Studi: Veteran Militer AS Paling Rawan Terorisme 

IslamTimes - Mantan tentara AS 2,41 kali lebih mungkin menjadi pelaku ekstremis pada umumnya untuk menjadi penyerang korban massal, menurut sebuah laporan yang dirilis minggu ini oleh para peneliti terorisme di University of Maryland.

Sebagai perbandingan, orang yang memiliki catatan kriminal sebelum diradikalisasi hanya 1,26 kali lebih mungkin melakukan serangan ekstremis daripada rata-rata.“Memiliki latar belakang militer AS adalah satu-satunya prediktor tingkat individu terkuat tentang apakah suatu subjek . . . diklasifikasikan sebagai pelaku korban massal,” kata studi oleh Konsorsium Nasional Maryland untuk Studi Terorisme dan Tanggapan terhadap Terorisme [MULAI]. Kelompok tersebut menambahkan bahwa para veteran jauh lebih rentan terhadap ekstremisme kekerasan daripada pelaku potensial dengan ciri-ciri yang lebih sering dibahas, seperti riwayat penyakit mental atau menjadi "serigala tunggal".Studi tersebut didasarkan pada data dari ribuan kejahatan dan plot ekstremis di AS antara tahun 1990 dan 2022. Para peneliti menemukan bahwa 170 orang dengan latar belakang militer melakukan atau mencoba 144 serangan dengan korban massal di AS selama periode tersebut.Meskipun sekitar tiga dari empat plot teroris digagalkan oleh penegak hukum sebelum ada yang dirugikan, para veteran memiliki peluang sukses yang jauh lebih baik, studi tersebut menunjukkan. Pelaku dengan riwayat militer mencapai niat mereka untuk membunuh empat orang atau lebih dalam 9% kasus, dibandingkan dengan tingkat keberhasilan 5,2% untuk jenis pelaku lainnya.Perwakilan AS Mark Takano, seorang Demokrat California, mengklaim awal tahun ini bahwa jumlah kejahatan ekstremis yang dilakukan oleh mantan anggota dinas telah meningkat empat kali lipat sejak 2010. Sebuah laporan yang dirilis Oktober lalu oleh Komite Urusan Veteran DPR menemukan bahwa ekstremis kekerasan dengan sejarah militer AS layanan telah menewaskan 314 orang dan melukai hampir 2.000 orang dalam 30 tahun terakhir. “Sekarang, ini adalah fakta yang tidak bisa kita abaikan begitu saja,” kata Takano.Peneliti START menemukan bahwa pasukan AS dan mantan anggota militer tidak lebih mungkin daripada orang Amerika pada umumnya untuk menjadi radikal, tetapi begitu mereka mengambil langkah itu, mereka memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk merencanakan serangan korban massal, “sehingga berdampak besar pada keselamatan publik. ” Studi tersebut menghubungkan lebih dari 70% pelaku dengan sejarah militer dengan ekstremisme sayap kanan.Presiden AS Joe Biden dan politisi Demokrat lainnya menganggap ekstremisme sayap kanan sebagai ancaman teroris terbesar di negara itu, sebagian dengan menggembar-gemborkan kerusuhan Capitol AS pada Januari 2021 sebagai "pemberontakan" bermotif rasial. Banyak tentara AS dan mantan saat ini termasuk di antara lebih dari 1.000 orang yang dituduh melakukan kejahatan yang berasal dari pelanggaran Capitol.Stewart Rhodes, pemimpin kelompok veteran yang disebut Penjaga Janji, bulan lalu dijatuhi hukuman 18 tahun penjara setelah dinyatakan bersalah atas konspirasi menghasut atas perannya dalam kerusuhan. Dia menyebut dirinya "tahanan politik", berjanji untuk menjadi "Solzhenitsyn Amerika untuk mengungkap kriminalitas rezim ini".START merekomendasikan agar Pentagon memberikan "pelatihan inokulasi" untuk mencegah pasukan menjadi ekstremis.[IT/r]