Schumer, pemimpin Senat yang dipimpin Demokrat, “ingat, default hampir pasti akan memicu resesi lain, membuat biaya melonjak, membunuh jutaan pekerjaan.”McCarthy dan timnya harus mengerahkan upaya besar untuk mencambuk suara partai, bahkan Demokrat berjuang dengan suara-suara yang tidak setuju yang menolak untuk berkompromi, tetapi pada akhirnya, mayoritas Republik di DPR bisa mendapatkan suara bi-partisan yang diperlukan, dan menangkis pemberontakan yang mencari bencana.Penasihat ekonomi presiden memperkirakan bahwa jika AS berhenti memenuhi kewajiban keuangannya, AS bisa kehilangan lebih dari 8 juta pekerjaan musim panas ini dan melihat produk domestik brutonya turun sebesar 6 persen.[IT/r]