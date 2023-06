Inggris Menyangkal Menargetkan Kritik Penguncian

IslamTimes - Pemerintah Inggris membantah secara diam-diam memantau aktivitas media sosial para kritikus kebijakan pengunciannya dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (3/6), bersikeras bahwa Unit Kontra Disinformasi yang kontroversial hanya melacak “narasi dan tren” – bukan individu.

Unit Kontra Disinformasi pemerintah diduga menggunakan AI untuk memantau dan membungkam dokter, aktivis, dan penentang lainnyaDokumen yang diperoleh The Telegraph melalui Freedom of Information dan permintaan perlindungan data menunjukkan bahwa CDU sebenarnya telah menandai puluhan komentar pembangkang terkait pembatasan Covid-19 pemerintah, bahkan melacaknya dengan bantuan algoritme kecerdasan buatan.Pemerintah tidak setuju. "Tidak ada orang yang disebutkan dalam laporan ini yang pernah dirujuk ke platform media sosial oleh pemerintah dan klaim apa pun yang dinyatakan salah secara objektif," kata seorang juru bicara kepada Telegraph.Mereka yang diduga menjadi sasaran, menurut dokumen tersebut, termasuk Molly Kingsley, yang kelompok advokasi anak-anaknya 'UsForThem' telah berkampanye menentang penutupan sekolah selama pandemi; Rekan peneliti London School of Hygiene dan Tropical Medicine Alexandre de Figueiredo, yang menentang vaksinasi massal anak-anak untuk Covid-19; dan Carl Heneghan, direktur Pusat Kedokteran Berbasis Bukti Universitas Oxford.CDU “tidak pernah melacak aktivitas individu dan memiliki larangan menyeluruh untuk merujuk jurnalis dan anggota parlemen ke platform media sosial,” tegas juru bicara pemerintah. Baik Heneghan, de Figueiredo, maupun Kingsley bukanlah anggota parlemen atau jurnalis.Seperti komunikasi kontroversial pemerintah AS dengan perusahaan Teknologi Besar seperti yang terungkap dalam File Twitter, Departemen Budaya, Media, dan Olahraga induk CDU menikmati status "pelapor tepercaya" di Facebook, Twitter, dan platform utama lainnya.Sementara orang-orang yang dilaporkan menjadi sasaran unit tersebut sering mengalami penyensoran di media sosial, para pejabat membantah bahwa mereka secara khusus meminta postingan dari Heneghan, de Figueiredo, atau Kingsley untuk dihapus. Namun, komentar tentang bahaya paspor vaksin, sifat pembatasan yang tidak ilmiah seperti "aturan enam", dan keakuratan data kematian akibat Covid-19 yang dilaporkan telah ditandai atau dihapus.Mantan menteri kabinet Jacob Rees-Mogg mengatakan kepada Telegraph bahwa penyelidikan Covid pemerintah harus memeriksa CDU dan “metode menindas [mereka] gunakan untuk mengesampingkan perbedaan pendapat,” mengakui “metode curang mungkin telah digunakan untuk menghentikan kebebasan berbicara.”“Konsep ‘informasi yang salah’ yang didikte oleh otoritas pusat terbuka untuk disalahgunakan dan harus dipertimbangkan jauh lebih kritis, jangan sampai kita mencerminkan penyensoran gaya China,” Silkie Carlo dari advokat kebebasan sipil Big Brother Watch memperingatkan.Sumber Whitehall anonim membalas bahwa disinformasi, "yang sebagian besar disebarkan oleh negara-negara yang bermusuhan," adalah ancaman nyata bagi "keamanan nasional Inggris", mengeluh bahwa perbandingan China "salah sekali".CDU tidak sendirian dalam mengawasi warga Inggris yang khawatir tentang otoritarianisme yang merayap selama pandemi. Brigade ke-77 rahasia Kementerian Pertahanan menyusun dokumen tentang siapa pun dengan pengikut yang cukup besar yang mempertanyakan kebijakan Covid-19 pemerintah, menurut seorang pelapor yang bekerja untuk unit tersebut.[IT/r]