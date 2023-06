AS Akan Meluncurkan Jaringan Baru Satelit Mata-Mata

IslamTimes - Sekelompok satelit mata-mata baru akan diluncurkan oleh Angkatan Luar Angkasa AS musim panas ini, menurut laporan media.

Program "kesadaran situasi ruang" yang diklasifikasikan, "Silent Barker" - terkadang disebut sebagai "Silentbarker" - digambarkan sebagai kolaborasi antara Komando Ruang Angkasa Angkatan Udara dan National Reconnaissance Office [NRO]. Jaringan satelit yang disusun khusus untuk melengkapi satelit orbit rendah bumi, dan sensor berbasis darat, akan ditempatkan di orbit geosinkron sekitar 35.400 kilometer di atas Bumi.“Kemampuan ini memungkinkan indikasi dan peringatan ancaman” yang menargetkan sistem AS bernilai tinggi dan akan “memberikan kemampuan untuk mencari, mendeteksi, dan melacak objek dari luar angkasa untuk deteksi ancaman tepat waktu,” klaim Angkatan Luar Angkasa AS dalam sebuah pernyataan.Kluster satelit akan diluncurkan dengan pendorong Atlas V sekitar bulan Juli, dengan tanggal pasti akan diumumkan 30 hari sebelumnya di media sosial, tambah NRO. Sistem peluncuran yang dapat dibuang Atlas V, awalnya dirancang oleh Lockheed Martin, saat ini dioperasikan oleh United Launch Alliance, yang merupakan perusahaan patungan antara Boeing dan Lockheed Martin.Cluster ini “secara dramatis akan meningkatkan kemampuan Angkatan Luar Angkasa untuk melacak satelit musuh di orbit yang dapat bermanuver di sekitar atau berada di dekat satelit kita,” kata Sarah Mineiro, mantan staf utama Komite Layanan Bersenjata DPR yang mengawasi program luar angkasa. laporan.Jaringan satelit baru akan diluncurkan karena Pentagon semakin menganggap ruang angkasa sebagai "domain perang". Sejauh tahun 2017, Jenderal John W Raymond, yang pada saat itu adalah kepala Komando Ruang Angkasa Angkatan Udara, mengatakan dalam kesaksian tertulis bahwa "Silent Barker" adalah "program akuisisi kolaboratif" antara Kantor Pengintaian Nasional dan Angkatan Udara yang akan membantu meningkatkan intelijen ancaman satelit dan kesadaran situasional ruang angkasa. Raymond, bersaksi di depan subkomite pasukan strategis Komite Angkatan Bersenjata DPR AS, menekankan:"Dalam waktu yang tidak lama lagi, pesaing yang hampir setara akan memiliki kemampuan untuk menahan setiap aset luar angkasa AS di setiap rezim orbit dalam bahaya... Kita perlu merangkul fakta bahwa luar angkasa adalah domain perang seperti halnya udara, darat, dunia maya dan maritim.”Pada 2017 Angkatan Udara telah menjadwalkan peluncuran "Silent Barker" untuk tahun fiskal 2022.[IT/r]