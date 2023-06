Media: Putra Mahkota Saudi Mengancam Akan Merusak Ekonomi AS 

IslamTimes - Putra Mahkota Mohammed bin Salman secara pribadi mengancam akan merugikan ekonomi Amerika setelah Presiden Joe Biden memperingatkan Arab Saudi tentang "konsekuensi" karena menyetujui pengurangan produksi minyak dengan Rusia, lapor Washington Post, mengutip materi yang bocor.

Mohammed bin Salman secara pribadi berjanji akan membalas berturut-turut atas pemotongan produksi minyak, dokumen yang bocor dilaporkan menunjukkanPemerintahan Biden mengatakan akan mengevaluasi kembali hubungan dengan kerajaan menyusul keputusan Riyadh untuk memangkas produksi minyak mentah yang bertentangan dengan keinginan AS.Putra Mahkota yang akrab disapa MBS itu memperingatkan bahwa dia tidak akan berurusan lagi dengan pemerintah AS jika Biden menghukum Arab Saudi. Dia juga menjanjikan "konsekuensi ekonomi utama bagi Washington," lapor Post pada hari Kamis (8/6).Ancaman itu terkandung dalam dokumen rahasia yang bocor di server Discord, tetapi tidak jelas apakah pernyataan itu merupakan bagian dari komunikasi yang disadap atau pesan yang dikirim secara pribadi ke AS.Biden memperjelas ketidakpuasannya dengan Riyadh pada Oktober lalu setelah kelompok produsen minyak utama OPEC+ termasuk Rusia setuju untuk memangkas produksi sebesar dua juta barel per hari. Washington bekerja untuk menghukum Moskow dengan sanksi atas perdagangan minyaknya atas konflik di Ukraina."Akan ada beberapa konsekuensi atas apa yang telah mereka lakukan dengan Rusia," kata presiden AS dalam sebuah wawancara dengan CNN pada saat itu, tanpa merinci kemungkinan tindakan apa pun.Di jalur kampanye sebelum pemilihannya, Biden berjanji akan menjadikan Arab Saudi sebagai "pariah" atas dugaan peran Putra Mahkota dalam pembunuhan kolumnis Washington Post Jamal Khashoggi tahun 2018, yang dituduhkan Riyadh pada agen nakal.Ancaman ini tidak pernah terwujud, dengan orang dalam Gedung Putih mengindikasikan bahwa pemerintahan Biden telah memilih untuk tidak membahayakan hubungan bilateral. Di bawah pengaturan selama beberapa dekade, AS memberikan keamanan ke Arab Saudi, dan sebagai gantinya mempertahankan akses ke minyaknya, yang diperdagangkan kerajaan untuk dolar, menopangnya sebagai mata uang global.Sejumlah pejabat tinggi AS baru-baru ini melakukan perjalanan ke Arab Saudi, termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken. Hubungan ini kontras dengan chemistry pribadi yang dilaporkan buruk antara Biden dan MBS, yang belum pernah bertemu sejak Juli lalu.Putra Mahkota Saudi berusia 37 tahun, yang bertanggung jawab atas urusan sehari-hari kerajaan sebagai pengganti ayahnya, Raja Salman, dilaporkan mengolok-olok Biden secara pribadi, mengolok-olok kesalahan dan penyimpangan mentalnya. Kritik terhadap presiden AS menuduhnya mengalah pada tekanan Saudi.[IT/r]