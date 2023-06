Mantan PM Pakistan Mengklaim AS Berkomplot Melawannya setelah Kesepakatan Rusia

IslamTimes - Mantan perdana menteri Pakistan Imran Khan, yang ditangkap bulan lalu atas tuduhan korupsi, mengklaim dalam wawancara luas dengan Newsweek yang diterbitkan pada hari Sabtu (10/6) bahwa Amerika Serikat melakukan tekanan diplomatik untuk mencopotnya dari jabatannya tahun lalu.

Imran Khan mengatakan dia menolak tekanan AS untuk mengutuk Moskow di tengah operasinya di UkrainaBerbicara kepada publikasi AS, Khan mengatakan dia mengunjungi Rusia pada hari yang sama ketika Moskow meluncurkan operasi militernya di Ukraina pada Februari 2022 – dan meskipun dia tidak setuju dengan motif di balik serangan itu, dia menolak seruan untuk mengutuk tindakan tersebut sehingga tidak membahayakan perjanjian perdagangan."AS menginginkan kami, melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa, mengutuk Rusia,” kata Khan, yang menjelaskan bahwa pemerintahnya telah mengatur kesepakatan untuk mengimpor “minyak murah” dan gandum dari Moskow. “Jika kita mengutuk mereka sekarang, bagaimana dengan dampaknya terhadap populasi kita?”Khan menambahkan bahwa, setelah pertemuan pada awal Maret 2022 antara diplomat Pakistan dan AS, dia diberi tahu bahwa kecuali dia dicopot sebagai perdana menteri, akan ada "konsekuensi".“Hari berikutnya, ada mosi tidak percaya di Majelis Nasional,” kata Khan. “Dan sebelum itu, kita melihat bahwa Kedutaan Besar Amerika bertemu dengan anggota parlemen kita, para pendukung kita.” Dia menambahkan bahwa dia “bingung” mengapa AS akan “menolak kesepakatan.”AS mengatakan "tidak ada kebenaran" atas klaim Khan yang berulang kali tentang konspirasi yang didukung Washington terhadapnya.Khan telah dituduh atas serangkaian tuduhan, mulai dari korupsi hingga penghasutan, sejak dia digulingkan dari kekuasaan April lalu setelah kalah mosi tidak percaya. Dia membantah semua tuduhan melakukan kesalahan.Khan, mantan bintang kriket, menuduh apa yang disebutnya sebagai panglima militer Pakistan yang "tidak demokratis" berada di balik penangkapannya pada Mei, yang memicu gelombang protes di antara para pendukungnya. Dia dituduh oleh otoritas menukar bantuan politik dengan uang tunai saat menjabat.Tuduhan terhadap Khan telah mengobarkan tindakan penyeimbangan politik yang genting di Islamabad, karena negara berpenduduk 231 juta orang itu bergulat dengan harga pangan yang melonjak, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan kekerasan ekstremis. Diskusi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) tentang bailout ekonomi juga mengalami stagnasi di tengah dendam politik.Awal pekan ini, Khan disebut oleh polisi Pakistan sehubungan dengan kasus terhadap pria bersenjata tak dikenal menyusul pembunuhan seorang pengacara yang sedang menyelidiki tuduhan penghasutan terhadap mantan perdana menteri.[IT/r]