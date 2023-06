Laporan: Sunak Inggris Akan Memblokir Johnson dari Partai Konservatif 

IslamTimes - Media Inggris melaporkan bahwa Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak akan memblokir pendahulunya, Boris Johnson, untuk kembali mencalonkan diri sebagai anggota parlemen Konservatif dalam pemilihan berikutnya.

Outlet Liberal UK The Guardian mengklaim telah mengidentifikasi dua sumber di dalam Partai Konservatif yang mengatakan hari-hari Johnson sebagai tokoh partai yang berpengaruh telah berakhir. Seorang tokoh konservatif senior dilaporkan mengatakan kepada outlet: "Saya tidak melihat waktu kapan dia akan menjadi kandidat tahun ini atau tahun depan."Memperhatikan bahwa "pemimpinlah yang bertanggung jawab atas partai," orang dalam partai lainnya dilaporkan bertanya: "Mengapa Rishi membiarkan Boris masuk ke daftar kandidat?""Sangat jelas bagi saya bahwa dia tidak akan melakukannya," kata sumber itu.“Partai perlu bergerak maju dari pertunjukan badut ini,” kata anggota partai yang dianggap berpengaruh itu, yang kabarnya bersikeras bahwa “mayoritas besar” anggota Parlemen Konservatif setuju dengan pandangan itu.Pertikaian di antara partai telah menyebar ke publik dalam beberapa pekan terakhir, dengan sumber yang dekat dengan Johnson dilaporkan menuduh perdana menteri saat ini telah "diam-diam memblokir" tiga sekutunya untuk menjadi anggota House of Lords, sebuah badan kuno yang terdiri dari elit yang tidak terpilih yang memegang kekuasaan signifikan di kerajaan Inggris.Johnson mengumumkan pengunduran dirinya segera sebagai anggota parlemen pada hari Jumat setelah muncul bahwa komite hak istimewa House of Commons berada di ambang merekomendasikan mantan perdana menteri diskors setidaknya selama 10 hari.Media Inggris melaporkan komite hak istimewa diharapkan menemukan bahwa penasihat mantan perdana menteri tidak mendesaknya untuk mengatakan bahwa pedoman jarak sosial telah dipatuhi, yang akan bertentangan dengan klaim yang dia buat di hadapan House of Commons pada beberapa kesempatan.Keputusan yang jelas itu muncul sebagai tanggapan atas skandal - yang sekarang dikenal di Inggris sebagai "Partygate" - di mana Johnson dituduh berbohong kepada rekan-rekannya di Parlemen tentang penerapan pembatasan Covid yang selektif dan dipolitisasi.Johnson terus menyarankan dia mungkin mencoba kembali dalam waktu dekat. Dalam pernyataan Jumatnya, mantan pemimpin Konservatif itu mengatakan dia "sangat sedih meninggalkan Parlemen - setidaknya untuk saat ini" sambil menyangkal berbohong kepada anggota parlemen tentang penyelidikan tersebut.[IT/r]