Ajudan Zelensky: Ukraina Kekurangan Senjata untuk Meluncurkan Serangan Balik 

IslamTimes - Ukraina membutuhkan lebih banyak senjata dan amunisi untuk dapat melakukan serangan balasan yang sukses terhadap pasukan Rusia, kata wakil kepala kantor Presiden Vladimir Zelensky.

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Inggris The Times pada hari Sabtu (3/6), Igor Zhovkva ditanya mengapa operasi yang sangat dinantikan oleh Ukraina, yang bertujuan merebut kembali tanah yang hilang dari Rusia, masih belum diluncurkan.“Jika Anda ingin memulai serangan balasan yang sukses, Anda memerlukan semua yang Anda miliki, termasuk artileri, kendaraan lapis baja, dan tank, jadi mungkin kami tidak memiliki cukup,” jawabnya.“Lebih banyak senjata adalah topik No 1 dalam setiap percakapan yang dilakukan Zelensky selama banyak perjalanan luar negerinya selama sebulan terakhir, Zhovkva, yang juga penasihat urusan luar negeri presiden Ukraina," menekankan.“Setiap negara tahu jenis senjata apa yang kami butuhkan dari mereka, untuk melindungi wilayah kami, menghentikan roket,” tambah pejabat itu.Dia juga menyarankan bahwa Rusia telah mengintensifkan kampanye rudal dan drone di seluruh Ukraina dalam beberapa bulan terakhir dalam upaya untuk mencegah serangan pasukan Kiev, yang diperkirakan akan dimulai pada musim semi."Inggris sekarang adalah salah satu negara terdepan dalam menunjukkan insentif dan keberanian nyata dalam bagaimana benar-benar membawa kemenangan bagi negara saya,” katanya, seraya menambahkan bahwa negara lain perlu berbuat lebih banyak untuk membantu Kiev.“Maaf, tetapi negara-negara Eropa masih terlalu lambat dan tidak cukup melakukan sanksi terhadap Rusia," tegas Zhovkva.Zelensky mengatakan kepada Wall Street Journal pada hari Sabtu (3/6) bahwa militer Ukraina "siap" untuk serangan balasan, tetapi tidak mengatakan kapan tepatnya akan dimulai.Dia juga menunjukkan bahwa Kiev ingin melihat lebih banyak senjata yang disediakan oleh Barat, tetapi “kita tidak bisa menunggu berbulan-bulan” untuk melancarkan serangan.Antara lain, Ukraina membutuhkan 50 baterai pertahanan udara Patriot buatan AS untuk melindungi kota-kota dan pasukannya secara memadai di medan perang menjelang serangan balasan, kata Zelensky.Dengan harga satu baterai Patriot diperkirakan $1,1 miliar, biaya keseluruhan permintaan akan menjadi sekitar $55 miliar, yang lebih dari jumlah total bantuan militer Amerika yang dialokasikan ke Kiev sejak awal konflik.Pemimpin Ukraina mengakui bahwa superioritas udara Rusia akan membuat pasukan Kiev terekspos dan “sejumlah besar tentara akan mati” selama serangan balasan.Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa pengiriman senjata, termasuk yang canggih, ke Ukraina oleh AS dan sekutunya dapat melewati "garis merah", yang mengarah ke peningkatan besar dalam permusuhan. Rusia berpendapat bahwa penyediaan senjata, pembagian intelijen, dan pelatihan untuk pasukan Kiev sudah berarti bahwa negara-negara Barat secara de facto adalah pihak dalam konflik tersebut.[IT/r]