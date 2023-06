Raisi: Tatanan Dunia Baru Terbentuk Demi Negara-Negara Merdeka 

IslamTimes - Presiden Iran Sayyid Ebrahim Raisi mengatakan sebuah tatanan dunia baru sedang dibentuk untuk mendukung negara-negara merdeka yang mencari kebebasan, menekankan bahwa perlawanan terhadap kekuatan arogan telah menghasilkan pencapaian yang signifikan.

Berbicara pada pertemuan bersama delegasi tingkat tinggi Iran dan Venezuela pada Senin (12/6) sore waktu setempat, Raisi berterima kasih kepada pemerintah dan rakyat Venezuela atas sambutan hangatnya, menggambarkan hubungan kedua negara sebagai strategis.“Terlepas dari perluasan hubungan antara Iran dan Venezuela dalam beberapa tahun terakhir, kapasitas timbal balik yang beragam membutuhkan kesepakatan kedua negara untuk dilaksanakan secepat mungkin dan hubungan di antara mereka ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi,” presiden Iran mengklarifikasi.Merujuk pada kemampuan Iran di bidang ekspor jasa teknik-teknik dan pengolahan produk pertanian dan mineral, Raisi mencatat, “Bangsa Iran telah memperoleh pengalaman dan prestasi berharga di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berdiri tegak pada sistem dominasi dan mengatasi sanksi, yang dapat dibagi dengan Venezuela."Merujuk pada target volume pertukaran kedua negara hingga $10 miliar dalam jangka menengah, Presiden menegaskan angka tersebut dapat ditingkatkan menjadi $20 miliar pada langkah selanjutnya.Dia juga menggarisbawahi bahwa semakin aktifnya jalur pelayaran kedua negara, perluasan kerja sama di bidang industri, pertambangan, energi serta moneter dan perbankan menjadi penting dalam memperdalam dan memperkuat hubungan kedua negara.Menyatakan bahwa tatanan baru sedang terbentuk di dunia, Raisi mengatakan bahwa masa depan perkembangan ini akan menguntungkan negara-negara pencari kebebasan dan merdeka di dunia.Dalam pertemuan bersama delegasi tingkat tinggi kedua negara, Presiden Venezuela Nicolas Maduro memuji sejarah hubungan strategis antara Teheran dan Caracas dan mengumumkan tekadnya dan anggota kabinet negara ini untuk memulai babak baru upaya dan langkah-langkah untuk memperluas hubungan dengan Republik Islam Iran.Mengacu pada upaya Iran dan Venezuela untuk mengurangi ketergantungan ekonomi mereka pada pendapatan minyak dan dengan demikian meningkatkan ketahanan ekonomi kedua negara terhadap dorongan asing, Maduro mengatakan, "Di dunia baru yang sedang terbentuk, imperialisme sedang runtuh dan negara yang melawan arogansi berada di ambang kemenangan."Dia juga menyatakan kepuasannya dengan pengaktifan kembali perusahaan industri Iran seperti manufaktur traktor dan manufaktur mobil di Venezuela dan menekankan upaya untuk mencapai tujuan meningkatkan volume perdagangan antara kedua negara menjadi $10 miliar.Menekankan perlunya membangun maskapai penerbangan langsung antara kedua negara dan memperkuat jalur pelayaran untuk meningkatkan perdagangan antara Iran dan Venezuela, Maduro mengatakan, "Kedua negara memiliki kapasitas kerja sama yang baik di bidang pariwisata, pertanian, dan peternakan."Dia lebih lanjut menganggap investasi Iran dalam penambangan emas di Venezuela dan kerja sama perusahaan Iran di bidang industri dengan negara ini sebagai hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.Dalam pertemuan delegasi tingkat tinggi Iran dan Venezuela, presiden kedua negara menyebut Martir Qassem Soleimani dan mendiang politisi Venezuela Simón Bolivar sebagai pahlawan perang melawan dominasi dan imperialisme.Raisi memuji tahun-tahun perlawanan rakyat Venezuela melawan imperialisme dan memberikan penghormatan kepada para pahlawan nasional negara ini dalam konferensi pers bersama dengan mitranya dari Venezuela pada Senin (12/6) malam waktu setempat, dengan mengatakan, "Iran dan Venezuela memiliki kepentingan dan pandangan yang sama di bidang kemerdekaan, kebebasan dan keadilan, yang telah mendekatkan rakyat kedua negara ini."Presiden Iran juga menyatakan bahwa rakyat Iran dan Venezuela memiliki musuh bersama yang tidak ingin kita hidup mandiri, dan menambahkan, "Bangsa Iran telah membuktikan persahabatannya dengan rakyat Venezuela selama beberapa tahun terakhir dan selalu menunjukkan bahwa itu adalah teman mereka selama masa-masa sulit mereka."Selain itu, Raisi dianugerahi Order of the Liberators of Venezuela oleh mitranya dari Venezuela.[IT/r]