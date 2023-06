Hizbullah Peringatkan 'Israel': Jika Anda Membuat Kesalahan, Kami Akan Memasuki Galilea

IslamTimes - Dalam sebuah wawancara dengan outlet Iran Tasnim, Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah Sayyid Hashem Safieddin membuat pernyataan penting tentang situasi regional dan perjuangan antara Perlawanan dan entitas Zionis “Israel”.

Sayyid Safieddin menunjuk pada latihan baru-baru ini yang dilakukan Unit Khusus Radwan pada peringatan Hari Perlawanan dan Pembebasan pada 25 Mei, mencatat bahwa Sekretaris Jenderal Hizbullah Sayyid Hassan Nasrallah telah berulang kali memperingatkan bahwa “jika Zionis 'Israel' membuat kesalahan perhitungan, misil kami akan menghantam Tel Aviv dan Unit Radwan akan memasuki Galilea”.“Pesan yang jelas dari permainan perang ini adalah bahwa kami selalu siap menghadapi apa pun yang telah kami bicarakan sejauh ini, baik itu Unit Radwan, masuk ke Galilea, atau mimpi besar yang menentukan. Tidak ada bedanya. Ini adalah pesan yang serius dan de facto, bukan kata-kata hampa,” tambah Sayyid Safieddin.Sayyid Safieddin juga merujuk pada persembahan senjata Martir Haji Imad Mughniyeh kepada komandan Unit Radwan selama permainan perang, menambahkan, “Saya percaya bahwa pada hari ketika Unit Khusus Radwan akan memasuki Palestina, senjata yang akan dibawa oleh keluarga Haji Imad telah mempersembahkan dengan murah hati akan berada di tangan orang yang akan memasuki tidak hanya Palestina tetapi juga al-Quds [Yerusalem].”Pejabat Hizbullah menggarisbawahi bahwa kelompok Perlawanan telah dibentuk untuk menghancurkan entitas Zionis "Israel", menekankan bahwa Hizbullah akan semakin kuat setiap hari selama Zionis "Israel" ada dan perjuangan akan terus berlanjut sampai pemusnahan Zionis "Israel" dan penggusurannya. dari daerah.Di tempat lain dalam wawancara, Sayyid Safieddin mengomentari tindakan bersama oleh pasukan Perlawanan Suriah, Palestina dan Lebanon untuk pembebasan Dataran Tinggi Golan yang diduduki, dengan mengatakan, “Rencana kami memerlukan tindakan dan tindakan perlawanan. Pertama-tama, kami tidak akan ikut campur di wilayah mana pun. Golan adalah wilayah Suriah. Pihak yang menentukan apa yang akan terjadi di Golan adalah kepemimpinan Suriah, pemimpin yang bijaksana dan berani mengambil keputusan yang tepat. Kami sekarang siap untuk hadir sehubungan dengan Golan dan front konfrontasi lainnya dengan musuh Zionis, kapan pun situasi diperlukan untuk aksi perlawanan dan kapan pun kami dibutuhkan untuk hadir bersama dengan kekuatan perlawanan lainnya dari negara dan wilayah mana pun. ”Sayyid Safeiddin juga mengomentari konflik internal dan krisis di wilayah pendudukan, yang digambarkan Sayyid Nasrallah sebagai pembunuhan saudara oleh Zionis, dan kemungkinan meletusnya perang saudara di antara kaum Zionis. “Komunitas Zionis ‘Israel’ telah hancur dari dalam. Mereka tidak memiliki pemimpin bersejarah lagi, karena pemimpin bersejarah mereka telah tiada. Pemimpin mereka saat ini adalah pemimpin kecil yang terkenal karena korupsi dan pencurian. Beberapa memiliki catatan kriminal dan beberapa akan berakhir di penjara. Beberapa memiliki kasus kriminal yang tertunda.”Menggambarkan perkembangan tersebut sebagai bagian dari realitas keberadaan sosial yang lemah dan runtuh dari rezim Zionis “Israel”, Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah mengatakan kenyataan di lapangan membuat penduduk wilayah pendudukan mencapai kesimpulan bahwa mereka memiliki pemerintahan sementara. dan tempat tinggal mereka di wilayah itu akan bersifat sementara dan berumur pendek.Dia juga menunjuk pada perjanjian Beijing tentang pemulihan hubungan antara Iran dan Arab Saudi, menambahkan, “Iran kuat sebelum perjanjian Beijing, dan masih kuat dan kuat setelahnya. Pemulihan hubungan antara Iran dan Arab Saudi adalah untuk kepentingan umat dan dunia Islam dan Arab. Apa yang terjadi di Beijing bertentangan dengan kepentingan AS dan Zionis ‘Israel’.”Mengenai petualangan entitas Zionis “Israel” baru-baru ini di sejumlah negara tetangga Iran dan hubungan eksplisitnya dengan oposisi anti-Iran, Sayyid Safeiddin menyatakan, “Ketika kami melihat putra Pahlavi berada di Zionis 'Israel', kami tertawa dan menyadari betapa lemah Zionis 'Israel'. Saya pikir orang-orang Iran lebih tahu daripada saya; sangat menggelikan ketika rezim seperti Zionis 'Israel' menjamu putra Pahlavi untuk mendapatkan kekuasaan dengan memanfaatkannya. Karena secara alami, pihak yang lemah membutuhkan pihak yang kuat untuk menjadi kuat, bukan pihak yang jauh lebih lemah.”Dia juga menggarisbawahi bahwa negara-negara kawasan kini semakin sadar dan menyadari bahwa negara yang mengorbankan dirinya dan memperjuangkan isu-isu dunia Muslim dan Arab adalah Republik Islam Iran. “Apa yang telah terjadi dalam 40 tahun terakhir adalah bahwa ‘Israel’ telah berusaha menyembunyikan dan mendistorsi kenyataan ini. Apa yang telah dilakukan AS dan 'Israel' selama tahun-tahun ini adalah menciptakan hasutan antara Sunni dan Syiah, menciptakan ISIL dan kemudian mengubah wajah Iran dengan mengatakan bahwa Iran sedang mencoba mengubah dunia Muslim dan Sunni menjadi Syiah dan ingin mendominasi Muslim. dan dunia Arab. Sifat dari semua distorsi ini telah menjadi jelas bagi negara-negara kawasan.”Sayyid Safieddin mencela dolar AS dan sanksi sebagai alat kejahatan Amerika. Dia juga menunjuk pada terorisme ekonomi pemerintah AS terhadap negara-negara regional, mengatakan Washington melakukan tindakan kriminal ketika menggunakan dolar untuk memaksakan tekanan.Sayyid Safieddin berkata, “Sebelumnya, ada pertemuan Kongres AS tentang kawasan dan fokus diskusi adalah selat dan perairan kawasan. Mereka menekankan bahwa mereka harus menjaga wilayah ini di bawah kendali mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Iran memilikinya. Itu sebabnya mereka membuat rakyat Yaman, Irak, dan Libanon kelaparan. Mereka melakukan hal yang sama terhadap warga Palestina di Gaza. Bahkan di Tepi Barat, situasi pasokan bahan makanan pokok sangat memprihatinkan.”Dia juga menggarisbawahi bahwa solusi untuk masalah yang ada dalam sistem politik Lebanon dan krisis pemilihan presiden akan memerlukan kompromi Lebanon-Lebanon, mengecam campur tangan kedutaan pemerintah asing tertentu sebagai akar penyebab keterlambatan dalam sebuah kesepakatan di antara kelompok-kelompok Lebanon.[IT/r]