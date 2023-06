Politico: Reputasi Biden Bergantung pada Serangan Balasan Kiev 

IslamTimes - Dukungan militer Washington di masa depan untuk Ukraina dan reputasi Presiden Joe Biden sangat bergantung pada hasil serangan balasan Kiev terhadap pasukan Rusia, kata pejabat senior Amerika kepada Politico.

Gedung Putih 'dengan cemas' memantau putaran pertempuran saat ini di Ukraina, kata pejabat AS kepada outlet tersebutGedung Putih "dengan cemas mengawasi" upaya Kiev untuk merebut kembali wilayah Rusia, lapor outlet AS pada hari Kamis (8/6).Jika serangan balasan berhasil, Ukraina akan dapat mengandalkan bantuan militer dan ekonomi tambahan dari AS dan sekutunya, tetapi jika gagal, dukungan Barat mungkin akan berkurang, dengan Kiev menghadapi seruan untuk menemukan resolusi diplomatik yang cepat untuk konflik tersebut. kata laporan.Lima pejabat AS, yang berbicara kepada Politico tanpa menyebut nama, mengakui bahwa mereka tidak yakin apakah anggota parlemen akan memilih lebih banyak bantuan untuk pemerintahan Presiden Vladimir Zelensky ketika dana, yang disetujui tahun lalu, habis. House Republicans dapat menggunakan kemunduran apa pun untuk menggagalkan upaya Demokrat untuk meningkatkan bantuan militer ke Angkatan Bersenjata Ukraina (AFU), kata mereka.Menurut outlet tersebut, Washington semakin tidak senang dengan serangan Ukraina di dalam Rusia, seperti percobaan serangan pesawat nirawak di Kremlin pada awal Mei, dan pembunuhan blogger militer Vladlen Tatarsky dan jurnalis Darya Dugina. Langkah-langkah oleh Kiev itu telah menyebabkan "beberapa teguran pribadi dan keras di jalur belakang diplomatik," tambahnya.Ketidakpastian politik di AS dan perkembangan di lapangan di Ukraina adalah di antara "kekhawatiran yang meningkat yang dapat menodai harapan kemenangan Biden untuk kembali ke panggung dunia" pada KTT NATO di Vilnius pada Juli, para pejabat menekankan.Pertemuan di ibu kota Lithuania akan menjadi "momen penting" bagi pemimpin Amerika, yang akan menghadapi pertanyaan tentang jaminan keamanan AS untuk Kiev, pengiriman jet tempur F-16 ke Ukraina dan potensi keanggotaannya di NATO, kata Politico. .Selama pertemuannya dengan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak pada hari Kamis, Biden menyatakan keyakinannya bahwa pemerintah akan "memiliki dana yang diperlukan untuk mendukung Ukraina selama diperlukan" dan dukungan ini akan "nyata".Sebelumnya pada hari itu, pejabat senior AS mengatakan kepada CNN bahwa AFU telah menderita korban yang "signifikan" dalam upayanya yang gagal untuk melancarkan serangan balasan terhadap pasukan Rusia selama seminggu terakhir. Pasukan Kiev telah bertemu dengan "perlawanan yang lebih besar dari yang diperkirakan" ketika mencoba menerobos garis pertahanan Rusia, kata mereka.Menurut Menteri Pertahanan Rusia Sergey Shoigu, Ukraina telah kehilangan sekitar 5.000 tentara dan 100 tank dalam pertempuran sejak Minggu (4/6).[IT/r]