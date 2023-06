Kesehatan Mental Anak-anak Gaza Berubah dari Buruk Menjadi Lebih Buruk*

IslamTimes - Selama serangan tahun 2021, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menggambarkan kehidupan anak-anak Palestina di Gaza sebagai "neraka di bumi".

Pada hari keempat serangan Zionis 'Israel' tahun 2021 terhadap warga Palestina di Gaza, pengeboman berlangsung intens.Berharap untuk mengalihkan perhatian anak-anaknya dari suara tembakan yang terus-menerus, Sarah Ali** menidurkan mereka lebih awal. Tapi untuk Samer** yang berusia tujuh tahun, kerusakan sudah terjadi."Dua jam kemudian, dia bangun dan mendatangi saya sambil menangis," kata Sarah kepada Middle East Eye. "Dia mengompol."Lahir pada tahun 2016, kehidupan singkat Samer dibentuk oleh blokade Zionis ‘Israel’ dan pengeboman berulang kali.Tetapi penyerangan 11 hari pada Mei 2021 sejauh ini memiliki efek paling mendalam pada kesejahteraan psikologisnya.Selama dua tahun, dia sering mengompol karena cemas dan takut kehilangan.Dan ketika ibunya mengira mereka membuat kemajuan dalam membantunya mengatasi kecemasannya, Zionis 'Israel' meluncurkan kampanye pengeboman lain bulan lalu."Kami telah berhasil mengatasi masalah ini sedikit sebelum serangan terakhir, tetapi selama serangan ini, masalah muncul kembali," kata Sarah, menambahkan bahwa kondisinya semakin parah setelah serangan enam hari tersebut.Samer adalah satu dari ratusan ribu anak Palestina di Gaza yang menderita "trauma berkelanjutan", menurut pejabat kesehatan.Jalur itu, yang berada di bawah blokade yang dipimpin Zionis 'Israel' sejak 2006, adalah rumah bagi lebih dari dua juta orang, setengahnya adalah anak-anak.Dalam waktu kurang dari 18 tahun, 'Israel' telah meluncurkan sekitar 15 operasi militer di daerah kantong tersebut, menewaskan ribuan orang.Blokade dan serangan menghancurkan infrastruktur dan ekonomi, yang mengarah ke "krisis kesehatan mental akut", yang memengaruhi sebagian besar anak-anak.Sarah mengatakan putranya kehilangan kepercayaan diri setelah dia mulai mengompol pada tahun 2021, yang menyebabkan dia merasa malu dan bersalah setiap kali masalah itu berulang."Saya selalu berusaha meyakinkan dan menghiburnya dengan mengatakan bahwa ini benar-benar normal dan saya tidak kesal padanya, [namun] dia masih merasa sedih dan meminta maaf berulang kali, seolah-olah itu adalah kesalahannya," katanya kepada MEE."Saya tahu itu bukan salahnya, dan saya sadar ini adalah akibat dari trauma yang dia derita."Orang tua Ali membawanya ke psikolog beberapa bulan setelah serangan tahun 2021, dan sedang mempertimbangkan untuk segera mengunjunginya kembali.Hampir 80 persen pengasuh di Gaza melaporkan peningkatan mengompol di antara anak-anak mereka, menurut penelitian oleh Save the Children yang diterbitkan pada tahun 2022.Lebih lanjut 78 persen melaporkan bahwa anak mereka jarang menyelesaikan tugas, dan 59 persen mengatakan anak mereka mengalami kesulitan dalam berbicara, bahasa, dan komunikasi.LSM tersebut mewawancarai 488 anak dan 168 orang tua dan pengasuh untuk penelitian tersebut, untuk memperbarui penelitian serupa pada tahun 2018.Ditemukan bahwa kesehatan mental anak-anak, remaja, dan pengasuh memburuk secara dramatis, dengan jumlah anak yang melaporkan tekanan emosional meningkat dari 55 persen menjadi 80 persen."Apa yang diderita anak-anak di Gaza melebihi PTSD," kata Ayed Abu Eqtaish, direktur program akuntabilitas di Defense for Children International, kepada MEE, mengacu pada gangguan stres pasca-trauma.Dia menambahkan bahwa kemampuan anak-anak untuk menikmati hidup telah dipengaruhi oleh serangan Zionis 'Israel' yang berulang, blokade, dan penumpasan keras terhadap protes damai "march of return" tahun 2018."Itu mempengaruhi hak mereka atas kesehatan, pendidikan, standar hidup yang layak dan yang paling penting hak mereka untuk bebas dari rasa takut."Selama serangan tahun 2021, 'Israel' membunuh 256 warga Palestina, termasuk 66 anak-anak.Di antara mereka yang tewas adalah 11 anak berusia antara lima dan 15 tahun yang menerima perawatan trauma dari Dewan Pengungsi Norwegia sebelum kampanye militer.Kampanye pengeboman lainnya pada Agustus 2022 menewaskan 49 warga Palestina, termasuk 17 anak-anak, yang termuda berusia empat tahun.Sekitar delapan bulan kemudian, serangan lain dilancarkan, menewaskan 33 warga Palestina, termasuk tujuh anak.Joudi al-Samna, siswa kelas lima, yang menderita PTSD, mengelola emosinya dengan baik sampai dia mendengar kata "perang".Ketika orang tua atau paman membicarakan berita itu di sekelilingnya, dia segera berhenti mendengarkan."Saya menutup telinga dengan tangan dan memohon agar mereka berhenti bicara," kata warga Kota Gaza berusia 11 tahun itu."Saya katakan 'tolong ubah topik, tolong, ibu buat mereka mengubah topik, tidak ada perang,' tambahnya."Tidak masalah apakah itu selama perang atau mengikutinya, saya tidak ingin mendengar kata perang, saya membencinya."Samna panik saat mendengar dentuman keras, dan selalu memastikan untuk tetap dekat dengan orang tua dan saudara-saudaranya.“Selama perang terakhir di Gaza, saya tinggal di samping ibu dan ayah saya hampir sepanjang waktu. Kedua saudara dan sepupu saya pergi bermain di taman kami setiap hari, tetapi saya menolak untuk pergi bersama mereka,” katanya kepada MEE."Tapi ketika orang tua saya turun, saya ikut dengan mereka. Saya selalu takut akan terjadi pengeboman saat saya jauh dari mereka."Selama serangan 51 hari Zionis Israel di Gaza pada Juli dan Agustus 2014, Samna berusia dua tahun.Tetapi ibunya, Wejdan Ghannam, mengatakan trauma putrinya dimulai saat serangan tahun 2021.Meskipun dia baru berusia sembilan tahun saat itu, Ghannam mengatakan dia sangat menyadari apa yang terjadi dan "sangat" mengkhawatirkan nyawanya dan keluarganya."Saya melakukan yang terbaik selama penyerangan untuk mengalihkan perhatian anak-anak saya pada suara pengeboman. Setiap kali serangan dimulai, saya membawakan mereka buku mewarnai dan mainan. Saya hampir melakukan apapun yang mereka inginkan untuk membuat mereka sibuk," jelas Ghannam."Tapi ketika pengeboman sudah dekat, ini tidak berhasil. Mereka meninggalkan semuanya dan menangis. Joudi terkadang meringkuk di pangkuanku sampai dia tidur."Sepanjang waktu, apa pun yang terjadi, aturan di rumah kita adalah jangan pernah menyebut kata perang, agresi, atau pengeboman."Tingkat kerusakan mental yang dirasakan anak-anak Gaza paling terasa selama serangan Zionis 'Israel'.Selama penyerangan bulan lalu, orang tua dan guru di Gaza berbagi gambar dan percakapan dengan anak-anak dan siswa mereka mengungkapkan keterkejutan dan kesusahan mereka saat hujan bom 'Israel' turun.Maram Azzam memposting gambar putrinya Sham di papan tulis, menampilkan seorang gadis dengan coretan di atas kepalanya."Sham menggambar ini dan mengatakan kepada saya: 'Beginilah [rasanya] kepala saya karena suara pesawat," tulis Azzam sebagai keterangan foto di Twitter.Kesehatan Mental Anak-anak Gaza Berubah dari Buruk Menjadi Lebih BurukEman Basher, seorang guru bahasa Inggris di sekolah United Nations Relief and Works Agency [UNRWA] di Gaza, membagikan tangkapan layar percakapan dengan murid-muridnya yang mengungkapkan ketakutan mereka terhadap pengeboman.“Kami tidak tidur di malam hari karena takut, dan jika kami tidur, ada kemungkinan kami tidak akan bangun lagi,” tulis seorang siswa. "[Saya] tidak apa-apa. Pengeboman terjadi di dekat rumah kami. Kami tidak bisa melarikan diri," kata yang lain.Dalam percakapan yang berbeda, Basher bertanya kepada muridnya: "Siapa yang berdarah?", Gadis itu menjawab: "Kakak Malak, teman sekelasku. Rumah mereka dipenuhi asap karena misil."Tweet lain oleh Yaser Abu Odeh pada hari pertama serangan Mei, berbunyi: "Anak saya yang berusia sepuluh tahun mengenakan pakaian Idul Fitri dan mengulangi 'mari kita nikmati sebelum kita mati syahid'. Putri saya yang berusia dua belas tahun mencoba untuk menghabiskan semua uangnya, dia berkata 'kami akan mati syahid, kepada siapa kami harus meninggalkan mereka?'"Menurut psikiater Gaza Sami Oweida, trauma disebabkan oleh kejadian tak terduga yang berada di luar pengalaman orang tersebut dan mengancam nyawa seseorang.Setelah disebabkan, itu dapat menyebabkan ketidakseimbangan emosional, kognitif, dan perilaku.Namun bagi anak-anak di Gaza, yang mereka derita "bukanlah PTSD, melainkan trauma yang berkelanjutan," katanya."Kami mengalami guncangan terus-menerus yang menguras kemampuan pertahanan setiap manusia."Sebagian besar pasien anak yang datang ke kliniknya berkunjung setelah serangan 'Israel', kata Oweida kepada MEE, dengan beberapa datang beberapa bulan kemudian dan yang lain menunggu selama dua tahun.Kerangka waktu tergantung pada kemampuan setiap anak untuk beradaptasi dan menahan gejala setelah setiap serangan."Mereka yang gagal pada akhirnya, kunjungi kami," kata konsultan psikiatri anak dan remaja itu."Kebanyakan anak mulai menunjukkan reaksi abnormal, antara lain mengompol, fonofobia [takut suara], takut kegelapan, takut kehilangan, isolasi, insomnia, anoreksia, menangis saat tidur," tambahnya.Guncangan semacam itu dapat memengaruhi anak-anak secara emosional, psikologis, dan biologis, serta menghambat perkembangan alami mereka."Oweida mengatakan bahwa tidak ada rentang usia tertentu dari anak-anak yang mengunjungi kliniknya akibat trauma perang, namun anak sekolah pada umumnya lebih cenderung menderita trauma karena kesadaran mereka akan konsep pengeboman dan kematian.“Kebutuhan dasar setiap anak setelah makan dan minum adalah merasa aman,” jelasnya. "Keamanan di Gaza tidak ada."[IT/r]*Maha Hussaini Di Gaza, Pendudukan Palestina**Nama diubah untuk melindungi privasi keluarga