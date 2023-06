Nikki Haley Bersikeras PD 3 jika Ukraina Kalah

IslamTimes - Membiarkan Ukraina kalah dari Rusia di medan perang akan memicu perang dunia, menurut calon presiden AS dari Partai Republik Nikki Haley. Mantan gubernur South Carolina mengatakan kepada audiensi balai kota di Iowa pada hari Minggu (5/6) bahwa mempersenjatai Kiev adalah tentang "mencegah perang" dengan "mengirim pesan" ke saingan Amerika.

Kandidat presiden dari Partai Republik itu menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mencegah perang adalah dengan “mengirim pesan” berperang“Ketika Ukraina menang, itu mengirim pesan ke China dengan Taiwan, mengirim pesan ke Iran yang ingin membuat bom, mengirimkan pesan ke Korea Utara yang menguji rudal balistik, mengirim pesan ke Rusia bahwa ini sudah berakhir.”“Adalah demi kepentingan terbaik Amerika, demi kepentingan terbaik keamanan nasional kita bagi Ukraina untuk menang. Kita harus menyelesaikan ini, kita harus menyelesaikannya,” kata Haley.Mengenai bagaimana perang akan berakhir, Haley kurang terbuka. “Itu akan berakhir dalam satu hari jika Rusia menarik diri,” sarannya. “Jika Ukraina menarik diri, maka kita semua melihat perang dunia.” Untuk mencegahnya, jelasnya, Kiev membutuhkan senjata – banyak sekali.“Kemenangan untuk Ukraina adalah kemenangan bagi kita semua, karena para tiran memberi tahu kita dengan tepat apa yang akan mereka lakukan,” lanjut Haley, mengklaim “Rusia mengatakan Polandia dan Baltik adalah yang berikutnya,” jika Ukraina jatuh. "Jika itu terjadi, kita sedang melihat perang dunia," ulangnya.Sementara banyak yang telah ditulis tentang kemungkinan invasi Rusia ke Polandia atau negara-negara Baltik, bahkan sebagian besar pakar AS mengakui kemungkinannya kecil. Menyerang salah satu negara tersebut akan memicu Pasal 5, klausul pertahanan bersama NATO, mengubah konflik yang banyak digambarkan sebagai perang proksi antara Moskow dan Brussel menjadi perang langsung antara kekuatan nuklir.Haley dengan cepat membedakan dirinya dalam masalah kebijakan luar negeri dari pelopor Republik Donald Trump, yang menyindir awal tahun ini bahwa AS, bukan Rusia, yang membutuhkan perubahan rezim, dan dari penantang Ron DeSantis, yang meremehkan konflik di Ukraina sebagai suatu “sengketa wilayah”.Selama balai kota, dia sekali lagi mencemooh gagasan untuk tetap netral dalam konflik, bersikeras "Ini adalah perang tentang kebebasan dan itu yang harus kita menangkan."Sementara Haley menjabat sebagai duta besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa di bawah Trump, dia tidak merahasiakan kecenderungan intervensionisnya, bahkan mengumumkan putaran sanksi yang tidak terduga terhadap Rusia yang kemudian harus dicabut oleh Gedung Putih. Dia telah mendesak pemerintahan Biden untuk menyerah pada tuntutan Presiden Ukraina Vladimir Zelensky untuk jet tempur F-16 selama berbulan-bulan dan menjatuhkan lebih banyak sanksi, bersikeras bahwa Washington terlalu lunak terhadap Moskow.[IT/r]