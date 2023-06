Alwaght: Rudal Hipersonik Fattah Iran Lompatan Besar dalam Doktrin Pencegahan

Islam Times - Republik Islam telah menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan luas di bidang militer yang memungkinkannya untuk menghasilkan senjata apa pun tergantung pada jenis dan tingkat ancaman.

Sementara para pejabat Washington dan Tel Aviv masih terkejut karena peluncuran rudal balistik siluman Khoramshahr-4 Iran, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) semakin membingungkan musuh dengan meluncurkan kejutan militer barunya.Rudal hipersonik Fattah, yang terbaru dalam rangkaian pencapaian strategis IRGC, ditampilkan pada hari Selasa dalam sebuah upacara yang dihadiri oleh Presiden Sayyed Ibrahim Raeisi, komandan IRGC Jenderal Hussein Salami, dan komandan Angkatan Udara IRGC Jenderal Amirali Hajizadeh.Pada bulan November tahun lalu Jenderal Hajizadeh di sela-sela peringatan Jenderal Hassan Tehrani Moghadam, 'bapak teknologi rudal Iran', menyampaikan berita tentang pengembangan rudal hipersonik Iran, menambahkan bahwa senjata tersebut dapat bermanuver di dalam dan luar angkasa.“Rudal ini dapat menembus perisai pertahanan dan saya tidak berpikir bahwa ada sebuah teknologi akan dikembangkan dalam puluhan tahun mendatang untuk melawannya,” kata sang jenderal kala itu tentang senjata pengubah permainan yang dikembangkan di dalam negeri. Dia juga menambahkan, “Rudal ini menargetkan sistem pertahanan udara musuh dan menandai terobosan generasi besar dalam teknologi rudal.”Rudal hipersonik, yang saat ini dianggap sebagai salah satu rudal paling kuat yang dikembangkan secara global, memiliki banyak kemampuan yang memungkinkan pemiliknya menghilangkan ancaman terhadap wilayah mereka. Rudal Fattah juga memiliki fitur unik yang membuat Iran berada di atas kekuatan militer lainnya di wilayah tersebut.Dalam upacara pembukaan, Jenderal Hajizadeh berkata, “Rudal yang diluncurkan hari ini adalah unik di dunia. Dengan peluncuran rudal ini, Iran menjadi salah satu dari empat negara dengan teknologi ini.... Karena teknologi yang dimiliki rudal Fattah, tidak ada sistem anti-rudal yang melawannya. Meskipun ada senjata tandingan untuk senjata lain seperti tank, kapal, pesawat, rudal Fattah tidak dapat dihancurkan oleh rudal apa pun karena pergerakannya ke arah dan ketinggian yang berbeda. Senjata anti-rudal bergerak menurut vektor tertentu, yang tentu saja memiliki kecepatan lebih rendah daripada rudal hipersonik.”Menunjukkan bahwa kecepatan rudal hipersonik Iran adalah mach 13, sang jenderal mencatat, “Sebuah rudal dengan kecepatan seperti itu tidak mungkin dilawan. Selain itu, jangkauan misil ini telah ditetapkan sejauh 1.400 km dan secara akurat mencapai target. Kegiatan kami di daerah ini tidak berakhir dengan produksi rudal ini, karena kami akan melanjutkan jalur ini sehingga tidak ada musuh yang membayangkan menyerang Iran.”Patut dicatat bahwa mach 1 sama dengan kecepatan 1.234 km/jam, yang disebut kecepatan sonik. Oleh karena itu, Fattah bisa ditembakkan ke target musuh dengan kecepatan 13 kali lebih cepat dari kecepatan sonic.Selain itu, jaminan teknologi puluhan tahun, penggunaan bahan bakar padat generasi baru, dan hulu ledak berbentuk kerucut adalah fitur lain dari rudal yang baru diluncurkan. Karena memiliki propelan bahan bakar padat dengan nosel bergerak tahap kedua, ia mampu mencapai kecepatan yang sangat tinggi dan melakukan berbagai manuver di ruang luar dan dalam untuk mengatasi semua jenis sistem pertahanan udara musuh. Sistem anti-balistik AS yang paling canggih, termasuk THAAD, Patriot, dan Aegis, serta semua rekan Israel mereka, termasuk Iron Dome, David's Sling, Arow, dan Barak, tidak beraksi melawan rudal hipersonik Fattah.Rudal hipersonik terbang lima kali lebih cepat dari kecepatan suara dan memiliki jalur penerbangan yang kompleks dan berbeda dan dianggap sebagai ancaman serius, dan fitur ini membuat mereka sulit dicegat. Mengingat fitur-fitur ini, rudal baru tersebut merupakan ancaman yang mengkhawatirkan bagi musuh-musuh Iran.Tahun lalu, ketika Iran berbicara tentang teknologi hipersoniknya, AS dan Eropa mengklaim Teheran tidak dapat mengembangkan teknologi hipersonik dan menggertak untuk mengirim pesan ke rezim Israel dan negara-negara Arab bahwa jika ingin mengambil tindakan terhadap mereka, Teheran memiliki rudal kuat yang dapat digunakan untuk membalas. Namun peluncuran rudal tersebut membuktikan bahwa janji Iran tidak kosong dan dunia harus menerima kekuatan Republik Islam tersebut.Saat ini, hanya Rusia, China, dan AS yang memiliki teknologi untuk produksi rudal jelajah dan balistik, dan Iran adalah negara keempat dengan kemampuan tersebut. Ini adalah kemenangan bagi Republik Islam yang sedang menghadapi tekanan politik dan media berat dari Barat dan antek-anteknya di wilayah tersebut.Rudal hipersonik sangat canggih sehingga dapat mengubah keseimbangan perang. Hipersonik adalah misil atau proyektil yang bergerak dengan kecepatan 5 hingga 25 kali kecepatan suara, dan pada kecepatan tersebut, proyektil menempuh jarak antara 2 hingga 8 km hanya dalam satu detik.Dalam beberapa tahun terakhir, Iran telah meraih kemajuan substansial dalam produksi rudal. Dari rudal jarak jauh hingga rudal hipersonik baru-baru ini semuanya menjadi bukti bahwa Teheran telah mengembangkan senjata domestik yang sepenuhnya bersaing dengan versi asing berkat para ilmuwannya meskipun berada di bawah tekanan besar sanksi Barat.Iran sejauh ini mempertahankan jangkauan misilnya sejauh 2.000 km dan jangkauan ini ditetapkan sesuai dengan strategi pertahanan negara itu dan, memang, para ilmuwannya mampu membuat misil apa pun dalam waktu singkat jika mereka mau. Dengan kata lain, ketika tingkat ancaman terhadap kepentingan nasional Iran meningkat, kemampuan pencegahan Iran terhadap musuh akan meningkat pada tingkat yang sama.Sejak dekade terakhir, Iran berhasil menciptakan keseimbangan kekuatan di kawasan dengan misilnya, dan mengembangkan misil hipersonik akan meningkatkan pencegahan ini beberapa kali lipat.Dalam beberapa bulan terakhir, para pejabat Amerika telah berulang kali mengakui bahwa kekuatan rudal dan pesawat tak berawak Iran merupakan ancaman serius bagi Barat dan keamanan rezim Israel, karena Republik Islam telah menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan luas di bidang militer yang memungkinkannya untuk menghasilkan senjata apa pun tergantung pada jenis dan tingkat ancaman.Iran meluncurkan rudal hipersoniknya karena dalam beberapa bulan terakhir ancaman Amerika dan Israel terhadap integritas teritorialnya telah meningkat. Dengan kata lain, penyingkapan itu adalah peringatan bagi musuh bahwa mulai sekarang, mereka harus mempertimbangkan semua aspek dalam setiap tindakan terhadap Teheran.Hari-hari ini, para pemimpin Israel berbicara tentang kemungkinan serangan terhadap fasilitas nuklir Iran, tetapi rudal hipersonik memperingatkan garis keras di kabinet Israel bahwa jika mereka membuat kesalahan, dalam beberapa menit, semua wilayah pendudukan akan menjadi sasaran rudal hipersonik yang tidak dapat dicegat oleh pertahanan udara Israel.Dalam dua dekade terakhir, Tel Aviv mencoba menghalangi kemajuan ilmiah Iran dengan membunuh para ilmuwannya dan melakukan tindakan sabotase di fasilitas nuklir, tetapi produksi rudal hipersonik membuat plot ini tidak efektif. Mengingat karakteristik rudal ini, termasuk kecepatan supersonik dan tidak terdeteksi, mulai sekarang pejabat Israel tidak dapat mengklaim bahwa rezim Israel kebal terhadap rudal Iran dan semua sistem rudal di wilayah pendudukan akan dilumpuhkan oleh rudal Fattah.Tidak diragukan lagi, setiap kemampuan pencegahan Iran terutama melayani keamanan dan integritas teritorialnya terhadap ancaman asing, terutama dari pihak Israel, dan pengembangan hipersonik tidak terkecuali. Bahwa misil-misil ini dapat mencapai rezim Israel dalam waktu kurang dari 10 menit merupakan mimpi buruk yang mengerikan bagi para pemimpin Israel yang tidak memiliki apapun untuk menetralkan senjata yang mengerikan ini. Selain merusak tembok keamanan Israel, isu ini mengosongkan tangan Israel dalam negosiasi di belakang layar dengan negara-negara Arab untuk normalisasi. Bagaimanapun, salah satu kartu truf utama Tel Aviv untuk meyakinkan para pemimpin Arab untuk bergabung dalam proses normalisasi adalah membantu mereka meningkatkan kemampuan pertahanan mereka dan sekarang menjadi jelas bagi para pemimpin Arab bahwa rezim Israel bahkan tidak dapat melindungi keamanannya sendiri.Washington dan Tel Aviv memiliki rencana untuk mengembangkan sistem pertahanan udara regional yang terintegrasi dengan keuangan Arab untuk melawan kemampuan rudal dan drone dari Poros Perlawanan yang dipimpin Iran, tetapi rudal Fattah secara praktis akan membuat proyek mereka hancur.Selama empat dekade terakhir, AS, meskipun memberikan sanksi yang luas, telah mencoba menempatkan Iran dalam kondisi yang bahkan tidak dapat menghasilkan satu peluru pun di dalam negeri. Tapi kini selain untuk memenuhi kebutuhannya sendiri, Iran mampu mengekspor senjata.Pada 18 Oktober 2020, sesuai ketentuan resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB, semua embargo senjata terhadap Iran dicabut. Menurut perjanjian nuklir, semua sanksi dan pembatasan program rudal Iran akan berakhir pada bulan Oktober dan Iran dapat menandatangani kesepakatan senjata tanpa batas.Sejak dimulainya perang Ukraina, media Barat telah menyoroti secara berlebihan penggunaan pesawat tak berawak dan rudal Iran oleh Rusia untuk berdampak negatif terhadap kerja sama ekonomi dan transit Moskow-Teheran yang secara efektif menetralkan sanksi Barat terhadap kedua negara. Ini terjadi sementara para pejabat Iran dengan tegas menyangkal keterlibatan apa pun dalam perang dan menggarisbawahi kebijakan netralitas negara itu. Namun, propaganda media Barat ini adalah pengakuan yang tidak diinginkan atas kemampuan tinggi produk pertahanan Iran, khususnya drone dan rudal yang sebelumnya diremehkan dan diberhentikan.Isu ini tentu saja membuat pembeli internasional bersandar pada senjata Iran dan ini memungkinkan Iran untuk secara serius melangkah di pasar senjata dunia yang sangat besar dan menguntungkan. Hal ini sangat mengkhawatirkan para pejabat Gedung Putih yang baru-baru ini bergegas untuk memblokir pencabutan pembatasan senjata Iran di masa depan.Secara umum, semakin AS dan pion-pionnya berjuang menggagalkan kemampuan pertahanan Iran, semakin kuat tekad Angkatan Bersenjata Iran untuk memperkuat basis pertahanannya. Produksi rudal hipersonik, juga, menghancurkan semua rencana musuh untuk menyerang integritas teritorial Iran, dan jalur pengembangan ini akan terus berlanjut.[IT/AR]