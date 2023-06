Blinken Bertemu Bin Salman di Arab Saudi Kunjungan Bertujuan Membangun Kembali Ikatan yang Tegang

IslamTimes - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken tiba di Arab Saudi pada hari Selasa (6/6) dalam perjalanan tiga hari untuk memperkuat hubungan yang tegang dengan kerajaan kaya minyak itu ketika sekutu lama AS menjalin hubungan lebih dekat dengan saingan Washington.

Blinken bertemu dengan pemimpin de facto Arab Saudi Putra Mahkota Mohammed bin Salman Selasa (6/6) malam, dengan Departemen Luar Negeri mengatakan mereka membahas "komitmen bersama untuk memajukan stabilitas, keamanan, dan kemakmuran di Timur Tengah dan sekitarnya."“Sekretaris juga menekankan bahwa hubungan bilateral kita diperkuat oleh kemajuan hak asasi manusia,” kata sebuah pernyataan.Media Zionis Israel melaporkan bahwa Blinken dan bin Salman juga membahas kemungkinan Arab Saudi menormalisasi hubungan dengan entitas Zionis tersebut.Seorang pejabat AS mengatakan kepada The Times of Israel, bahwa keduanya "setuju untuk melanjutkan pembicaraan tentang masalah ini ke depan."Sebuah pernyataan Saudi mengakui pertemuan itu, tetapi tidak memberikan rincian.Blinken akan menuju ke Riyadh Rabu (7/6) untuk pertemuan Dewan Kerjasama Teluk.Perjalanannya dilakukan pada saat aliansi yang berubah dengan cepat di Timur Tengah, berpusat di sekitar pemulihan hubungan yang ditengahi China antara Arab Saudi dan Iran pada bulan Maret.Perubahan penting lainnya membuat Suriah diundang kembali ke Liga Arab bulan lalu untuk pertama kalinya sejak dimulainya perang 12 tahun.[IT/r]