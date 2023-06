Moskow: Rusia Memukul Mundur Serangan Ukraina terhadap Kapal Perangnya di Laut Hitam

IslamTimes - Kementerian pertahanan Rusia mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu (11/6), "angkatan bersenjata Ukraina melakukan upaya yang gagal untuk menyerang kapal Priazovye Armada Laut Hitam"

Rusia mengatakan telah menangkis serangan massal oleh drone laut berkecepatan tinggi Ukraina di kapal induknya yang menjaga jaringan pipa gas di Laut Hitam.Kapal perang itu memantau "situasi dan memastikan keamanan di sepanjang rute pipa gas TurkStream dan Blue Stream di bagian tenggara Laut Hitam," kata kementerian itu.Kapal perang terus melakukan tugasnya, tambahnya.Priazovye, menurut sumber-sumber Rusia, dipersenjatai dengan dua meriam putar AK-306 angkatan laut otomatis dan peluncur rudal darat-ke-udara.Menurut kementerian, sebuah pesawat militer AS yang dikemudikan dari jarak jauh, yang dikenal sebagai RQ-4 Global Hawk, sedang melakukan pengintaian di Laut Hitam pada saat serangan itu.Tank Leopard buatan Jerman, kendaraan Bradley AS menjadi sasaranDalam pernyataan terpisah, kementerian mengatakan pasukannya telah menghancurkan setidaknya tujuh tank Leopard buatan Jerman dan lima kendaraan Bradley buatan AS selama 48 jam saat menangkis serangan Ukraina.Militer menghancurkan satu kolom kendaraan lapis baja Brigade Penyerang Gunung ke-128 di wilayah Zaporizhzhia, katanya."Selama beberapa hari terakhir, angkatan bersenjata Ukraina melanjutkan upaya ofensif yang gagal di arah Donetsk, Donetsk selatan, dan Zaporizhzhia," katanya.Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan pada hari Sabtu (10/6) bahwa militernya terlibat dalam "operasi kontra-ofensif dan defensif."Pasukannya juga mengklaim bahwa mereka telah maju sekitar satu mil di beberapa bagian garis depan di daerah tersebut pada hari Sabtu.Kementerian pertahanan Rusia, bagaimanapun, mengatakan di kemudian hari bahwa pasukan Ukraina melancarkan serangan di selatan Donetsk dan di wilayah Zaporizhzhia, serta di wilayah timur kota Bakhmut, tetapi upaya mereka gagal merebut kembali wilayah mana pun.Kementerian menerbitkan beberapa video dan gambar selama beberapa hari terakhir yang menunjukkan banyak serangan terhadap kendaraan lapis baja dan tank berawak Ukraina dari helikopter serang dan drone Ka-52.Dalam rekaman yang dirilis oleh kementerian pada hari Sabtu, drone diperlihatkan menyerang tank di wilayah Zaporizhzhia di mana pasukan Kiev sejauh ini memfokuskan serangan balasan mereka.Presiden Ukraina mengatakan bulan lalu bahwa negaranya perlu menunggu lebih banyak kendaraan lapis baja Barat tiba sebelum melancarkan serangan balasan.Dia telah melakukan dorongan diplomatik untuk mempertahankan dukungan Barat, mencari lebih banyak bantuan militer dan senjata, yang merupakan kunci keberhasilan Ukraina.Barat menuduh Rusia melakukan perang agresi melawan Ukraina, sementara Moskow mengatakan Amerika Serikat dan NATO berperang melawan negara di Ukraina.Sejak awal konflik, Amerika Serikat dan sekutu Eropanya telah mengeluarkan serangkaian sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap Rusia dan memasok banyak senjata canggih ke Ukraina untuk membantu militernya menangkis pasukan Rusia, meskipun Kremlin berulang kali memperingatkan bahwa seperti itu. tindakan hanya akan memperpanjang perang.[IT/r]