Seymour Hersh: Lebih dari Separuh Populasi Dunia Mendukung Rusia 

IslamTimes - Mayoritas orang secara global berada di pihak Rusia sehubungan dengan konfliknya dengan Ukraina, sementara pengaruh AS di arena internasional menurun, kata jurnalis veteran Seymour Hersh.

AS telah kehilangan begitu banyak kredibilitas secara internasional atas konflik di Ukraina, kata jurnalis pemenang Hadiah Pulitzer itu“Persentase, terutama negara-negara Afrika dan Asia Tengah dan Asia Selatan, yang telah berubah dari pro-Amerika menjadi pro-Rusia benar-benar sangat dramatis,” katanya saat wawancara dengan George Galloway, yang dipublikasikan di YouTube di Minggu (11/6).“Lebih dari separuh populasi dunia mendukung Rusia dalam perang dan bukan AS. Ini tidak pernah seperti itu,” kata Hersh.Washington telah “kehilangan begitu banyak kredibilitas di seluruh dunia” di tengah konflik di Ukraina, kata jurnalis pemenang Hadiah Pulitzer, yang kembali menjadi sorotan pada bulan Februari ketika ia menerbitkan sebuah laporan mengejutkan, menuduh AS menyabotase pipa Nord Stream. Washington menolak laporan itu sebagai "fiksi yang sepenuhnya palsu dan lengkap".Menurut Hersh, contoh memudarnya pengaruh AS adalah pemulihan hubungan antara mantan musuh bebuyutan Arab Saudi dan Iran, yang dimulai pada bulan Maret.“Itu terjadi karena… Ukraina dan ketidaksukaan terhadap perang” dan merupakan “pukulan besar” bagi orang-orang di pemerintahan Biden, yang “membenci” Iran, katanya.Sebagai hasil dari perbaikan hubungan antara Tehran dan Riyadh, “kita akan mendapatkan penyelesaian di Yaman yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan di Amerika. Kita didorong keluar,” tambah pria berusia 86 tahun itu.Jajak pendapat menunjukkan bahwa dukungan untuk keterlibatan Washington di Ukraina menurun di AS karena orang semakin khawatir tentang biaya ekonominya, kata Hersh.“Amerika menghabiskan sekitar $140 miliar untuk perang ini pada saat 15 juta orang Amerika dicabut dari layanan kesehatan gratis oleh pemerintahan ini. Maksud saya apa yang terjadi di Amerika, ini keterlaluan,” tambahnya.Wartawan itu menyatakan keyakinannya bahwa serangan balasan Ukraina yang telah lama ditunggu-tunggu "pasti gagal" karena semua unit militer Kiev memiliki pelatihan, senjata, dan komandan yang berbeda, dan tampaknya tidak dapat bekerja sama secara efisien."Presiden AS Joe Biden tampaknya menganggap konflik di Ukraina adalah tiket baginya untuk terpilih kembali. Dan menurut saya kita berada dalam beberapa masalah politik nyata di sini di Amerika,” ramalan Hersh.[IT/r]