Trump: Biden adalah 'Stalinis' 

Mantan presiden AS mengatakan penggantinya berusaha untuk 'memenjarakan lawan politik utamanya'Dalam komentar publik pertamanya sejak pembukaan dakwaan 37 hitungan atas tuduhan salah menangani rahasia pemerintah rahasia pada hari Jumat (9/6), Trump mengatakan kepada kerumunan delegasi dan tamu partai negara bagian Republik di Columbus, Georgia bahwa klaim terhadapnya adalah "pekerjaan politik yang sukses". .”"Biden sedang mencoba untuk memenjarakan lawan politik utamanya," kata Trump yang menantang selama pidato 84 menit. “Sama seperti yang mereka [lakukan] di Rusia Stalinis atau di China Komunis.”Trump, yang didakwa secara pidana pada bulan April di New York atas tuduhan dana kampanye, menambahkan bahwa "jaksa partisan yang melanggar hukum" tampaknya mengeluarkan dia dengan panggilan pengadilan "setiap kali saya terbang di atas negara bagian biru."Tuduhan yang dibuka oleh jaksa penuntut khusus Jack Smith di Miami menyatakan bahwa Trump terlibat dalam penyimpanan ilegal dokumen keamanan nasional rahasia di perkebunan Mar-a-Lago miliknya di Florida. Juga diklaim dalam tuduhan bahwa Trump berbohong kepada penyelidik. Pengacara yang mewakili Trump mengundurkan diri sehari setelah dia diberitahu tentang dakwaan federal.Acara di Georgia, yang berlangsung tanpa kehadiran gubernur negara bagian Republik dan sering mengkritik Trump Brian Kemp, juga melihat mantan presiden itu berulang kali menyerang Biden karena apa yang dia katakan sebagai kebijakan ekonomi yang tidak efektif. Dia juga mengatakan dia yakin kelemahan Biden di panggung dunia membuktikan bahwa AS adalah "negara yang sedang merosot".“Jika Anda mengambil lima presiden terburuk dalam sejarah Amerika Serikat dan menjumlahkannya,” Trump menghitung, “mereka tidak akan mendekati kehancuran negara kita seperti Joe Biden.”Trump tetap menjadi pelopor GOP untuk menentang Biden dalam pemilihan presiden 2024 meskipun masalah hukum semakin mendalam. Dia juga menghadapi penyelidikan atas perannya dalam kerusuhan 6 Januari di Capitol AS dan penyelidikan – kebetulan di Georgia – terkait dengan klaim bahwa dia menekan pejabat di negara bagian untuk membatalkan hasil pemilu 2020 secara ilegal.Dan Trump, yang juga memberi tahu Politico bahwa dia “tidak akan pernah meninggalkan” kampanyenya untuk presiden terlepas dari tuduhan apa pun terhadapnya, memperjelas satu elemen dari platformnya untuk tahun 2024. “Kami akan mengusir globalis, kami akan mengusir komunis , dan kami akan membuang kelas politik sakit yang membenci negara kami,” janjinya.[IT/r]