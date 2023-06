Media: AS Rencanakan Akan Mengevakuasi Orang Amerika dari Taiwan

IslamTimes - Di tengah meningkatnya ketegangan dengan China, AS sedang mempersiapkan rencana evakuasi bagi warganya di Taiwan, The Messenger melaporkan pada hari Senin (12/6). Jika konflik pecah di pulau itu, puluhan ribu orang Amerika bisa terjebak.

Diskusi tentang penarikan warga AS dari pulau yang disengketakan telah "memanas" dalam beberapa bulan terakhir, kata seorang pejabat intelijenProses perencanaan telah berlangsung setidaknya selama enam bulan, tetapi telah "memanas selama sekitar dua bulan terakhir," kata seorang "pejabat intelijen senior AS" kepada situs berita tersebut. Pejabat itu menambahkan bahwa "tingkat ketegangan yang tinggi" telah mendorong persiapan.Sumber lain mengatakan bahwa operasi militer Rusia di Ukraina telah memaksa AS untuk mempertimbangkan pengaturannya di Taiwan, yang kemungkinan akan menjadi titik nyala konfrontasi antara AS dan China.AS mengevakuasi sebagian besar staf kedutaannya dari Kiev dua minggu sebelum pasukan Rusia memasuki Ukraina, setelah memperingatkan warga Amerika selama beberapa bulan untuk meninggalkan negara itu dengan cara komersial.Departemen Luar Negeri AS belum memperingatkan orang Amerika untuk tidak bepergian ke Taiwan, dan saat ini menetapkan pulau itu dengan tingkat peringatan perjalanan terendah dari empat tingkatnya. Menurut sumber The Messenger, penyusunan rencana evakuasi dirahasiakan “karena ini adalah topik sensitif bagi pemerintah Taiwan.”Sementara Departemen Luar Negeri tidak mengomentari laporan tersebut, seorang pejabat departemen mengatakan bahwa kerahasiaan itu tidak biasa, karena "bahkan berbicara tentang [rencana evakuasi] membuat orang berpikir sesuatu mungkin terjadi bahkan jika itu hanya perencanaan yang bijaksana."Pada 2019, lebih dari 80.000 orang Amerika tinggal di Taiwan. Faktor geografis akan mempersulit evakuasi orang-orang ini, kata satu sumber, menjelaskan bahwa banyak titik di pulau itu dihubungkan oleh rute tunggal yang melewati terowongan, dan bahwa kapal evakuasi harus melewati armada militer yang menuju Taiwan.Pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah mengadopsi sikap yang semakin bermusuhan terhadap Beijing sejak 2021, berulang kali melabeli China sebagai pesaing utama Amerika sambil memperluas aktivitas militer AS di wilayah tersebut. Selain menandatangani perjanjian militer dan ekonomi baru dengan sekutu Asia, presiden telah mengirim kapal perang AS melalui Selat Taiwan hampir setiap bulan sejak menjabat. China menganggap apa yang disebut latihan "kebebasan navigasi" ini sebagai provokasi, dan biasanya ditanggapi dengan latihan militernya sendiri.Biden juga mengatakan pada empat kesempatan terpisah bahwa dia akan menanggapi dengan kekuatan militer jika Beijing berusaha untuk secara paksa menyatukan kembali Taiwan dengan China daratan. Beijing dengan keras mengutuk pernyataan ini sebagai pelanggaran terhadap kebijakan lama AS yang mengakui, tetapi tidak mendukung, kedaulatannya atas pulau itu.[IT/r]