Impor Minyak India  dari Rusia Mencapai Rekor Baru di Bulan Mei

IslamTimes - India mengimpor hampir 2 juta barel minyak mentah per hari dari Rusia pada bulan Mei, mencetak rekor baru, Bloomberg melaporkan pada hari Kamis (1/6), mengutip data pelacakan kapal.

Aliran minyak Rusia ke New Delhi melonjak 15% bulan lalu dibandingkan April, mencapai 1,96 juta barel per hari [bpd] dan mengurangi pangsa impor dari produsen minyak utama OPEC, Arab Saudi, data dari Vortexa menunjukkan. Ekspor minyak mentah Saudi ke India telah jatuh ke level terendah sejak 2021, menurut Bloomberg.Analis menyebut diskon sebagai alasan utama kenaikan impor dari Rusia. Biaya rata-rata minyak dari negara yang terkena sanksi adalah $68,21 per barel pada bulan April, menurut data dari Kementerian Perdagangan India.“Pengilang India terus menunjukkan selera rakus untuk minyak mentah Rusia mengingat diskon mereka relatif terhadap pasokan Timur Tengah,” kata analis Vortexa, Serena Huang. Dia menambahkan bahwa impor nilai Ural dan Sokol mengalami kenaikan terbesar bulan lalu, dan volume keseluruhan cenderung meningkat pada bulan Juni dan Juli.Biaya rata-rata minyak mentah Arab Saudi yang diimpor oleh India pada bulan April adalah $86,96 per barel, sementara minyak Irak dihargai $77,77 per barel.Produsen minyak terbesar Rusia, Rosneft, menandatangani perjanjian pada bulan Maret dengan penyulingan utama India, Indian Oil Corp, untuk secara substansial meningkatkan pasokan minyak dan mendiversifikasi kualitas minyak yang dikirim ke India.[IT/r]