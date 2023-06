Trump Meningkatkan Serangan terhadap Kasus Pidana sebelum Hadir di Pengadilan

IslamTimes - Donald Trump dan sekutunya meningkatkan upaya untuk merongrong kasus pidana terhadapnya dan memicu protes ketika mantan presiden AS bersiap untuk penampilan pengadilan federal yang membuat sejarah minggu ini atas lusinan tuduhan kejahatan yang menuduhnya menimbun informasi rahasia secara ilegal.

Penampilan Trump pada Selasa (13/6) sore di Miami akan menandai kedua kalinya dalam beberapa bulan menghadapi hakim atas tuduhan kriminal. Tetapi tidak seperti kasus New York yang dicemooh oleh beberapa analis hukum sebagai hal yang relatif sepele, penuntutan pertama mantan presiden oleh Departemen Kehakiman menyangkut perilaku yang menurut jaksa membahayakan keamanan nasional dan yang melibatkan tuduhan Undang-Undang Spionase yang membawa ancaman hukuman penjara yang signifikan jika terbukti bersalah. .Menjelang dakwaannya, Trump melontarkan retorika melawan penasihat khusus Departemen Kehakiman yang mengajukan kasus tersebut, menyebut Jack Smith "gila" dan tim jaksa penuntutnya "preman" ketika dia mengulangi tanpa bukti apa pun klaimnya bahwa dia adalah target penyerangan. penganiayaan politik.Dia meminta para pendukungnya untuk bergabung dalam protes yang direncanakan di gedung pengadilan Miami pada hari Selasa, di mana dia akan diadili atas dakwaan tersebut."Kita membutuhkan kekuatan di negara kita sekarang," kata Trump, berbicara kepada teman lama dan penasihatnya Roger Stone dalam sebuah wawancara di WABC Radio. "Dan mereka harus keluar dan mereka harus memprotes secara damai. Mereka harus keluar.""Dengar, negara kita harus memprotes. Kita punya banyak protes untuk diprotes. Kita telah kehilangan segalanya," lanjutnya.Trump juga mengatakan tidak ada keadaan "apa pun" di mana dia akan meninggalkan pemilihan 2024, di mana dia sejauh ini mendominasi pemilihan pendahuluan Partai Republik.Pendukung Trump lainnya telah mendukung pembelaannya dengan bahasa yang sama, termasuk Kari Lake, kandidat gubernur Partai Republik yang gagal di Arizona yang dengan tegas mengatakan pada akhir pekan bahwa jika jaksa "ingin menemui Presiden Trump", mereka "harus pergi". melalui saya, dan 75 juta orang Amerika sama seperti saya. Dan kebanyakan dari kami adalah anggota pembawa kartu NRA."Seruan protes Trump menggemakan desakan yang dia buat menjelang sidang pengadilan New York April lalu, di mana dia menghadapi dakwaan yang timbul dari pembayaran uang tutup mulut yang dilakukan selama kampanye presiden 2016, meskipun dia mengeluh bahwa mereka yang muncul untuk memprotes saat itu "sejauh ini." pergi bahwa tidak ada yang tahu tentang mereka, "Dan seperti dalam kasus itu, dia berencana akan berbicara kepada para pendukung dalam pidato Selasa malam beberapa jam setelah tanggal pengadilannya.Trump diperkirakan akan berangkat ke Miami pada hari Senin (11/6) dan akan menghabiskan sisa hari itu di Florida, berkumpul dengan para penasihat. Setelah tampil di pengadilan, dia akan kembali ke New Jersey, di mana dia menjadwalkan acara pers untuk menanggapi dakwaan secara terbuka.Pendukung Trump juga berencana memuat bus untuk menuju ke Miami dari bagian lain Florida, menimbulkan kekhawatiran bagi petugas penegak hukum yang sedang mempersiapkan potensi kerusuhan di sekitar gedung pengadilan. Walikota Francis Suarez diperkirakan akan mengumumkan rincian tambahan hari Senin tentang persiapan meskipun hanya ada sedikit kehadiran polisi di dekat gedung pengadilan hingga Minggu sore dan barikade belum didirikan di dekatnya, sangat kontras dengan Kota New York di mana polisi merencanakan protes untuk minggu meskipun pada akhirnya tidak ada kekerasan yang terjadi.Departemen Kehakiman pada hari Jumat membuka dakwaan yang menuntut Trump dengan 37 tuduhan kejahatan, 31 terkait dengan penyimpanan informasi 'pertahanan' nasional yang disengaja. Tuduhan lain termasuk konspirasi untuk melakukan halangan dan pernyataan palsu.Surat dakwaan menganggap Trump dengan sengaja menyimpan ratusan dokumen rahasia yang dia bawa dari Gedung Putih ke perkebunannya di Florida, Mar-a-Lago, setelah meninggalkan Gedung Putih pada Januari 2021. Materi yang dia simpan, termasuk di kamar mandi, ballroom , kamar tidur dan kamar mandi, termasuk materi tentang program nuklir, 'pertahanan' dan kemampuan senjata pemerintah AS dan asing serta "rencana serangan" Pentagon, kata dakwaan tersebut.Informasi tersebut, jika terungkap, dapat membahayakan anggota militer, sumber rahasia manusia, dan metode pengumpulan intelijen, kata jaksa penuntut.[IT/r]