Pasukan Pendudukan AS Membunuh Satu Warga Sipil, Melukai Beberapa Lainnya di Suriah

IslamTimes - Pasukan pendudukan AS telah melakukan apa yang disebut operasi penerjunan pasukan di provinsi Hasakah, timur laut Suriah, menewaskan sedikitnya satu warga sipil dan melukai beberapa lainnya.

Kantor berita resmi Suriah SANA melaporkan bahwa operasi itu dilakukan di desa Salham, sebelah tenggara kota al-Shadadi di pedesaan selatan Hasakah pada hari Minggu (11/6).Menurut sumber-sumber lokal, serangan AS dilakukan dengan bantuan militan Kurdi yang didukung Washington yang berafiliasi dengan apa yang disebut Pasukan Demokratik Suriah (SDF).Sumber tersebut menambahkan bahwa operasi penerjunan disertai dengan penembakan berat dan membabi buta di rumah penduduk desa dan lahan pertanian di sekitarnya.Mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa pasukan pendudukan AS dan militan SDF mengepung desa tersebut, dan menembaki orang-orang yang mencoba meninggalkan daerah tersebut, yang menyebabkan kematian seorang warga sipil dan cedera beberapa lainnya.Militer AS telah menempatkan pasukan dan peralatan di Suriah timur dan timur laut dengan dugaan tujuan mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan teroris Daesh.Damaskus, bagaimanapun, mengatakan pengerahan yang melanggar hukum itu dimaksudkan untuk menjarah sumber daya negara.Mantan presiden AS Donald Trump mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di Suriah untuk mengambil minyaknya.Setelah gagal menggulingkan pemerintah Suriah dengan bantuan proksinya dan keterlibatan langsung dalam konflik, pemerintah AS kini meningkatkan perang ekonominya di negara Arab tersebut.AS dan sekutunya menginvasi Suriah pada tahun 2014 dengan dalih memerangi Daesh. Kelompok teroris Takfiri muncul ketika Washington kehabisan alasan untuk memperluas campur tangan regionalnya atau memperluas skalanya.Pasukan Amerika mempertahankan kehadiran ilegal mereka di tanah negara Arab itu, meskipun Damaskus dan sekutunya berhasil mengalahkan ISIS pada akhir 2019.[IT/r]