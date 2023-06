Ketegangan AS-China Meningkat

IslamTimes - Washington dan Beijing berselisih mengenai sejumlah masalah yang dengan cepat berubah menjadi sumber konfrontasi langsung antara kedua negara bersenjata nuklir tersebut.

Ketegangan antara China dan Amerika Serikat tampaknya tidak akan mereda.Selama bertahun-tahun, Beijing sangat marah kepada Washington atas pembangunan militer AS di Asia Pasifik.Intinya, upaya mendorong NATO seperti aliansi di Asia Pasifik adalah cara menculik negara-negara kawasan dan membesar-besarkan konflik dan konfrontasi, yang hanya akan menjerumuskan Asia Pasifik ke dalam pusaran perselisihan dan konflik.Li Shangfu, Menteri Pertahanan Nasional ChinaBerbicara pada konferensi keamanan di Singapura, menteri pertahanan China memperingatkan bahwa jika konflik militer meletus antara China dan Amerika Serikat, itu akan membawa rasa sakit yang tak tertahankan bagi dunia.China menuduh Amerika Serikat memulai masalah di Selat Taiwan ketika kapal perusak rudal AS hampir bertabrakan dengan kapal perang China.Li Shangfu melanjutkan dengan mengatakan bahwa Asia Pasifik saat ini membutuhkan kerja sama yang terbuka dan inklusif, bukan perpecahan ke dalam klik-klik kecil.Pejabat China menekankan bahwa Beijing sedang berusaha untuk meredakan ketegangan, menambahkan bahwa China dan AS memiliki sistem yang berbeda dalam banyak hal lainnya, namun, hal ini seharusnya tidak menghalangi kedua belah pihak untuk mencari landasan bersama dan kepentingan bersama, untuk menumbuhkan hubungan bilateral. , dan, kerja sama yang lebih dalam.Menteri pertahanan China memperingatkan bahwa bentrokan antara AS dan China akan berarti “bencana yang tak tertahankan” bagi dunia.Dalam kritik terselubung terhadap AS, Li menuduh beberapa negara mengintensifkan perlombaan senjata dan dengan sengaja mencampuri urusan dalam negeri negara lain.Dia menambahkan bahwa mentalitas perang dingin sekarang bangkit kembali, risiko keamanan sangat meningkat, namun rasa saling menghormati harus menang atas intimidasi dan hegemoni.Pernyataan itu muncul karena Beijing telah lama mengkritik upaya Amerika Serikat untuk menjalin aliansi di kawasan itu dalam upaya untuk melawan kebangkitan Beijing.Panglima militer AS menegaskan kembali perlunya dialog dengan mitranya dari China, tetapi China menegur sikap tersebut di hadapan "provokasi" yang terus berlanjut.AS, dengan Australia dan Inggris, adalah anggota AUKUS, yang merupakan pakta keamanan.AS juga merupakan anggota dari The Quadrilateral Security Dialogue (QSD), umumnya dikenal sebagai Quad, yang meliputi Australia, India, dan Jepang.Apa yang dilakukan AS, membentuk kelompok-kelompok kecil yang eksklusif, konfrontatif, karena mereka menganjurkan apa yang disebut demokrasi versus otokrasi dan sebagainya.Jadi mereka mencoba membagi dunia, membagi wilayah, ke dalam berbagai kategori negara.Saya tidak berpikir itu akan membantu keamanan siapa pun, termasuk keamanan Amerika Serikat [sic] sendiri.Lebih banyak perpecahan hanya akan menimbulkan lebih banyak konflik, lebih banyak konfrontasi. Jadi, hasil akhirnya adalah kepentingan semua orang akan dirugikan.Cui Tiankai, Mantan Wakil Menteri Luar Negeri ChinaChina akan terus bekerja untuk penyatuan damai dengan Taiwan, dengan "upaya paling tulus dan maksimal", tetapi tidak akan pernah menyerah pada opsi kekuatan, kata menteri pertahanan negara itu.Ketegangan antara China dan Amerika Serikat telah meningkat baru-baru ini karena serangkaian masalah termasuk Taiwan, sengketa wilayah di Laut China Selatan, dan pembatasan ekspor chip semikonduktor oleh Presiden Joe Biden. Dalam putaran eskalasi terbaru mereka, AS dan Kanada berlayar melalui Selat Taiwan pada hari Sabtu.China mengecam keras langkah itu, memperingatkan bahwa AS sengaja melakukan provokatif.Beijing menanggapi dengan mengirimkan kapal angkatan laut untuk mencegat kapal perusak AS, USS Chang Hoon.Kapal China "melakukan manuver dengan cara yang tidak aman di sekitar" Chung-Hoon, kata Komando Indo-Pasifik A.S. (USINDOPACOM) dalam sebuah pernyataan.Sebuah laporan media Taiwan mengungkapkan bahwa sekitar 200 tentara Amerika saat ini ditempatkan di seluruh negeri.Washington mengutuk langkah Beijing dalam pernyataan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin yang menggambarkan insiden itu sebagai "sangat berbahaya".Dia meminta Beijing untuk mengendalikan perilaku semacam itu, memperingatkan bahwa kecelakaan dapat terjadi yang dapat menyebabkan hal-hal di luar kendali.Pertemuan angkatan laut pada hari Sabtu mengikuti insiden minggu lalu ketika, menurut AS, sebuah jet tempur China terbang sangat dekat dengan pesawat pengintai AS di Laut China Selatan.Washington menggambarkan pertemuan udara itu sebagai manuver agresif yang tidak perlu.Seorang legislator senior AS secara tidak sengaja mengakui bahwa "mengontrol pembuatan microchip" adalah alasan di balik obsesi Washington terhadap Taiwan.Ketegangan baru-baru ini telah mendorong pejabat pertahanan China untuk mempertanyakan kehadiran AS di kawasan Asia Pasifik.Menteri pertahanan China mengatakan tanggung jawab ada pada Washington untuk menarik kembali militernya dari daerah dekat China.Pesawat militer dan kapal perang China kami tidak akan pernah mendekati wilayah udara dan perairan teritorial negara lain untuk terlibat dalam apa yang disebut hegemoni navigasi.Hal terbaik adalah jika semua negara, dan terutama pesawat tempur dan kapal perang mereka, menahan diri untuk tidak berkeliaran di wilayah udara dan perairan teritorial negara lain.Untuk apa kau berkeliaran di sini?Seorang legislator senior AS berjanji Kongres akan mengesahkan perang langsung dengan China atas Taiwan.Orang bertanya-tanya bagaimana reaksi Amerika Serikat jika kapal perusak China berlayar melalui daerah yang dekat dengan perbatasan AS di Atlantik Utara atau samudra Pasifik Utara atau di dekat Teluk Meksiko.Ketika datang ke Taiwan, Beijing memiliki klaim teritorial atas pulau yang diperintah sendiri namun Washington terus berselisih dengan Beijing atas masalah tersebut.Baru-baru ini, China mengecam keras AS setelah mencapai kesepakatan perdagangan dengan Taiwan.Utusan China untuk semenanjung Korea mengatakan AS memanipulasi ketegangan lokal untuk menopang aliansi anti-Beijing di wilayah tersebut.Beijing meminta Amerika Serikat untuk menghentikan pertukaran resmi dengan pulau yang diperintah sendiri dengan kedok perdagangan, tetapi mengingat semua perkembangan tampaknya Washington tidak menghormati hukum dan peraturan internasional.Jelas bahwa Amerika Serikat tidak menganggap serius peringatan China tentang kehadirannya di kawasan Asia Pasifik, sesuatu yang akan menyebabkan bencana global jika Washington memilih untuk mencari konfrontasi daripada dialog.China mengatakan Amerika Serikat harus menghentikan penjualan senjata ke Taiwan karena Washington mengubah pulau itu menjadi "tong mesiu".[IT/r]