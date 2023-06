Panglima TNI Ajak Militer Se-ASEAN Latihan Bersama di Natuna Utara

Islam Times - Panglima TNI (Tentara Nasional Indonesia) Laksamana Yudo Margono mengajak militer se-ASEAN untuk melaksanakan latihan bersama di Natuna Utara. Gagasan ini disampaikan oleh Panglima Yudo saat pertemuan dengan seluruh Panglima Angkatan Bersenjata dari negara-negara ASEAN di Apurva Kempinski Hotel, Nusa Dua, Bali, pada tanggal 7 Juni 2023.

“Ini merupakan latihan gabungan yang akan menitikberatkan pada latihan keamanan maritim, search and rescue (SAR), serta akan diadakan pula kegiatan bakti sosial di wilayah Natuna,” kata Yudo, dalam keterangan tertulis Pusat Penerangan (Puspen) TNI, Kamis (8/6/2023).Latihan bersama tersebut diberi nama ASEAN Solidity Exercise in Natuna atau ASEX-01N. Latihan ini akan difokuskan pada keamanan maritim, pencarian dan penyelamatan (search and rescue/SAR), serta akan melibatkan kegiatan bakti sosial di wilayah Natuna.Pada hari dan tempat yang sama, Panglima Yudo juga memimpin sidang ke-20 ASEAN Chief of Defence Forces Meeting (ACDFM). Dalam sidang tersebut, Yudo mengajak pimpinan militer dari negara-negara ASEAN untuk mempertahankan perdamaian di kawasan Asia Tenggara.