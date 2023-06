Putin Membahas 'Proyek Bersama' dengan Putra Mahkota Saudi

Islam Times - Presiden Rusia Vladimir Putin berbicara dengan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman pada hari Rabu, membahas harga energi dan masalah penting lainnya, kata Kremlin. Panggilan telepon itu menyusul pertemuan sang pangeran dengan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, yang tiba di Arab Saudi pada hari Selasa.

Menurut pernyataan resmi Kremlin, kedua pemimpin memberikan perhatian khusus pada "langkah-langkah untuk lebih membangun hubungan perdagangan dan ekonomi, pelaksanaan proyek bersama yang menjanjikan di bidang investasi, logistik transportasi, dan energi."Mereka membahas secara rinci topik “memastikan stabilitas di pasar energi dunia” dan menyepakati kerja sama tingkat tinggi dalam OPEC+, serta kesepakatan yang dicapai pada pertemuan tingkat menteri baru-baru ini di Riyadh, tambah pernyataan itu.Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov menghadiri pertemuan di Riyadh, dan pada hari Rabu bertemu dengan Rayed Krimly, direktur perencanaan kebijakan di Kementerian Luar Negeri Saudi. Mereka membahas keamanan regional dan internasional, “dengan penekanan khusus pada masalah non-proliferasi senjata pemusnah massal,” catat Kementerian Luar Negeri Rusia.Pada hari Selasa, Pangeran Mohammed menjamu menteri luar negeri AS di Jeddah. Itu adalah kunjungan pertama Blinken ke kerajaan sejak China membantu Arab Saudi dan Iran menormalkan hubungan pada bulan Maret.Departemen Luar Negeri mengatakan pertemuan itu berlangsung sekitar 100 menit dan menyentuh konflik di Sudan dan Yaman, potensi normalisasi hubungan dengan Israel, dan hak asasi manusia di Arab Saudi. Pemerintah Saudi mengakui pertemuan itu tetapi tidak memberikan rincian.Pada hari Senin, Pangeran Mohammed menjamu Presiden Nicolas Maduro dari Venezuela, sesama anggota OPEC yang coba digulingkan AS dari kekuasaan melalui sanksi dan kudeta.Hubungan antara Riyadh dan Washington mendingin sejak 2018, ketika AS menuduh Pangeran Mohammed memerintahkan pembunuhan dan pemotongan kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi. Putra mahkota berusia 37 tahun itu mengelola urusan sehari-hari kerajaan untuk ayahnya, Raja Salman, yang berusia 87 tahun.[IT/AR]