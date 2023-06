400 Alumni Berdiri Bersama Mahasiswa AS di bawah Kecaman atas Kritik terhadap Israel

IslamTimes - Ratusan alumni telah mengecam kelambanan City University of New York (CUNY) sebagai "tidak dapat diterima dan tidak masuk akal" setelah seorang mahasiswa Muslim Yaman-Amerika menjadi sasaran kampanye kotor untuk pidatonya di universitas tentang kejahatan Zionis Israel terhadap warga Palestina.

Dalam sebuah surat pada hari Minggu (11/6), lebih dari 400 alumni menyatakan solidaritas dengan Fatima Mohammed, seorang lulusan Yaman dari CUNY, mengatakan serangan terhadapnya “adalah contoh memalukan dari fitnah siswa di lembaga pendidikan di seluruh negeri yang mendukung Palestina atau mengkritik Zionis Israel. .”Para penandatangan melanjutkan dengan mengatakan bahwa mereka "sangat prihatin" tentang kelambanan sekolah hukum dalam melindungi seorang siswa pada saat keselamatan dan kesejahteraannya terancam, serta tindakan Dewan Pengawas dan Rektor "yang secara aktif memperburuk kerugian yang ditimbulkan.”Mereka juga mengatakan bahwa mereka terkejut bahwa seorang siswa yang berbicara atas perintah teman sekelasnya akan berada dalam bahaya tanpa tindakan atau pernyataan dukungan apa pun dari sekolah hukum.Surat itu lebih lanjut menekankan bahwa sekolah hukum mengklaim sebagai institusi "yang berdiri bersatu dalam keyakinan bahwa hanya ketika dunia dapat melihat pengalaman manusia sepenuhnya tercermin dan diwakili dalam hukum, kita akan memiliki keadilan bagi semua orang."“Dalam konflik total dengan misi yang diklaim ini, pengabaian CUNY terhadap siswa, pengalamannya, dan kemanusiaannya tidak dapat diterima dan tidak masuk akal,” katanya.Para penandatangan lebih lanjut mencatat bahwa mereka bangga dengan seruan Fatima untuk keadilan sosial, menambahkan bahwa melihat kata-katanya dicirikan sebagai kebencian oleh Dewan Pengawas dan Kanselir CUNY “merupakan penghinaan bagi kita semua.”Pada 12 Mei, Fatima menggunakan pidatonya di upacara pembukaan Sekolah Hukum CUNY untuk mengutuk perlakuan brutal rezim Zionis Israel terhadap warga Palestina.CUNY School of Law menyiarkan langsung upacara tersebut tetapi menghapus videonya dari saluran YouTube hanya beberapa jam kemudian.Universitas kemudian mengecamnya karena menyampaikan "ujaran kebencian". Beberapa media Amerika, termasuk New York Post, serta banyak pejabat, seperti Walikota New York Eric Adams, juga mengomel menentangnya dengan mencirikan pidatonya sebagai "anti-Semit".Setelah pidatonya, dia dilaporkan menjadi sasaran ancaman pembunuhan dan Islamofobia, menyebabkan dia dan keluarganya takut akan keselamatan mereka.Fatima, bagaimanapun, telah menerima pernyataan dan isyarat yang mendukung, termasuk dari puluhan staf dan mahasiswa Hukum CUNY, yang telah meminta universitas untuk menarik pernyataan 30 Mei dan meminta maaf kepadanya.[IT/r]