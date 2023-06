Beijing Mengecam Sanksi Baru AS  terhadap Entitas China Terkait Iran  

IslamTimes - Beijing mengecam sanksi baru terkait Iran yang diberlakukan oleh Amerika Serikat pada target China, mendesak Washington untuk menghentikan penindasannya yang tidak masuk akal terhadap entitas dan orang China.

Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan China mengatakan kepada wartawan pada hari Senin (12/6), "Tindakan AS tidak memiliki dasar faktual dan proses hukum, merugikan hak dan kepentingan yang sah dari perusahaan dan individu China."Juru bicara itu juga berjanji bahwa "China akan mengambil tindakan yang diperlukan untuk secara tegas melindungi hak dan kepentingan sah perusahaan dan individu China."Pekan lalu, Washington memberlakukan sanksi baru terhadap lebih dari selusin individu dan entitas di Iran, China, dan Hong Kong atas apa yang diklaimnya membantu program rudal balistik Republik Islam.“Jaringan ini melakukan transaksi dan memfasilitasi pengadaan suku cadang dan teknologi yang sensitif dan kritis untuk aktor utama dalam pengembangan rudal balistik Iran, termasuk Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan Bersenjata Iran,” Departemen Keuangan AS mengklaim dalam pernyataannya pada hari Selasa (6/11).Sanksi, yang melarang perusahaan, individu, dan perusahaan AS melakukan bisnis dengan mereka yang masuk dalam daftar hitam, terjadi ketika China dan Iran menandatangani perjanjian kerja sama 25 tahun pada Maret 2021 untuk memperkuat aliansi ekonomi dan politik mereka yang telah berlangsung lama.Larangan itu juga merupakan bagian dari apa yang disebut kampanye tekanan Washington terhadap Tehran.Amerika Serikat di bawah mantan presiden Donald Trump memberlakukan kembali sanksi yang melumpuhkan terhadap Iran setelah secara sepihak keluar dari kesepakatan nuklir 2015 pada Mei 2018, meskipun Iran sepenuhnya mematuhi ketentuan perjanjian, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA).Pejabat Iran telah berulang kali memperingatkan bahwa negara itu tidak akan ragu untuk memperkuat kemampuan militernya, termasuk kekuatan misilnya, yang sepenuhnya dimaksudkan untuk pertahanan, dengan mengatakan kemampuan pertahanan Republik Islam tidak akan pernah dinegosiasikan.[IT/r]