AS Sebut 'Kecelakaan' Helikopter di Suriah Lukai 22 Tentara

IslamTimes - Komando Pusat AS (CENTCOM) mengumumkan bahwa "kecelakaan helikopter" telah mengakibatkan 22 tentara terluka di timur laut Suriah. Pernyataan itu menambahkan bahwa 10 anggota layanan dievakuasi ke fasilitas perawatan yang lebih tinggi.

Kecelakaan 11 Juni “mengakibatkan luka-luka dalam berbagai tingkatan pada 22 anggota dinas AS. Anggota layanan menerima perawatan untuk cedera mereka dan 10 telah dievakuasi ke fasilitas perawatan yang lebih tinggi di luar [area of responsibility] CENTCOM AOR,” kata pernyataan itu.Disimpulkan bahwa “penyebab insiden sedang diselidiki” dan “tidak ada tembakan musuh yang dilaporkan.”Militer AS telah lama menempatkan pasukan dan peralatannya di Suriah timur laut, dengan Pentagon mengklaim bahwa pengerahan itu bertujuan untuk mencegah ladang minyak di daerah itu jatuh ke tangan teroris Takfiri Daesh (ISIL).Damaskus, bagaimanapun, telah berulang kali menegaskan bahwa pengerahan itu adalah pendudukan Suriah dan dimaksudkan untuk menjarah sumber daya alam negara itu. Mantan presiden AS Donald Trump mengakui dalam beberapa kesempatan bahwa pasukan Amerika berada di negara Arab untuk kekayaan minyaknya.[IT/r]