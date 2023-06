China Bereaksi terhadap Tuduhan Mata-mata AS oleh Rusia

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri China telah menyatakan keprihatinan atas pengungkapan Moskow bahwa badan intelijen AS meretas iPhone untuk memata-matai diplomat asing yang bekerja di Rusia, termasuk yang berasal dari Beijing.

Layanan Keamanan Federal Moskow (FSB) sebelumnya mengatakan telah menemukan operasi pengawasan besar Amerika yang mengeksploitasi perangkat AppleKementerian mengklaim bahwa AS telah lama mengandalkan keunggulan teknologinya untuk melakukan operasi pengawasan internasional tanpa pandang bulu. “Ini menyerukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari semua negara di mana pun di dunia,” tegasnya, ketika diminta untuk mengomentari masalah tersebut oleh kantor berita Rusia RIA Novosti.Pada hari Kamis (1/6), Layanan Keamanan Federal Rusia (FSB) mengatakan beberapa ribu iPhone yang telah digunakan di Rusia ditemukan telah terinfeksi malware yang memungkinkan badan intelijen AS untuk memata-matai pengguna perangkat tersebut.Di antara mereka yang terkena dampak adalah "nomor telepon asing dan pelanggan yang menggunakan kartu SIM yang terdaftar di misi diplomatik dan kedutaan besar di Rusia, termasuk negara-negara dari blok NATO dan ruang pasca-Soviet, serta Israel, Suriah, dan China," kata badan tersebut.Program jahat mengeksploitasi kerentanan yang sengaja dibuat dalam sistem oleh Apple, FSB menekankan. Ia menuduh raksasa teknologi AS itu "menyediakan berbagai peluang bagi dinas intelijen Amerika untuk mensurvei siapa pun yang berkepentingan dengan Gedung Putih, termasuk mitra mereka dalam kegiatan anti-Rusia, serta warga negara mereka sendiri."[IT/r]