Saudi Menolak Tekanan AS pada Hubungan Tel Aviv, Harga Minyak, Suriah selama Kunjungan Blinken

IslamTimes - Pejabat Saudi telah menolak tekanan terbaru Menteri Luar Negeri AS untuk normalisasi hubungan Kerajaan dengan rezim Zionis Israel dan upayanya untuk memenangkan konsesi lebih lanjut pada harga minyak dan dimulainya kembali hubungan Riyadh dengan Suriah dan Iran selama kunjungan Blinken ke Arab Saudi baru-baru ini .

Berbicara dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud di Riyadh pada hari Kamis (8/6), Antony Blinken yang berkunjung menegaskan kembali bahwa Washington akan terus memainkan peran integral dalam memperluas normalisasi antara rezim Tel Aviv dan Arab Saudi.Blinken, yang berada di kerajaan sebagai bagian dari dorongan AS untuk meredakan pertikaian yang menyentuh harga minyak, dan pembukaan hubungan Riyadh ke Iran, lebih lanjut menegaskan bahwa normalisasi hubungan antara rezim Zionis Israel dan tetangganya adalah prioritas Washington.Menteri luar negeri Saudi, bagaimanapun, menolak mitranya dari Amerika, dengan mengatakan bahwa kerajaan percaya “normalisasi hubungan dengan Zionis Israel akan memiliki manfaat terbatas tanpa jalan menuju perdamaian bagi Palestina.”“Masalah Palestina adalah dan tetap menjadi isu sentral bagi negara-negara Arab, dan itu menjadi prioritas utama kerajaan,” Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman juga menggarisbawahi selama KTT Liga Arab di Jeddah pada 19 Mei.“Kami tidak akan menunda memberikan bantuan kepada rakyat Palestina dalam memulihkan tanah mereka, memulihkan hak-hak mereka yang sah dan mendirikan negara merdeka di perbatasan 1967 dengan al-Quds Timur sebagai ibukotanya,” katanya lebih lanjut saat itu.Blinken juga menegaskan kembali pada hari Kamis (8/6) bahwa Washington tidak akan menormalisasi hubungan dengan Suriah dan tidak mendukung normalisasi hubungan negara lain dengan pemerintah Presiden Bashar al-Assad.Sementara itu, Pangeran Faisal membela keputusan penting untuk mencabut penangguhan Liga Arab Suriah, yang terjadi tak lama setelah dimulainya konflik negara yang disponsori asing 12 tahun lalu.“Suriah membuat komitmen yang sangat jelas untuk mengatasi masalah komunitas internasional,” kata kepala diplomat Saudi itu.“Kami memiliki perbedaan pendapat tetapi kami sedang mencari mekanisme agar kami dapat bekerja sama,” kata menteri luar negeri Saudi saat konferensi pers dengan menteri luar negeri AS.Menteri luar negeri Saudi juga menyoroti bahwa China dan Arab Saudi adalah sekutu dekat dan strategis dan telah meningkatkan kerja sama di sektor energi dan keuangan, dan bahwa “kerja sama kemungkinan besar akan tumbuh.”Dia mengatakan hubungan Arab Saudi dengan Amerika Serikat dan China bukanlah “permainan zero-sum.”“Saya tidak menganggap permainan zero-sum ini,” kata Pangeran Faisal di Riyadh. “Kita semua mampu memiliki banyak kemitraan dan banyak keterlibatan dan AS melakukan hal yang sama dalam banyak hal.“Jadi saya tidak terjebak dalam pandangan yang benar-benar negatif ini. Saya pikir kita benar-benar dapat membangun kemitraan yang melintasi batas-batas ini,” kata diplomat tinggi Saudi itu.Penguatan hubungan komersial dan keamanan Riyadh dengan Beijing terjadi ketika pengaruh AS berkurang di kawasan Timur Tengah.Blinken adalah pejabat tinggi AS kedua yang mengunjungi Arab Saudi dalam waktu kurang dari sebulan, setelah perjalanan 7 Mei oleh penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan.Namun, pertemuan Blinken dengan menteri luar negeri bin Salman dan Dewan Kerjasama Teluk Persia (GCC) diturunkan ke halaman dalam Al-Watan dan Okaz, dua surat kabar utama di Arab Saudi.Blinken dan putra mahkota mengadakan pembicaraan "terbuka dan jujur" selama satu jam 40 menit, kata seorang pejabat AS, yang mencakup topik termasuk konflik di negara tetangga Yaman, perang di Sudan, Zionis Israel, dan hak asasi manusia.Riyadh juga memanfaatkan hubungannya yang berkembang dengan Rusia dan China karena pemerintahan Biden telah menolak beberapa tuntutan Saudi termasuk mencabut pembatasan penjualan senjata dan membantu industri teknologi tinggi yang sensitif.Riyadh telah berulang kali berselisih dengan Presiden AS Joe Biden mengenai pasokan minyak mentahnya ke pasar global, kesediaannya untuk bermitra dengan Rusia di OPEC+ dan keputusannya untuk memulihkan hubungan diplomatik penuh dengan Iran dalam kesepakatan yang ditengahi oleh China.[IT/r]